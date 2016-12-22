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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Логистические компании Дальнего Востока все чаще задумываются об автоматизации
Логистический рынок растет
Эксперты рынка отмечают, что количество компаний, которые занимаются логистическим бизнесом, в ДФО становится все больше. Объясняется это довольно просто: растет объем торговли РФ с КНР, Японией и Южной Кореей, увеличивается вовлеченность региона в экономическую жизнь страны.
Очевидно, что с ростом цифр грузооборота растет и нагрузка на логистические компании, и степень их вовлеченности в самые разные логистические цепочки, что требует быстрой и слаженной работы всех подразделений компании. С ростом грузооборота появляются в регионе и современные складские комплексы, управление которыми невозможно без применения новейших ИТ-технологий.
Потребность в автоматизации основных бизнес-процессов логистические компании региона почувствовали уже давно.
Как рассказал «ДК» генеральный директор компании «ВЛ Лоджистик» Кирилл БЕЛОУС, растут объемы деятельности, обороты, увеличивается штат. «Нужна учетная информационная система, которая бы позволяла работать одновременно большому количеству пользователей», - говорит он.
Автоматизация же документооборота способна дать бизнесу новый толчок к развитию. По словам Кирилла Белоуса, за счет автоматизации бизнес-процессов снижаются издержки, повышается качество услуг, от чего выигрывают в первую очередь клиенты.
«Мы ставим цель не только автоматизировать документооборот и учет по факту, а действительно хотим снижать издержки, повышать рентабельность компании, при увеличивающихся объемах услуг. Нам нужен инструмент (программный продукт), который позволяет влиять на процессы компании до того, как они произошли, т. е. позволяет планировать эти процессы. На основании запланированных процессов прогнозировать узкие места, которые появляются в результате планирования, вносить изменения в планы, чтобы этих узких мест избежать, отслеживать отклонения фактических показателей процессов (как финансовых, так и временных) от планируемых», - говорит Кирилл Белоус.
«Есть готовые предложения, но подавляющее большинство имеющихся на рынке решений - это оформленные в «коробочный типовой продукт» результаты заказных проектов разработки и внедрения информационных систем для какого-то из заказчиков отрасли, с унаследованным подходом «от документов». Документы (и то не всегда) могут быть у всех одинаковыми, но не процессы! Да, безусловно, есть компании, которые занимаются одним и тем же (например, контейнерными перевозками), но делают это по-разному! От производителя программного продукта требуется понимание бизнес-процессов заказчика, понимание отрасли, расходов и доходов заказчика. Это серьезные условия, которые требуют определенной отраслевой экспертизы. Дорабатывать «коробочный типовой продукт» - это изменять его на 90% под бизнес-процессы своей компании. Поэтому в нашей компании было принято решение проводить автоматизацию силами своих программистов», - говорят в компании «ВЛ Лоджистик».
Системный интегратор для логистики
О том, что спрос на автоматизацию логистического бизнеса растет, говорят и системные интеграторы.
«Логистический бизнес становится все более активным потребителем автоматизированных систем управления, - говорит генеральный директор EKKER Consulting Артем ШКУРО. - Компании, участвующие в логистических цепочках и являющиеся их звеньями, различаются по своей специфике: агенты морских перевозок, порты, контейнерные терминалы и площадки, склады для хранения, сортировки и перевалки грузов, авиа- и автоперевозчики, компании-экспедиторы узкого (морские, жд-перевозки и др.) и широкого (мультимодальные операторы) профилей. При различной специфике все они работают по схожим правилам и все обрабатывают потоки: материальные, финансовые, информационные. Операторы рынка имеют аналогичную ответственность за сохранность и своевременную доставку или выдачу груза заказчику, работают с установленными типовыми документами, несут более или менее предсказуемые затраты и стремятся к их снижению и оптимизации. Компании в одной отрасли работают по одним и тем же законам, но при этом по-разному, в зависимости от уровня организации процессов».
Об увеличении интереса логистических предприятий к автоматизации своего бизнеса говорят и в компании «Акцент».
