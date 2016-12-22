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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Дальневосточном регионе АСИ поддержало проект, в который мало кто верил
Три года назад в России была создана новая организация - «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ). Скепсиса по этому поводу было достаточно много - новой организации не доверяли, не верили, что ее создание сможет действительно помочь в продвижении новых проектов, особенно в регионах. Тем не менее за три года существования агентство смогло не только завоевать доверие в бизнес-среде, но и стать эффективной коммуникационной площадкой. В итоге инвестиции в проекты, которые поддержало агентство, на сегодняшний день составляют 60 млрд рублей - эти средства вложили в экономику предприниматели, но возможным это стало благодаря устранению административных барьеров и налаживанию диалога между властью и бизнесом.
О механизме поддержки проектов, первых результатах, итогах и перспективах работы АСИ в регионе в интервью «ДК» рассказала руководитель Дальневосточного представительства Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга КУРИЛОВА.
- Ольга Сергеевна, каких главных, на ваш взгляд, результатов удалось добиться агентству на федеральном уровне за три года?
- Когда АСИ только создавалось, говорили о том, что это надструктурная организация, которая реальной пользы не принесет. Но за три года Агентство смогло стать эффективной коммуникационной площадкой между властью и бизнесом. И это самое главное достижение. То, что сделано на федеральном уровне, мы стараемся реализовывать и в регионах. Когда Владимир ПУТИН, еще будучи премьер-министром, поддержал идею создания агентства, одна из задач была наладить работу в регионах, вовлечь предпринимателей в работу АСИ - ведь люди, которые хотят что-то изменить, лидеры различных интереснейших проектов находятся не только в столице, но и в регионах нашей большой страны. Поэтому были созданы представительства по России, сегодня их уже 9. Нам удалось заняться внедрением инвестиционного стандарта на всей территории страны, мы разработали 13 дорожных карт, 11 утверждены правительством, 2 находятся на рассмотрении, в этом году был утвержден проект «Глобальное образование»...
- Насколько я знаю, Агентство очень плотно работает с правительством и президентом РФ. Но вместе с тем вы активно привлекаете к сотрудничеству предпринимателей. То есть вы ближе к власти или к бизнесу?
- Вы правы, глава государства лично курирует деятельность Агентства, но при этом мы остаемся вне политики. Наша основная задача - увидеть те системные проблемы, которые мешают реализации уже запущенных проектов, либо по каким-то причинам предприниматель откладывает запуск нового производства, и попытаться их устранить. Чтобы развивался не только этот конкретный проект, но и вся отрасль в целом, был достигнут мультипликативный эффект для других сфер. Мы не генерируем проекты, инициативы исходят от предпринимателей, и интересных инициатив и проектов, поверьте, в России очень много. Агентство же помогает эти инициативы и проекты воплощать в жизнь.
- Можете привести конкретные примеры?
- Инвестиции в проекты, которые мы поддержали как агентство, составили 60 млрд рублей за три года по стране. Это стало возможным благодаря некоторому устранению административных барьеров в машиностроении, металлургии, производстве строительных материалов, энергетике. Приведу только один пример. В Нижнем Новгороде в Агентство обратился предприниматель, у которого был проект по производству полимерных композитных газовых баллонов. С одной стороны, производство инновационное, продукт нужный и, главное, безопасный. С другой - российские ГОСТы не предусматривали хранение газа в пластиковых емкостях. В результате совместной работы АСИ и инициатора проекта удалось добиться изменения ГОСТов. И не только этот конкретный предприниматель реализовал свой проект - открылась новая ниша для других проектов в этой сфере.
- На Дальнем Востоке успешные примеры совместной работы тоже есть?
- В Дальневосточном регионе АСИ поддержало очень интересный проект, в который сначала мало кто верил. Это проект компании «Базальт - новые технологии» из Якутска по производству базальтовых строительных материалов. Лидеру проекта мы помогли не только выстроить диалог с Министерством промышленности и торговли РФ, изменить СНИПы, ГОСТы (кстати, предприниматели говорят о том, что административные барьеры в этой сфере теперь практически исчерпаны), но и поддержали его финансово через управляющую компанию «Мир». Сейчас это предприятие рассматривается как одна из площадок по созданию ТОР.
Активно мы поддерживаем проекты и в социальной сфере. Еще на этапе становления Агентства был поддержан проект по развитию индивидуального предпринимательства в секторе дошкольного образования. Он предполагает решение проблемы очередей в детские сады с привлечением предпринимательства. Модельная программа по созданию благоприятной среды для негосударственных организаций дошкольного образования в субъектах РФ была разработана направлением «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив и одобрена наблюдательным советом Агентства. Для пилотной апробации программы были определены Белгородская, Калужская, Свердловская, Пензенская и Ярославская области. Затем к программе присоединись два субъекта ДФО - Хабаровский и Приморский края.
