|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 22:54 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Кластерный подход приходит не только в экономику, но и в систему образования Дальнего Востока
Но экономику делают люди, а это значит, что пришло время обратить пристальное внимание на систему подготовки кадров - она должна соответствовать не только сегодняшнему спросу на рынке труда, но и перспективам развития различных отраслей производства. И власть, и бизнес, и учреждения образования сегодня, похоже, занялись этим вопросом вплотную.
Потребность определена
Первым шагом к определению потребностей региона в кадрах той или иной направленности стало принятие Программы социально-экономического развития Дальнего Востока. Она предопределила каждой территории свое направление развития: в Амурской области предполагается сформировать аэрокосмический и агропромышленный кластеры, в Хабаровском крае - авиа- и судостроение; нефтехимический и логистический кластеры - в Приморье и туристско-рекреационный - на Камчатке.
Определение пути дальнейшего развития позволило впервые за последние годы сформировать прогноз потребности в специалистах тех или иных направлений подготовки. Согласно программе развития, до 2025 года региону ежегодно будет требоваться от 1500 до 1700 специалистов космического, 2000-2500 - авиационного, 1500-1700 - судостроительного, 500-600 - автомобилестроительного, 1000-1500 транспортно-логистического, 2000-2500 - энергетического, 1000-1200 - нефтегазового, 2000-2500 - строительного, 800-950 - горнодобывающего направления. То есть в основном специалисты инженерно-технического профиля.
Инженерное образование в кризисе
В то же время инженерное образование в России в целом сегодня переживает не самые лучшие времена. По словам президента Ассоциации инженерного образования России Юрия ПОХОЛКОВА, подавляющее большинство специалистов отрасли (84% по результатам недавно проведенного опроса) оценивают состояние инженерной подготовки, инженерного дела в стране как критическое.
Подготовка инженеров для Дальнего Востока в свете грандиозных планов развития территории - еще более острая проблема. По прогнозу, который неоднократно озвучивал на различных мероприятиях председатель Совета ректоров вузов Дальнего Востока Сергей ИВАНЧЕНКО, к 2020 году нехватка инженерных кадров на Дальнем Востоке составит порядка 5 тысяч человек.
Сегодня инженерной подготовкой в регионе занимается целый ряд учебных заведений, имеющих и опыт, и традиции в этом направлении. Однако пришло время менять сам подход к подготовке кадров для ведущих отраслей экономики. Об этом говорили на Дальневосточном конгрессе инженеров «Наука - инженер - промышленность», который состоялся в прошлом году в Комсомольске-на-Амуре. Участники подчеркивали необходимость модернизации инженерно-технического образования: «Модель образования, ориентированная на подготовку специалистов, обладающих инновационным мышлением, способных сочетать исследовательскую, проектную и предпринимательскую деятельность, может быть реализована только при объединении усилий педагогической и научной общественности, органов власти, производственного сектора экономики», - подчеркивали авторы итогового документа.
Процесс пошел
Надо сказать, что определенные шаги по улучшению ситуации уже сделаны всеми названными выше участниками процесса. Государство стремится устранить перекос путем увеличения бюджетных мест на технические направления подготовки, и в последние годы это наглядно показывают контрольные цифры приема в вузы.
Проекты по кооперации университетов с промышленными предприятиями реализуют сегодня вузы региона.
Как отмечает ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ, в образовательной деятельности университет сегодня концентрирует усилия на подготовке специалистов под крупные инвестиционные проекты, которые реализуются в регионе. Качество такого образования, по словам ректора, будет обеспечиваться за счет формирования современных образовательных кластеров. В качестве примера назван опыт сотрудничества с Дальневосточным центром судостроения и судоремонта (образовательный кластер судостроения) и «Моринформсистемой-Агат» (кластер по морским технологиям и подводному приборостроению). Аналогичные структуры будут созданы с «Роснефтью», Объединенной авиастроительной корпорацией, «Русгидро».
«Инновационная образовательная деятельность тогда успешна, когда для нее есть очевидный или прогнозируемый потребитель, - считает Сергей Иванец. - Надо сказать, что у нас такой потребитель есть. Это целый ряд предприятий-партнеров, с которыми у нас налажен очень тесный контакт. Например, в области нефтехимии мы работаем с ВНХК. В области морских технологий сотрудничаем с «Морагатинформсистемы», заводом «Звезда». В машиностроении наши партнеры - Сименс, ОАО «Прогресс», в энергоэффективности и энергосбережении - «Шнайдер Электрикс», ОАО «Русгидро». По пищевым технологиям работаем с компанией «Ратимир». Одно из основных направлений совместной работы - это подготовка кадров. Причем мы не стараемся получить заказ от этих компаний на специалистов, мы идем по другому пути, предлагая предприятию непосредственно принимать участие в подготовке».
