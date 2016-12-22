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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 22:47 |
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Анастасия КИСЛИК: EKKER-Consulting предоставляет бизнесу кандидатов, максимально замотивированных
Интеграция регионов Дальнего Востока в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона неизбежна в условиях, когда государство в лице правительства и президента страны этому активно содействуют. События последних месяцев этого года, связанные с принятием целого ряда решений по развитию этого мегарегиона, - тому подтверждение. Предстоящий во Владивостоке 6-7 сентября этого года инвестиционный форум обещает преподнести сюрпризы: в дни его проведения ожидается подписание исторически важных документов, которые привлекут в регион невиданные ранее инвестиции и новейшие технологии.
Но, если вопрос с проектами и инвестициями уже близок к решению, то следующий за ним неизбежный вопрос - кадровый. Новейшие технологии потребуют и специалистов, которых в регионе пока не столь много. Речь в первую очередь идет о кадрах в области техники и технологий - высоких технологий.
Вакансии программистов, владеющих современными языками программирования, электронщиков, системных администраторов, web-дизайнеров, специалистов технической поддержки, по социальным сетям, информационной безопасности, аналитиков, инженеров, ИT-менеджеров, других специалистов в этой сфере, креативных, способных к самообучению, постоянному расширению и повышению уровня своих знаний, постоянно присутствуют в большинстве списков объявлений. Эксперты предсказывают, что к 2015 году дефицит трудовых ресурсов в данной области может составить 320 тысяч человек.
Как правило, присутствующие на дальневосточном рынке труда хорошие сотрудники уже имеют постоянное место работы. Многие будущие специалисты начинают свою карьеру еще во время учебы. Что же остается в таком случае делать тем компаниям, которые ищут кадры? Выискивать «алмазы», отслеживать их проектную загрузку, быть в курсе их меняющихся настроений и профессиональных целей, а также в готовности такие цели и желания удовлетворить и т. д. Или «охотиться» на специалиста из другой компании. Опыт показывает, что в том и другом случае лучше обратиться в специализированное агентство, способное правильно произвести подбор IT-сотрудников из возможных кандидатов. Такое агентство на дальневосточном рынке труда есть.
Консалтинговое агентство EKKER-Consulting является дочерней компанией ведущего системного интегратора EKKER, который работает на дальневосточном рынке уже около 9 лет, имеет внушительный штат сотрудников и референсов реализации крупных государственных и коммерческих проектов регионального и федерального масштаба. Помимо IT‑консалтинга и внедрения программных бизнес-приложений EKKER-Consulting предоставляет также профессиональные услуги рекрутинга и HR‑консалтинга, которые включают в себя поиск и подбор специалистов в IT‑сфере, проведение ассесмента и оценки как уже работающих специалистов компании, так и новых сотрудников, обучение сотрудников IT‑отделов.
Директор департамента HR‑консалтинга EKKER-Consulting Анастасия КИСЛИК отмечает:
- За годы своей работы мы сформировали внушительную базу IT и технических специалистов, имеем в штате высококвалифицированных специалистов по всем IT и инженерным направлениям, что позволяет нам разговаривать с заказчиком на родном - техническом - языке, давать именно то, что ему требуется, а также проводить качественное тестирование кандидатов. Все рекрутеры являются специалистами в области IT и разбираются в своих сферах. Кроме того, на сегодня ведутся переговоры по достижению договоренностей с рядом вендоров по организации специализированного учебного центра, который будет предоставлять услуги по обучению, подготовке и переподготовке специалистов. Клиентами рекрутинговой компании могут являться как любые организации, которым требуются IT‑специалисты, так и кадровые агентства, которым мы можем помогать закрывать IT-вакансии на условиях аутсорсинга. А договоренность компании с ведущими региональными вузами по взаимодействию в сфере подготовки кадров среди студентов и выпускников повышает эффективность подбора нужного специалиста.
Основное преимущество для компании, обратившейся в EKKER-Consulting за подбором IT-персонала, в том, что наше агентство предоставляет им кандидатов, максимально замотивированных. К тому же кандидаты уже предварительно оценены на предмет общей адекватности и личностного профайла. Таким образом агентство максимально фильтрует кандидатов и предоставляет уже тех, кого считает наиболее подходящими, тем самым сохраняя время клиента и, соответственно, его деньги, - отметила Анастасия Кислик.
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