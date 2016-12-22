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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Василий БЕЛОВ, старший вице-президент Фонда "Сколково": Инноваторы пока находятся в колее привычных процессов
Дальневосточным инноваторам еще надо научиться «упаковывать» проекты в соответствии с требованиями Фонда. Первые уже прошли этот путь. Поиск потенциальных резидентов продолжается. В апреле 2015 года в Приморском крае открылось представительство Фонда «Сколково». Его цель - формирование инновационного сообщества на Дальнем Востоке, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
За несколько месяцев работы фонд получил проекты от 147 потенциальных резидентов, из которых порядка 70 - в активной проработке. 14 проектов находятся на экспертизе на статус участника «Сколково», около 30 проектов готовят заявки на статус. В планах дальневосточного представительства - к концу года увеличить количество резидентов до 25.
В дни работы Восточного экономического форума было официально объявлено о том, что первые семь стартапов получат поддержку.
«Дальневосточный капитал» встретился со старшим вице-президентом Фонда «Сколково» Василием БЕЛОВЫМ.
- Василий Михайлович, на Восточном экономическом форуме представитель Фонда модерировал сессию по развитию городов. На вашем сайте есть отдельный раздел, посвященный «Умным городам». «Сколково» позиционируется и строится как иннополис. Значит ли это, что Фонд уделяет концепции SMART особое внимание?
- Бесспорно, Фондом уделяется большое внимание технологиям SMART. Некоторые из них апробируются и у нас в центре «Сколково». Но речь о применении данных технологий как самоцели не идет. Тут уместнее говорить о балансе между эффективным расходованием средств Фонда и тем эффектом, которого мы стараемся достичь.
Ведь в первую очередь «Сколково» - это площадка для поиска свежих идей, его основная цель - содействие в создании новых, успешных компаний. Поэтому, если речь идет об идеях SMART применительно к «Сколково» как к территории, то задача данных технологий - создание удобной, творческой среды, в которой людям комфортно жить, работать, творить.
- Если не технологии, тогда что является самым важным элементом проекта «Сколково»?
- Гораздо важнее для нас привлечение правильного состава участников, вовлечение активных и профессиональных инвесторов и менторов, возможности выстраивания интеграционных цепочек с крупным бизнесом, в том числе на уровне корректировок их бизнес-процессов. По большому счету, все это не всегда даже связано с нашей территорией, т. е. идеология «Сколково» экстерриториальна, и наш филиал на Дальнем Востоке - лучшее тому подтверждение.
- В структуре Фонда присутствует только одно представительство - «Дальневосточное». Значит ли это, что вы уделяете повышенное внимание развитию нашего региона?
- Да, это наша долгосрочная инвестиция в стратегию будущего данного региона. Здесь мы видим особую специфику, и иные макроэкономические вызовы, нежели в западной части страны, и, соответственно, иное направление развития творческой и инженерной мысли.
- Можете привести пример?
- Начну с предпосылок, на которые мы опирались, принимая решение о создании представительства. Мы считали, что на Дальнем Востоке развиты наработки в области надводной и подводной робототехники, биотехнологий аквакультуры, возобновляемой энергетики. Какие-то из наших гипотез подтвердились, какие-то - нет. И если посмотреть на список резидентов, аккредитованных в Фонде за время работы представительства, то становится очевидно, что наиболее успешными историями можно считать решения в области медицины и ИТ. А из списка наших предположений подтвержденной оказалась пока только гипотеза по робототехнике.
- Существуют ли дополнительные преференции для резидентов Фонда по тем направлениям, которые вы считаете наиболее приоритетными, или по тем, на которые вы рассчитывали выходя в регион?
- Внутри одобренных Фондом направлений мы не делаем каких-либо дополнительных преференций и предпочтений.
- Представительство Фонда осуществляет свою деятельность в регионе порядка полугода. Какие конкретные истории успеха вы можете привести в пример?
- Если быть точнее, то всего за четыре месяца мы изучили кейсы более 140 компаний, из которых в настоящий момент в статусе резидента Фонда «Сколково» аккредитовано семь. По плану, и исходя из тех наработок, что мы уже видели, можно считать, что величина эта будет доведена примерно до тридцати проектов к концу года.
