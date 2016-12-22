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25 Июля 2013, 16:34 | Партнеры

ONHP: проекты будущего на Дальнем Востоке

Активное развитие отрасли требует серьезных технологических решений. Сегодня в профессиональном активе ОАО "Омскнефтехимпроект" (ONHP) более 3,5 тыс. объектов нефтехимической и газовой промышленности. Каждый из проектов интересен и оригинален в инженерном отношении.

Основное направление ONHP - проектный и консультационный инжиниринг технологических установок и объектов нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газоперерабатывающей, химической промышленности. На российских, казахстанских предприятиях действуют или готовятся к вводу в эксплуатацию установки, разработанные омскими специалистами. В числе партнеров предприятия известные мировые компании: TECHNIP, Degremont, Axens (Франция), Eurotecnica (Италия), Behtel (Англия), Elin (Австрия), UOP (США), Toyo Engeneering Corporation, JGC (Япония) и др.

Масштабная работа

На Дальнем Востоке ONHP реализует несколько крупных проектов. В числе последних объектов, выполненных специалистами «Омскнефтехимпроекта» для Хабаровского НПЗ, - сырьевой блок вакуумной переработки мазута мощностью 1,8 млн тонн в год и установка висбрекинга мощностью 750 тыс. тонн в год. Кроме того, инженеры ONHP завершили проектную и рабочую документацию блока подготовки сырья битумной установки, состоящего из 6 секций. Одной из особенностей блока стало его компактное размещение. Сейчас идет монтаж объекта, после чего начнутся пусконаладочные работы. В рамках масштабной реконструкции инвестиции в развитие Хабаровского НПЗ в 2012 году составили 11,4 млрд руб. Основными объектами реконструкции и строительства являются комплекс гидрокрекинга и гидроочистки керосина и дизельного топлива, блок подготовки сырья битумной установки, нефтеотвод ВСТО - Хабаровский НПЗ. В результате глубина переработки нефти на НПЗ достигнет 92%, индекс Нельсона - 9,9, что сделает экономически эффективной переработку нефти в объемах до 4,5 млн тонн в год.

История сотрудничества с дальневосточными нефтеперерабатывающими предприятиями началась еще в 1969 году, когда институту (тогда еще омскому филиалу «ВНИПИнефть») был передан на генеральное проектирование нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре, а в 1972-ом - Хабаровский НПЗ. Принципы повышения экологической безопасности, энергоснабжения, эффективного использования сырьевых ресурсов лежали в основе разработок омских проектировщиков для двух крупнейших предприятий Хабаровского края. Заложенные тогда инженерами института идеи оказались настолько удачными, что позволяют заводам и сегодня оставаться в лидерах отрасли как по объемам, так и по глубине переработки сырья. Естественно, что для удержания лидирующих позиций требуется внедрение современных технологий, строительство новых и модернизация уже имеющихся производств. Как и прежде, в этом активно участвуют инженеры «Омскнефтехимпроекта». Так, в 1998 году на Хабаровском НПЗ введена в эксплуатацию построенная по проекту института абсорбционная газофракционирующая установка (АГФУ), предназначенная для фракционирования предельных углеводородов, поступающих с установок АВТ, АТ и риформинга на пропановую фракцию для коммунально-бытового потребления, на бутановую фракцию и стабильный бензин. После ввода установки в эксплуатацию увеличился выпуск, улучшилось качество сжиженных газов. А в 2007 году институт одержал победу в конкурсе на разработку проекта комплекса гидрокрекинга для ООО «РН-Комсомольский НПЗ» («Роснефть»). В рамках работ по тендеру институт проектирует ряд объектов: блок гидрокрекинга мощностью 1,75 млн тонн в год по вакуумному газойлю и 300 тыс. тонн в год по тяжелому газойлю коксования; блок гидроочистки мощностью 1,6 млн тонн в год по прямогонному дизельному топливу; установку производства водорода; установку производства серы; объекты общезаводского хозяйства комплекса гидрокрекинга.

Уверенный взгляд в будущее

Опыт составляет основу профессионального развития ONHP и дает возможность наращивать усилия по разработке и внедрению эффективных инженерных решений для нефтегазовой промышленности Дальнего Востока. Так, в декабре 2011 года «Омскнефтехимпроект» получил право на разработку проектной и рабочей документации, выполнение инженерных изысканий и получение технических условий для объектов нефтехимического комплекса ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК). На первом этапе предприятие будет перерабатывать смесевую нафту и сжиженные углеводородные газы с комплексов «Роснефти» в Ачинске, Ангарске и Комсомольске-на-Амуре (3,4 млн тонн сырья в год). На втором этапе начнется переработка 7 млн тонн нефти из трубопровода ВСТО с выпуском бензина, керосина и дизельного топлива. На третьем - предприятие будет перерабатывать 1,5 млн тонн газового конденсата с проекта «Сахалин-3».

Проект прошел стадию общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду. В поселке Врангель Находкинского городского округа в обсуждениях приняли участие местные жители, представители экологических и общественных организаций. Слушаниям предшествовала работа общественных приемных в Находкинском городском округе и Партизанском муниципальном районе, в которых с середины декабря 2012 года все желающие могли ознакомиться с проектом оценки воздействия на окружающую среду будущего комплекса. На любые вопросы, касающиеся документа, отвечали специалисты ЗАО «Восточная нефтехимическая компания», ОАО «Ангарскнефтехимпроект» и ОАО «Омскнефтехимпроект». По мнению специалистов Всероссийского общества охраны природы, предложенные разработчиками передовые технологии обеспечат строительство в Находке современного нефтехимического предприятия без ущерба для природной среды.

Напомним, реализацией проекта занимается дочернее общество «Роснефти» - «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК). Роснефть в 2012 году инвестировала в проект строительства нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке 3,8 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.

Востребованный опыт

В этом году ONHP исполняется 60 лет. Реагируя на запросы рынка, специалисты предприятия совершенствуют качество разработок. Наработанный опыт вместе с новейшими технологиями позволяют выполнять проекты на международном уровне. Объекты, выполненные для хабаровских предприятий нефтехимической отрасли, во многом показательны. Они являются примером ответственности специалистов, качества и уникальности проектов ONHP.

Егор КОСТЕНКО, Дальневосточный капитал № 7, июль 2013.

 

 

Теги: onhp  нефтехимическая промышленность  Омскнефтехимпроект  газовая промышленность 


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