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25 Августа 2013, 18:13 | Партнеры

"Российский морской регистр судоходства": приоритеты развития

Основной идеологией Государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года", принятой правительством РФ 3 апреля 2013 года, является комплексный подход к развитию региона, основанный на консенсусе интересов государства, общества и бизнеса. О возможностях и перспективах участия в реализации такого подхода в интервью "ДК" рассказал генеральный директор ФАУ "Российский морской регистр судоходства" (РС) Михаил АЙВАЗОВ.

- Михаил Григорьевич, расскажите, пожалуйста, подробнее об основных направлениях деятельности Российского морского регистра судоходства.

- Наша организация является одним из ведущих мировых классификационных обществ. В этом году Регистру исполняется 100 лет - значительный период для любой организации, своего рода проверка на прочность. Деятельность Регистра всегда была призвана содействовать безаварийной эксплуатации судов во всех широтах, включая арктические, безопасности человеческой жизни на море и сохранности перевозимых грузов. Большое внимание организация уделяет вопросам минимизации отрицательного воздействия морского транспорта на окружающую среду и сохранения экологического равновесия в районах его эксплуатации. Оставаясь верным этим основополагающим принципам, Регистр смог добиться признания во многих перспективных областях современного рынка классификационных и экспертных услуг.

Ключевые задачи Регистра сегодня - это активное участие в реализации государственных программ по развитию судостроения, наращивание научно-технической платформы с учетом специализации на высокотехнологичной технике, разработка и своевременное обеспечение морской индустрии техническими стандартами и правилами международного уровня, которые призваны содействовать безопасности всех реализуемых отраслью проектов.

В первую очередь - это, конечно, ледоколы и суда ледового плавания, в области разработки технических стандартов для которых РС является признанным мировым лидером. Более 90% строящихся на класс РС судов имеют ледовый класс. В настоящее время действующий класс РС имеют более 3 350 судов ледового плавания, из них 33 ледокола. В стадии постройки находятся 85 судов, из которых 6 - ледоколы.

Особо следует отметить возможности Регистра по техническому наблюдению за судами с атомными энергетическими установками. РС - единственное классификационное общество, в классе которого находится гражданский атомный флот. В настоящий момент на класс РС ведется строительство первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), которая в 2010 году вошла в список 30 важнейших инноваций, составленный авторитетным в вопросах промышленности и инноваций еженедельным французским журналом L’Usine Nouvelle. Подобные установки востребованы в районах, представляющих сложности для прокладки линии электропередачи, поставки топлива, а также постройки и эксплуатации наземных электростанций (например, Чукотский АО, Камчатка и т. п.). Также под техническим наблюдением РС ведется строительство головного универсального атомного ледокола нового поколения мощностью 60 МВт, способного продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледяном поле толщиной до 3 м. Уникальной особенностью нового ледокола будет его возможность менять осадку. Это позволит судну одинаково эффективно работать как на глубокой воде в арктических районах, так и на более мелководных участках в устьях рек. В настоящий момент на класс РС запланирована постройка трех атомных ледоколов этого проекта. Они станут самыми большими и самыми мощными ледоколами в мире и смогут заменить ледоколы типа «Арктика» и «Таймыр».

РС имеет значительный опыт по осуществлению технического наблюдения за всем комплексом объектов обустройства морских нефтегазовых месторождений, включая подводные трубопроводы, проведение морских операций по буксировке объектов к месту установки, производство материалов и изделий для таких объектов. Кроме этого, наша организация проводит экспертизу промышленной безопасности опасных производственных объектов. Еще одно интересное и перспективное направление - наземные объекты, в частности заводы по сжижению природного газа, где Регистр может оказывать сертификационные услуги и услуги третьей стороны.

РС как классификационное общество имеет давнюю историю взаимодействия с Военно-Морским Флотом России и в настоящее время участвует в ряде проектов по строительству, ремонту и переоборудованию кораблей и вспомогательных судов для ВМФ. Техническое наблюдение РС дает возможность проектировать корабли и вспомогательные суда для военного флота с учетом передовых достижений мирового судостроения, требований международных конвенций по безопасности мореплавания и защите окружающей среды, что является неотъемлемым условием плавания судов ВМФ в международных водах и их беспрепятственного захода в иностранные морские порты.

По-прежнему актуальной для Регистра остается тема контейнерных перевозок. Перспективы этого направления связаны с развитием перевозки опасных грузов, прежде всего сжатого газа, а также контейнерами, перегружаемыми в открытом море, для доставки грузов на морские нефтегазодобывающие платформы.