Досье «Дальневосточного капитала»: Из проектов, которые находятся в активной проработке Фонда «Сколково», большинство - из Приморского края (64%), среди других наиболее активных регионов Амурская область (17%) и Хабаровский край (13%), активно вовлекается Республика Саха (Якутия). На другие регионы приходится не более 5% потенциальных проектов.
- Что мешало этим стартапам стать резидентами до открытия представительства, воспользовавшись для этого услугами сайта «Сколково», где все разделы и процедуры прекрасно прописаны и систематизированы?
- Вы знаете, речь, наверное, может идти о некоторой инертности как со стороны предпринимателей, так и самого Фонда. Мы недостаточно широко и полно освещаем свою деятельность, свои цели и задачи, а инноваторы находятся в «колее» привычных процессов, которые и мешают им предпринимать нестандартные шаги по продвижению собственных идей и наработок. Считаю, что в этом году нами был сделан шаг навстречу друг другу.
- Есть ли для сотрудников «Сколково» свой KPI? В чем измеряется эффективность работы Фонда?
- Не вдаваясь в детали, скажу, что, в зависимости от уровня сотрудника Фонда, система ключевых показателей оценки его персональной деятельности базируется на стратегических и тактических целях.
Например, в моем KPI доля стратегических показателей занимает порядка 60%, а к ним в первую очередь можно отнести суммарную выручку резидентов, получивших финансирование, и отдачу на инвестированный капитал каждого отдельного стартапа. Одним словом, все достаточно четко, понятно, прозрачно и может быть оценено как обществом, так и попечительским советом «Сколково».
- Фонду удается достигать поставленных показателей в это непростое время?
- Да, в прежние годы был создан большой задел на будущее. Например, по выручке показатели превзошли плановые на прошлый год в шесть раз. Поэтому сегодня мы уже можем говорить, что проект «Сколково» состоялся.
- Работа представительства будет оцениваться по тем же критериям?
- Да, безусловно. И я уверен, что нам удастся достичь не худших показателей эффективности и на Дальнем Востоке.
Стартапы, поддержанные Фондом «Сколково»
Компания «Софтвелум» - создает продукты для трансляции видео в Интернете. Эти разработки отмечены за высокую скорость работы и низкую стоимость. После четырех лет развития компания предоставляет свои услуги клиентам из 70 стран мира.
«МехатроникСервис» - представляет проект позиционирования морских робототехнических систем. Технология позволит увеличить функциональные возможности подводных аппаратов и расширить круг выполняемых ими работ. По проекту уже выполнены научно-исследовательские и экспериментальные работы, получено три патента на изобретения.
Технология лазерной коррекции зрения «Транс-ФРК». Разработанная частной компанией «Ост-Оптик» технология лазерной коррекции зрения позволит корректировать близорукость у людей со сверхмалыми и сверхбольшими диоптриями. Проект разработан на основе отечественных эксимерных лазеров на российской элементной базе.
Семейство антифрикционных материалов «Форум». Проект основан на уникальной технологии Института химии ДВО РАН по получению нанодисперсного фторсодержащего материала. Он позволяет на десятки процентов продлить срок эксплуатации машин и механизмов. Часть этих материалов уже давно продается в розницу в сегментах автоприсадок и средств ухода за личным оружием. Сейчас команда проекта готовит решения для обработки водопроводных труб, корпусов морских и воздушных судов, стволов артиллерийских систем, а также для укрепления эмали зубов человека.
Компания «Технологическое оборудование» разработала производственную линию по переработке отходов красной рыбы в рыбий жир и муку. Линия включает в себя уникальные технические средства и информационные технологии.
Медицинская уродинамическая система. Разработчики представили портативный аппарат, который измеряет различные медицинские показатели в урологии.
Разработка технологических процессов, которые обеспечат промышленный выпуск волокон из базальтоподобных горных пород с повышенными физико-техническими характеристиками. Разработчики проекта из Большого Камня собираются применять технологию при строительстве и утеплении домов.
Константин ВОРОБЬЕВ. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2015 год.
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