«Логистика является одной из наиболее ИТ-емких отраслей: ежегодно грузопоток во всем мире увеличивается, и эффективность работы логистических компаний напрямую зависит от того, насколько качественно автоматизированы их бизнес-процессы, - говорит Константин ВОРОБЬЕВ, коммерческий директор ООО «Акцент». - Автоматизация в самом широком смысле позволяет логистам четко отслеживать местонахождение любой единицы груза в любой момент времени, контролировать ее перемещение, значительно увеличивать скорость обработки грузов, сокращать расходы на содержание персонала. Эти функции обеспечиваются целым комплексом ИТ-решений. Если говорить о том, что сегодня востребовано, то это в первую очередь построение на территории зданий локальных вычислительных сетей (СКС/ЛВС), которые обеспечивают сотрудников единым виртуальным пространством для быстрого и простого взаимодействия. Мощные потоки входящих и исходящих данных обрабатываются в ЦОДах, которые так или иначе уже созданы в большинстве логистических организаций, но требуют своевременного обновления для ответа на рост и развитие компании. Огромные территории контейнерных терминалов требуют wi-fi-покрытия и решений по отслеживанию грузов, ведь именно здесь безостановочно идет разгрузка и погрузка больших и малых партий со всего мира. Никуда не деться в таком бизнесе от обеспечения безопасности. Она складывается из систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, а также информационной безопасности. Ну и, наконец, для максимальной прозрачности территорий логисты одни из немногих применяют такие решения, как видеостены - огромные панели для отслеживания навигации, грузопотока, видео с камер наблюдения».
Решения внедряются
Если говорить об уже реализованных проектах в этой сфере, то примеров в регионе уже достаточно. Причем автоматизации подвержены как логистические процессы, так и обслуживание больших логистических комплексов.
«Различия между логистическими компаниями сводятся к простому - качеству работы с информационными потоками. Факторов для возникновения таких различий обычно всего три: разница в содержании сообщений, разница во внутренних процессах их обработки и разница в способе их передачи. С развитием Интернета каждая организация начала стремиться к тому, чтобы автоматизировать свой внутренний и внешний документооборот, - говорит Артем Шкуро. - При этом если наименования документов при осуществлении логистических операций с грузом зачастую хорошо стандартизованы, то их внутреннее содержимое и способ представления (оформление) может создать сложности. Хорошим примером будет ситуация, в которой компания-экспедитор передает груз компании-складу на хранение с рукописной накладной. Формально она может полностью подходить под стандарт, а фактически - на складе создана автоматизированная система, в которой накладные ожидаются в определенном электронном формате. Здесь и возникают сложности. Конечно, в итоге компании придут к единому мнению, груз будет передан и обработан, но на это будут потрачены дополнительные ресурсы. Это вполне тривиальная ситуация, которая наглядно демонстрирует, что любая автоматизация требует серьезного анализа специфики деятельности компании. Именно поэтому для таких работ зачастую привлекают сторонних подрядчиков, способных предоставить не только IT, но и консалтинговые услуги».
Для примера того, как интегрировались две самостоятельные системы, Артем Шкуро приводит создание единого стивидора в Транспортной Группе FESCO. «В этом процессе одним из самых сложных этапов было объединение двух программных комплексов: операционной системы контейнерного терминала «ИС ВКТ» (решение на базе TransposoftCTOS производства ООО «Транспософт») и системы учета «ИС ВМТП», произведенной на базе департамента информационных технологий ВМТП. Понадобилось большое количество доработок, так как эти системы имели разный уровень автоматизации и решали разные задачи. Но в итоге интеграция прошла успешно, и объединенный комплекс начал функционировать.
