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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 22:47 |
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Теle2: Сотовый оператор-дискаунтер пришел на Дальний Восток
- Насколько активно компания развивает бизнес на Дальнем Востоке?
- На сегодняшний день мы работаем в четырех регионах - Сахалинской, Магаданской, Еврейской автономной областях и Камчатском крае. На этих территориях Tele2 построила сеть и запустила коммерческие операции осенью 2012 года - на полгода раньше требований лицензии. Сегодня наша сеть покрывает территорию с населением более 850 тысяч человек, и на этом компания останавливаться не собирается. Мы уже зашли в наиболее крупные населенные пункты, сейчас активно продвигаемся дальше - в районы, покрываем трассы и небольшие населенные пункты, развиваем сеть дистрибуции, там, где нас ждут потенциальные абоненты.
- Как скоро жители Хабаровского и Приморского краев смогут поближе познакомиться с тарифами и услугами Tele2?
- К нашему сожалению, в данный момент свободных частот в этих субъектах федерации нет. Но мы планируем участвовать во всех предстоящих конкурсах и аукционах на предоставление услуг сотовой связи в этих регионах. Несмотря на то, что на Дальнем Востоке развиваться несколько сложнее, чем в европейской части страны, мы амбициозны и готовы преодолевать любые сложности.
- Успешно строить бизнес на давно сформировавшемся рынке и с учетом всех российских реалий помогает особенная стратегия?
- Модель бизнеса компании на Дальнем Востоке не отличается от модели Tele2 Россия в целом. Наша компания - оператор-дискаунтер. Мы предоставляем абонентам возможность экономить на связи и при этом получать качественные и современные услуги. Мы предлагаем простые и понятные тарифы, профессиональное абонентское обслуживание, постоянно расширяем сеть дистрибуции. Каким образом удается достичь такого баланса? Во-первых, мы очень строго подходим к нашим издержкам: каждая инвестиция проходит тестирование на эффективность. Такой подход практикуется во всех сферах работы компании, начиная от подбора персонала, заканчивая капиталовложениями в строительство сети. Во-вторых, мы не усложняем тарифы большим количеством звездочек и примечаний, чтобы не путать людей. Таким образом, компании удается предоставлять услуги значительно дешевле среднерыночных цен.
- Какие продукты Tele2 предлагает для дальневосточных предпринимателей?
- Весной 2013 года Tele2 запустила продажи тарифов для бизнеса в Камчатском крае и Сахалинской области. Предложения отличаются низкой стоимостью, имеют простую и понятную структуру. Воспользоваться бизнес-продуктами могут владельцы предприятий любого размера и формы собственности. Предпринимателям Tele2 предлагает ряд услуг, которые помогут оптимизировать расходы предприятия и значительно сократить затраты на мобильную связь. Услуга «Контроль расходов» позволяет устанавливать индивидуальные бюджетные лимиты для каждого сотрудника, а система дистанционного управления счетом через веб-сайт упрощает отчетность и помогает в режиме реального времени управлять затратами.
- Может ли измениться общий уровень цен на услуги сотовой связи с приходом альтернативного игрока?
- Стоит отметить, что в западных регионах страны с приходом Tele2 неминуемо происходит снижение общего уровня цен на рынке. Так произошло и на Дальнем Востоке, особенно это заметно в ЕАО и на Сахалине, где общий уровень цен снизился более чем на 30%, и это подтверждается последним исследованием ComNews. Секрет опять же в модели, по которой компания ведет бизнес. По опыту запусков операций Tele2 в европейской части России, через определенное время оператор становится либо лидером рынка в этих субъектах, либо занимает около 30% рынка. Аналогичные цели преследует и дальневосточное подразделение компании.
- Многие новинки услуг сотовой связи доходят до Востока России не так оперативно, как хотелось бы пользователям. Какие продукты в ближайшее время станут доступны для дальневосточников?
- Наша компания недавно выпустила интересный продукт - так называемую «Подсимку Tele2». Это небольшая пленка, которая клеится на SIM-карту и используется как вторая SIM-карта в моделях телефона для одной карты. Такое предложение будет очень интересно для абонентов, которые часто путешествуют. Пока ноу-хау доступно клиентам в центральных регионах, но мы сейчас анализируем перспективы запуска этого продукта и на Дальнем Востоке.
Мария КОНСТАНТИНОВА, "Дальневосточный капитал", N8, август 2013 г.
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