К сожалению, представители бизнеса часто ассоциируют Российский морской регистр судоходства исключительно с контролем за техническим состоянием морских судов и плавучих сооружений. Между тем следует отметить, что Регистр все больше внимания уделяет непрофильным направлениям, в частности экспертной оценке в любом виде экономической деятельности. Одной из областей деятельности РС, как и всех современных классификационных обществ, является оказание сертификационных услуг. Организация ведет активную работу по усилению присутствия на этом рынке.

Регистр сертифицирует системы менеджмента предприятий на соответствие требованиям стандартов серии ИСО, а также продукцию на соответствие требованиям технических регламентов РФ и Таможенного союза. РС является органом по сертификации Единой национальной системы аккредитации, имеет аттестат аккредитации в системе ГОСТ Р. Результаты работы аудиторов РС признаются европейским органом по сертификации EUROCERT S.A.

Отдельная тема развития услуг РС в этой области - сертификация на соответствие требованиям государственных военных стандартов систем менеджмента качества предприятий, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа, и организаций, осуществляющих исследования, разработку, производство, поставку, обеспечение, эксплуатацию, ремонт и утилизацию военной техники и продукции оборонного назначения. Для предоставления услуг в этой области РС аккредитован в Системе добровольной сертификации (СДС) «Военный регистр». Таким образом, мы имеем возможность предоставлять своим клиентам целый комплекс услуг по сертификации, что и выводит РС на лидирующие позиции в сфере оказания услуг по сертификации систем менеджмента качества предприятий и организаций.

Кроме того, РС осуществляет экспертизу промышленной безопасности опасных производственных объектов, активно сотрудничает со страховыми компаниями в области оценки производственных рисков, проводит энергетическое обследование организаций с целью разработки паспортов энергоэффективности компаний в соответствии с национальными требованиями РФ.

- Расскажите о деятельности дальневосточного подразделения РС. По каким направлениям оно особенно активно развивается в настоящий момент, какие районы охватывает?

- Российский морской регистр судоходства в Дальневосточном регионе представлен Дальневосточным филиалом (ДВФ) общей численностью персонала около 200 человек. Филиал включает в себя отделения: Приморское (г. Находка), Сахалинское (г. Холмск), Северо-Восточное (г. Петропавловск-Камчатский), Хабаровское (г. Хабаровск). Для обеспечения оперативного обслуживания клиентов также функционируют 10 участков и 1 пункт технического наблюдения в городах Большой Камень, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Советская Гавань, Южно-Сахалинск, Магадан и поселках Гайдамак, Славянка, Преображение, Ванино.

Район деятельности ДВФ охватывает Приморский край, Хабаровский край, Республику Саха, Республику Бурятия, Республику Тыва, Магаданскую область, Камчатский край, Сахалинскую область, Амурскую область, Иркутскую область, Забайкальский край, Чукотский автономный округ, острова Командорские, Новосибирские, Врангеля, Японию, КНДР. Общая численность судов, состоящих на учете ДВФ составляет 1 879, а их общая валовая вместимость - 2 625 516. ДВФ ведет техническое наблюдение за постройкой и ремонтом судов, изготовлением материалов и изделий, судами в эксплуатации. В настоящее время в постройке под наблюдением Регистра находится около 10 различных судов на Дальневосточных верфях.

Сейчас ведется активная работа с крупнейшими судовладельцами по вопросам строительства новых судов, т. к. в регионе имеется потребность в обновлении существующего флота. В Большом Камне строится современная судостроительная верфь, на которой будут создаваться крупнотоннажные суда и объекты нефтегазового комплекса на шельфе. На базе судоремонтного завода в пос. Ливадия планируется возобновить постройку малотоннажных рыболовных судов. На базе ОАО «НСРЗ» будет создаваться завод по строительству средних рыболовных судов. В порту «Восточный» на производственной площадке ЗАО «Завод морских конструкций «Восточный» прорабатывается вопрос постройки основания несамоходной передвижной буровой платформы и самоподъемного сооружения (плавдока) для обеспечения строительства судов в Большом Камне. В регионе деятельности Северо-Восточного отделения ДВФ имеется несколько перспективных проектов по строительству пассажирских и иных типов судов. Существуют планы по обновлению и увеличению количества пассажирских судов для обеспечения перевозок на Сахалине и Курилах.

