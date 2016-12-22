|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 21:59 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ONHP: проекты будущего на Дальнем Востоке
Основное направление ONHP - проектный и консультационный инжиниринг технологических установок и объектов нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газоперерабатывающей, химической промышленности. На российских, казахстанских предприятиях действуют или готовятся к вводу в эксплуатацию установки, разработанные омскими специалистами. В числе партнеров предприятия известные мировые компании: TECHNIP, Degremont, Axens (Франция), Eurotecnica (Италия), Behtel (Англия), Elin (Австрия), UOP (США), Toyo Engeneering Corporation, JGC (Япония) и др.
Масштабная работа
На Дальнем Востоке ONHP реализует несколько крупных проектов. В числе последних объектов, выполненных специалистами «Омскнефтехимпроекта» для Хабаровского НПЗ, - сырьевой блок вакуумной переработки мазута мощностью 1,8 млн тонн в год и установка висбрекинга мощностью 750 тыс. тонн в год. Кроме того, инженеры ONHP завершили проектную и рабочую документацию блока подготовки сырья битумной установки, состоящего из 6 секций. Одной из особенностей блока стало его компактное размещение. Сейчас идет монтаж объекта, после чего начнутся пусконаладочные работы. В рамках масштабной реконструкции инвестиции в развитие Хабаровского НПЗ в 2012 году составили 11,4 млрд руб. Основными объектами реконструкции и строительства являются комплекс гидрокрекинга и гидроочистки керосина и дизельного топлива, блок подготовки сырья битумной установки, нефтеотвод ВСТО - Хабаровский НПЗ. В результате глубина переработки нефти на НПЗ достигнет 92%, индекс Нельсона - 9,9, что сделает экономически эффективной переработку нефти в объемах до 4,5 млн тонн в год.
История сотрудничества с дальневосточными нефтеперерабатывающими предприятиями началась еще в 1969 году, когда институту (тогда еще омскому филиалу «ВНИПИнефть») был передан на генеральное проектирование нефтеперерабатывающий завод в Комсомольске-на-Амуре, а в 1972-ом - Хабаровский НПЗ. Принципы повышения экологической безопасности, энергоснабжения, эффективного использования сырьевых ресурсов лежали в основе разработок омских проектировщиков для двух крупнейших предприятий Хабаровского края. Заложенные тогда инженерами института идеи оказались настолько удачными, что позволяют заводам и сегодня оставаться в лидерах отрасли как по объемам, так и по глубине переработки сырья. Естественно, что для удержания лидирующих позиций требуется внедрение современных технологий, строительство новых и модернизация уже имеющихся производств. Как и прежде, в этом активно участвуют инженеры «Омскнефтехимпроекта». Так, в 1998 году на Хабаровском НПЗ введена в эксплуатацию построенная по проекту института абсорбционная газофракционирующая установка (АГФУ), предназначенная для фракционирования предельных углеводородов, поступающих с установок АВТ, АТ и риформинга на пропановую фракцию для коммунально-бытового потребления, на бутановую фракцию и стабильный бензин. После ввода установки в эксплуатацию увеличился выпуск, улучшилось качество сжиженных газов. А в 2007 году институт одержал победу в конкурсе на разработку проекта комплекса гидрокрекинга для ООО «РН-Комсомольский НПЗ» («Роснефть»). В рамках работ по тендеру институт проектирует ряд объектов: блок гидрокрекинга мощностью 1,75 млн тонн в год по вакуумному газойлю и 300 тыс. тонн в год по тяжелому газойлю коксования; блок гидроочистки мощностью 1,6 млн тонн в год по прямогонному дизельному топливу; установку производства водорода; установку производства серы; объекты общезаводского хозяйства комплекса гидрокрекинга.
Уверенный взгляд в будущее
Опыт составляет основу профессионального развития ONHP и дает возможность наращивать усилия по разработке и внедрению эффективных инженерных решений для нефтегазовой промышленности Дальнего Востока. Так, в декабре 2011 года «Омскнефтехимпроект» получил право на разработку проектной и рабочей документации, выполнение инженерных изысканий и получение технических условий для объектов нефтехимического комплекса ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК). На первом этапе предприятие будет перерабатывать смесевую нафту и сжиженные углеводородные газы с комплексов «Роснефти» в Ачинске, Ангарске и Комсомольске-на-Амуре (3,4 млн тонн сырья в год). На втором этапе начнется переработка 7 млн тонн нефти из трубопровода ВСТО с выпуском бензина, керосина и дизельного топлива. На третьем - предприятие будет перерабатывать 1,5 млн тонн газового конденсата с проекта «Сахалин-3».
Проект прошел стадию общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду. В поселке Врангель Находкинского городского округа в обсуждениях приняли участие местные жители, представители экологических и общественных организаций. Слушаниям предшествовала работа общественных приемных в Находкинском городском округе и Партизанском муниципальном районе, в которых с середины декабря 2012 года все желающие могли ознакомиться с проектом оценки воздействия на окружающую среду будущего комплекса. На любые вопросы, касающиеся документа, отвечали специалисты ЗАО «Восточная нефтехимическая компания», ОАО «Ангарскнефтехимпроект» и ОАО «Омскнефтехимпроект». По мнению специалистов Всероссийского общества охраны природы, предложенные разработчиками передовые технологии обеспечат строительство в Находке современного нефтехимического предприятия без ущерба для природной среды.
Напомним, реализацией проекта занимается дочернее общество «Роснефти» - «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК). Роснефть в 2012 году инвестировала в проект строительства нефтехимического комплекса на Дальнем Востоке 3,8 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
Востребованный опыт
В этом году ONHP исполняется 60 лет. Реагируя на запросы рынка, специалисты предприятия совершенствуют качество разработок. Наработанный опыт вместе с новейшими технологиями позволяют выполнять проекты на международном уровне. Объекты, выполненные для хабаровских предприятий нефтехимической отрасли, во многом показательны. Они являются примером ответственности специалистов, качества и уникальности проектов ONHP.
Егор КОСТЕНКО, Дальневосточный капитал № 7, июль 2013.
- Петр ФРАДКОВ, генеральный директор Российского экспортного центра: Ракеты - знают, а шампуни - нет
- ВЭБ будет финансировать проекты совместно с Государственным банком развития Китая
- Интерес корейских предприятий к капиталовложениям в экономику Дальнего Востока повышается
- ИТ-кухня в условиях кризиса
- Startup Tour 2016 назвал лучших дальневосточных инноваторов
- Василий БЕЛОВ, старший вице-президент Фонда "Сколково": Инноваторы пока находятся в колее привычных процессов
- На Дальнем Востоке рынок офисного оборудования стремится к оптимизации
- Сергей Пашко, начальник Дальневосточного таможенного управления: Таможня бизнесу не помеха
- В Дальневосточном регионе АСИ поддержало проект, в который мало кто верил
- Лучшие предприниматели Дальнего Востока стали победителями Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.