По пути кооперации с предприятиями-заказчиками в области подготовки кадров идут и другие вузы региона. В Северо-Восточном федеральном университете подписан договор о сотрудничестве с компанией «Газпром» - ведь подготовкой квалифицированных работников в нефтегазовой отрасли в Якутии занимается только СВФУ. Работает университет и с другими работодателями. Среди них - АК «АЛРОСА», Омсукчанская горно-добывающая компания Магаданской области, ОАО «Магадангеология», ООО «Русская буровая компания» (Москва), совместное саха-корейское предприятие «Эрчим-Тхан» (Нерюнгри) и др.
Сахалинский госуниверситет призван обеспечить кадрами знаменитые «Сахалинские проекты». Для этих целей здесь открыт Технический нефтегазовый институт, аналогов которому, по словам губернатора Сахалина Александра ХОРОШАВИНА, нет в новейшей истории страны, идет активное сотрудничество с компанией «Эксон» и другими работодателями. Поступательно развивается взаимодействие с предприятиями рыбопромышленного комплекса: ФГУП «Сахалинрыбвод», Сахалино-Курильское территориальное управление федерального агентства Росрыболовства.
Открывают вузы региона и новые специальности технической направленности. Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск), исходя из потребностей региона, сегодня ведет работу по открытию новых направлений подготовки в области энергетики, радиотехники, эксплуатации двигателей летательных аппаратов, прикладной химии. Новые программы планируется ввести уже в 2015 году.
ДВФУ уже в этом году открывает три новые программы бакалавриата («Приборостроение»; «Конструирование и технология электронных средств»; «Продукты питания из растительного сырья»), специальности «Медицинская биохимия»; «Медицинская биофизика»; «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», 14 программ магистратуры.
Процессы модернизации затронули и систему начального и среднего профобразования. С первого сентября 2013 года вступил в силу новый федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». В рамках его реализации в ряде регионов прошла реорганизация образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования.
Как сообщили в департаменте образования и науки Приморского края, согласно принятому закону учреждения начального профессионального образования реорганизованы в учреждения среднего профессионального образования, в которых реализуются программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих).
Основной задачей реформирования учреждений начального и среднего профессионального образования, в соответствии с требованиями нового закона, является повышение качества и соответствия результатов обучения требованиям современных образовательных стандартов, минимизация кадрового дисбаланса на рынке труда с учетом задач социально-экономического развития края, открытие новых специальностей под открывающиеся крупные производства.
«Сегодня в Приморье начала ощущаться острая нехватка специалистов рабочих профессий, большинство выпускников школ считают, высшее образование престижнее, но потом не могут найти работу, потому что рынок труда испытывает огромную потребность именно в специалистах на базе среднего специального образования, - считают специалисты департамента образования и науки Приморского края. - Таким образом, объединение образовательных учреждений НПО с учебными заведениями СПО, а также присоединение образовательных учреждений НПО к более сильному развивающемуся учреждению того же уровня диктуется перспективами дальнейшего развития, необходимостью исполнения законодательства и экономической целесообразностью».
Впереди большая работа
Несмотря на то, что изменения внедряются в систему образования достаточно активно, многое на этом пути еще только предстоит сделать.
Как считает Сергей Иванченко, несмотря на все приложенные усилия, система образования из-за своей инерционности пока будет отставать от потребностей рынка труда. «Вузы выпускают специалистов в соответствии с той потребностью, которую дают органы статистики. Но статистика отражает потребность предприятий и организаций на текущий момент. Они не работают на перспективу, - считает председатель Совета ректоров ДФО. - Сейчас идет работа с Министерством развития Дальнего Востока и регионами по разработке перспективного плана подготовки специалистов. Но нельзя обвинять в сложившейся ситуации только высшую школу - мол, она не готовит инженеров. Вуз тоже находится в рынке, и если абитуриенты приходят получать гуманитарное образование, нельзя им в этом отказывать, иначе они уедут за этим образованием в другие регионы. Мы работаем с тем материалом, который есть, а из выпускников школ у нас только треть сдает физику. Поэтому нам надо идти в школы, заниматься профориентацией. Понимают это и представители крупных предприятий, поэтому развивают сотрудничество не только с вузами, но и со школами (специализированные классы в школах региона создают компании «Роснефть», КНААПО и др. - Прим. автора)».