Пример решения проблемы разрозненной инфраструктуры в Администрации морских портов Приморского края приводит компания «Акцент». Сейчас все пользователи объединены в единое информационное пространство, внутренняя информация компании защищена от утечек, мобильные телефоны сотрудников интегрированы в единую учрежденческую телефонную сеть, для взаимодействия подразделений реализовано решение конференц-связи. Кроме того, в АМП ПК компанией «Акцент» модернизирован диспетчерский центр путем построения системы видеостен. Высокое качество отображения, максимальный уровень отказоустойчивости и возможности для дальнейшего масштабирования - таковыми были требования заказчика. Применение видеостен для вывода информации позволило преобразовать обычный диспетчерский пункт в центр коллективного наблюдения. Таким образом, за ситуацией в порту следит не один оператор, а сразу несколько диспетчеров, что позволяет минимизировать риск возникновения ошибок, вызванных человеческим фактором.
«Также мы неоднократно разворачивали wi-fi-сети на территориях контейнерных терминалов и складов. Нашими клиентами по этому направлению являются Владивостокский контейнерный терминал, «Негоциант Стандарт», розничные компании, автоматизирующие складские помещения», - говорит Константин Воробьев.
Есть в регионе и успешные примеры внедрения автоматизированных систем на складских комплексах с привлечением игроков российского масштаба. Компания «Эй Пи-Трейд», построив в Артеме современный склад класса «А», для его автоматизации пригласила известную российскую компанию LogistiX, которая вот уже 9 лет занимается технологическим проектированием.
«В логистическом центре компании «Эй Пи-Трейд» реализована система складского учета LEADWSM четвертого поколения от компании LogistiX, - рассказывает Тимур САМОХИН, директор по логистике ООО «Эй Пи-Трейд». - Она обеспечивает эффективность управления грузопотоками, позволяет безошибочно определять, в какой точке складских комплексов находится тот или иной товар, а также вести поштучную обработку продукции с большой производительностью. Все складские процессы полностью управляются и контролируются LEADWSM в режиме реального времени в рамках единого информационного поля. В результате адаптации LEADWSM под особенности технологии грузопереработки компании «Эй Пи-Трейд», система управления позволила осуществлять мелкоштучную комплектацию товаров с предварительным расчетом тары, учитывать остаточные сроки годности, вести автоматический расчет оптимальных количеств для опережающего пополнения, использовать на складах радиотерминалы с наручными блоками и сканерами, размещаемыми на пальцах для повышения оперативности сотрудников. В результате совместной работы с компанией LogistiX разработаны технологические решения, позволяющие реализовывать более 200 000 операций в день».
«В ходе проекта мы учли масштабы центра, высокую интенсивность товаропотока и возможность увеличения складских площадей как в ближайшем будущем, так и в долгосрочной перспективе, - комментирует итоги реализации проекта технический директор компании LogistiX Дмитрий БЛИНОВ. - Решение отвечает всем необходимым требованиям логистического центра и позволяет обрабатывать сотни тысяч операций в час, управляя в штатном режиме сразу несколькими аналогичными комплексами».
Перспективы впечатляют
Несмотря на то что многие компании еще работают «по старинке», положительная динамика все-таки есть. Как отмечает Артем Шкуро, он хорошо представляет себе конечный результат применения автоматизации в такой отрасли, как логистика. «Когда весь логистический бизнес использует однородные системы, а передача сообщений между компаниями стандартизована, информационные и финансовые потоки соответствуют материальному потоку. Все участники рынка получают возможность снижения издержек. Поэтому мы хотим сделать автоматизацию доступной, распространенной, удобной в использовании, чтобы в конечном итоге применение логистических систем стало отраслевым стандартом».
«Какими бы экономическими кризисами ни пугали аналитические агентства, торговля была есть и останется одним из главных средств коммуникации людей во всем мире, - считает Константин Воробьев. - А это значит, что логистический бизнес всегда будет оставаться востребованным, более того, выигрывать будет тот участник рынка, который оказывает свои услуги быстрее и надежнее, чем конкуренты. Бизнес-процессы в логистике давно понятны, хотя наверняка у каждой компании есть свои секреты успеха. Тем не менее автоматизация и информатизация на сегодняшний день остаются ключевым фактором, позволяющим увеличить эффективность логистических процессов. Мы имеем обширный опыт в данной сфере и всегда готовы предоставить свои компетенции для решения сложных и комплексных задач в логистике».
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2014 год.
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