- Когда разговор заходит о социальном бизнесе, многие говорят о недопустимости работы бизнеса в социальной сфере.
- Да, нам часто ставят в упрек то, что бизнес будет зарабатывать в социальной сфере. Но мы ведь просим допустить бизнес в эту сферу и помочь государству в оказании качественных услуг, а не заменить государственное на частное. Мы уверены, что бизнес может и готов конкурировать в социальной сфере. Во многих регионах России пошли по такому пути: приравняли стоимость услуги частного детского сада к муниципальному. То есть родитель платит одинаковую сумму как в муниципальном, так и в частном детском саду. А разницу предпринимателю, у которого лицензированные детские учреждения, компенсирует бюджет. Регион в этом заинтересован - он меньше средств тратит на строительство и содержание детских садов, и очередь в детские сады сокращается. В Калининграде, например, предприниматель открыл 5 детских садов, лицензировался и забрал из очереди 500 детей. В этом направлении сейчас начали работу в Приморском крае, т. к. самым проблемным по ликвидации очереди остается Владивосток. То же самое касается домов престарелых. В России 1% частных домов престарелых, в Германии - больше 90%. Мы хотим, чтобы в России тоже этот процент рос. Это как раз и есть пример государственно-частного партнерства, о котором мы так много сегодня говорим.
- Оценивая сотрудничество АСИ с разными регионами Дальнего Востока, что бы вы сказали об активности предпринимателей в том или ином субъекте?
- Дальневосточники все активные. Мы находимся в особых условиях по сравнению с остальной страной: транспортная удаленность, суровый климат и т. д. накладывают определенный отпечаток на всех нас. Всегда было принято считать, что самые активные из дальневосточников - приморцы. Сейчас, поездив по региону и повстречавшись с предпринимателями на других территориях, я бы так не сказала. В действительно суровых условиях живут предприниматели Магаданской области, и они вызывают у меня очень большое уважение. Очень активны предприниматели в Якутии, на Камчатке. По предпринимательской активности и уровню диалога между властью и бизнесом к первой группе я бы отнесла Магаданскую область, Республику Саха (Якутия), Приморский и Камчатский края. Во вторую группу включила бы все остальные субъекты, причем наименее активны предприниматели в Сахалинской области. Оставляет желать лучшего активность предпринимателей в Амурской области. На мой взгляд, существует такая закономерность: если бизнес на территории не очень активен, значит существует проблема в коммуникации власти и предпринимателей. Будем с этим работать.
- Одна из глобальных задач агентства - улучшение инвестиционного климата. Но многие предприниматели считают, что улучшение климата направлено в первую очередь на привлечение иностранных инвестиций. По вашему мнению, это действительно так?
- Мне тоже приходилось слышать такое мнение. Но я всегда в этом случае напоминаю о миссии АСИ. Наша миссия - способствовать самореализации молодых, амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции в мире. И тех результатов, которые есть сегодня, нам удалось добиться благодаря предпринимателям, которые живут и работают в нашей стране. Конечно, если придет иностранный инвестор и захочет построить производство на нашей территории, мы будем его поддерживать. Потому что любое производство дает эффект синергии: толчок смежным отраслям и простор для развития малого бизнеса. Но наша основная задача - создать оптимальные условия для комфортного ведения в стране как для российского, так и иностранного бизнеса.
- Первые итоги подведены. А что в перспективе? Какие задачи стоят перед агентством на ближайшее время?
- В следующем году мы будем заниматься мониторингом «дорожных карт». В этом году, мы надеемся, Государственная Дума примет законы, и в 2015 году будем смотреть, как эти самые законы работают в каждом субъекте Федерации. Ведь пилотная апробация Национального рейтинга инвестиционной привлекательности (кстати, рейтинг станет обязательным для всех субъектов с ноября этого года) показала, что практика правоприменения федеральных законов в регионах отличается в разы. Президент поставил нам задачу, что в 2015 году должны заработать все «дорожные карты» национальной предпринимательской инициативы. Для того чтобы сделать экономический рывок, нам нужно улучшить, упростить и удешевить большинство процедур. К 2018 году мы должны выйти на 20 место в рейтинге Всемирного банка Doingbusiness. Сейчас мы находимся на 92-м. Прошлый раз мы шагнули вверх за счет того, что увеличили доступность подключения к энергоресурсам. Это большей частью было устранение административных барьеров. Сейчас перед нами стоит задача запустить в действие остальные механизмы и рейтинг для нас не самоцель, а лишь точки измерения и контроля, главное, чтобы предприниматели ощутили на себе все эффекты от реализации всех «дорожных карт».
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2014 год.
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