О необходимости усиления профориентационных мероприятий в школах говорит и первый проректор Тихоокеанского государственного университета профессор Сергей ШАЛОБАНОВ. «Запись абитуриентов на ЕГЭ по физике не всегда идет в таком количестве, которое необходимо для подготовки кадров, поэтому конкурс на инженерные специальности небольшой. Количество сдавших ЕГЭ по физике практически равно количеству бюджетных мест, которое есть в регионе для поступления на инженерные специальности. Здесь есть два пути решения проблемы. Первый - популяризировать инженерные направления. Но это не решает вопроса подготовки по физике, поскольку многие непрофильные школы просто не преподают этот предмет в объеме необходимом для того, чтобы абитуриент мог сдать экзамен. Второй путь более простой, но требует решения на государственном уровне - сделать экзамен по физике обязательным. Как это и было, когда отсутствовал ЕГЭ. Тогда школы привели бы в соответствие свои программы. И подготовка шла бы более интенсивно», - говорит эксперт.
Нина ПОЛИЧКА, директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления, член Общественной палаты Российской Федерации, также считает, что сегодня нужно более плотную работу вести со школьниками и их родителями, рассказывая о ситуации на рынке труда.
«Решением данной задачи надо заниматься в рамках профориентационной работы со школьниками, которая сегодня, к сожалению, весьма далека от совершенства, если вообще ведется в школах. В результате судьбоносное решение о выборе будущей профессии школьники и их родители принимают в полном информационном вакууме, ориентируясь не на перспективы социально-экономического развития региона и муниципалитета, в котором живут, а на моду и собственные идеалистические представления о востребованных на рынке труда профессиях, которые в большинстве случаев не имеют ничего общего с реальностью. Высшая школа, поставленная в рыночные условия, отвечает на «спрос» выпускников школ соответствующим «предложением» и выпускает специалистов, заведомо обреченных на безработицу либо на поиск работы в других регионах России и за рубежом».
Еще одна из перспектив развития инженерного образования в регионе - кооперация региональных вузов с ведущими вузами России. По оценкам Совета ректоров ДФО, дальневосточные вузы не смогут самостоятельно закрыть потребности предприятий в квалифицированных кадрах. Поэтому сегодня идет совместная работа формированию научных школ и направлений подготовки по необходимым в будущем профилям. «Ответом станет разработка целевых программ академической мобильности на Дальний Восток ведущих преподавателей и ученых вузов из центра России. Будет востребовано также создание межвузовских сетевых кафедр, которые позволят, к примеру, опыт МГТУ имени Баумана транслировать в ДВФУ или ТОГУ», - говорит генеральный секретарь Союза ректоров России Ольга КАШИРИНА.
Необходимо более плотно сотрудничать вузам и между собой. Например, сегодня все активнее обсуждается вопрос о создании на территории ДФО образовательных кластеров. Так, на пленуме Дальневосточного регионального учебно-методического центра высшего профессионального образования еще в прошлом году было принято решение поддержать предложение ТОГУ и ДВФУ о совместной деятельности по подготовке кадров для дальневосточного космического кластера.
Свою роль в обеспечении Дальнего Востока кадрами должно сыграть и созданное недавно Агентство по развитию человеческого капитала. Как рассказал в интервью «Эксперт Online» директор департамента Министерства по развитию Дальнего Востока Роберт УРАЗОВ, агентство будет делать все возможное для того, чтобы система образования региона отвечала потребностям рынка труда.
«Высокий уровень конкурентоспособности территории должен означать и высокий уровень компетенции на рынке труда. У нас пока проблема с образованием. В прошлом году вузы ДФО выпустили 60% человек гуманитарных специальностей. В то время как рынку уже не хватает рабочих специальностей на 80%. Агентство будет выступать созаказчиком тех специальностей, которые будут нужны рынку через два-три-четыре года, - говорит эксперт. - У нас, к сожалению, система среднего профессионального образования 25 лет была в забвении, и в одночасье ее не восстановишь. Мы же намерены прививать и новые стандарты образования, то есть повышать качество подготовки кадров. Это будут лучшие мировые стандарты, лучшие методические пособия и оборудование. Добиваться будем высоких стандартов переобучения действующих специалистов. Мы уже приступили к сбору лучших практик по всему миру».
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2014 год.
- Петр ФРАДКОВ, генеральный директор Российского экспортного центра: Ракеты - знают, а шампуни - нет
- ВЭБ будет финансировать проекты совместно с Государственным банком развития Китая
- Интерес корейских предприятий к капиталовложениям в экономику Дальнего Востока повышается
- ИТ-кухня в условиях кризиса
- Startup Tour 2016 назвал лучших дальневосточных инноваторов
- Василий БЕЛОВ, старший вице-президент Фонда "Сколково": Инноваторы пока находятся в колее привычных процессов
- На Дальнем Востоке рынок офисного оборудования стремится к оптимизации
- Сергей Пашко, начальник Дальневосточного таможенного управления: Таможня бизнесу не помеха
- В Дальневосточном регионе АСИ поддержало проект, в который мало кто верил
- Лучшие предприниматели Дальнего Востока стали победителями Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.