Дальневосточный филиал Регистра проводит работу по освидетельствованию контейнеров и контейнеров-цистерн, в том числе назначенных для перегрузки в море. Начиная с января 2012 года в порту «Восточный» и с июня 2012 года в порту «Ванино» сотрудники ДВФ выдают сертификаты о характеристиках груза на момент погрузки на судно для крупнейшего производителя энергетического угля в России - компании СУЭК. Эта работа ведется в сотрудничестве с аттестованными РС лабораториями компаний - мировых лидеров в предоставлении услуг по независимой экспертизе и испытаниям: INCOLAB SERVICEC INTERNATIONAL и SGS S.A.

Специалисты ДВФ проводят освидетельствование судов и судоходных компаний на соответствие требованиям Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве.

С начала 2013 года филиал оказывает услуги по сертификации на соответствие требованиям ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-1999 в системе добровольной сертификации систем менеджмента, а также на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 в системе добровольной сертификации «Военный регистр».

Кроме того, на основании Приказа Минэнерго №182 от 19.05.2010 года ДВФ РС развивает новый вид деятельности - проведение энергетического обследования предприятий с последующим оформлением энергетического паспорта.

- Какими вы видите перспективы для деятельности вашей организации на Дальнем Востоке? Какие конкретные шаги предприняты для обеспечения возможности продвижения услуг Регистра в регионе?

- В настоящий момент Дальний Восток представляет собой перспективный рынок и обширную площадку для применения российских технологий в сфере морской индустрии, в том числе в нефтегазовой сфере, судостроении, судоремонте и транспортировке различных грузов морем.

РС примет участие в строительстве современного танкерного флота для обеспечения морских перевозок СПГ с проектов группы «Газпром» - «Владивосток СПГ» и «Сахалин-2». Соглашение о стратегическом партнерстве в данной сфере мы подписали с компанией «Газпром маркетинг и трейдинг» (ГМиТ) в июне этого года. Это позволит нам действовать в русле государственной политики по увеличению доли российских компаний в реализации отечественных судостроительных проектов и при этом использовать весь корпус знаний и опыта, накопленных морской индустрией всего мира.

Для России сегодня стратегическое значение имеют возможности расширения экономического сотрудничества со странами Восточной и Юго-Восточной Азии. В этой связи для российских предприятий, в том числе дальневосточных, планирующих выход на этот рынок, будет актуальным многолетний опыт Регистра в области разработки технических стандартов безопасности морских перевозок, технического наблюдения за судами и морскими сооружениями в постройке и в эксплуатации, а также за технологическими процессами изготовления различных материалов и изделий. Широкая сеть офисов в России и за рубежом позволяет РС оперативно и качественно предоставлять услуги в любой точке мира. Высокопрофессиональные специалисты, имеющие опыт работы в области морской транспортировки газа, проектирования и строительства газовозов, работают в нашем Дальневосточном филиале и в подразделениях Регистра в Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Сингапур). В марте 2012 года мы также открыли центр по техническому сопровождению проектирования и строительства судов в Южной Корее. Кроме того, подразделение РС успешно функционирует в г. Тяньцзинь (Китай). Планируется открыть еще один офис в Китае (Шанхай), а также в Японии.

- Каковы, на ваш взгляд, преимущества участия РС в реализации комплексного подхода к выполнению Госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года»?

- В современных условиях только слаженное взаимодействие всех составляющих способно обеспечить эффективный результат работы в целом. Если говорить о судостроительной отрасли, то хочу подчеркнуть, что наша организация координирует работу научных институтов и конструкторских бюро, судостроительных и судоремонтных верфей, судоходных компаний, учебных заведений, готовящих высококвалифицированных специалистов морского профиля. Регистр выступает интегратором инновационных решений в морской индустрии. Здесь формируется техническая политика и закладывается динамика технического развития. Наша деятельность охватывает все фазы производственного и эксплуатационного цикла судов и плавучих сооружений. Таким образом, можно сказать, что сегодня Регистр является системообразующим элементом отрасли.

Кроме того, принимая во внимание многоплановость нашей деятельности, в том числе выходящей за рамки судостроения, а также богатый опыт и международное признание, можно с уверенностью говорить о способности Регистра внести значительный вклад в реализацию комплексного подхода к развитию Дальневосточного региона.

Юрий РОГОВ, "Дальневосточный капитал", N8, август 2013 г.

Теги: Газпром  Российский морской регистр судоходства  СПГ  звезда 


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