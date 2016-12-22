На Дальнем Востоке бизнес выбирает комплексную информатизацию

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 22 Декабря, 22:46 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Партнеры
28 Мая 2014, 16:45 | Партнеры

На Дальнем Востоке бизнес выбирает комплексную информатизацию

Информатизация бизнеса - это глобальный тренд, который актуален сегодня и для дальневосточных компаний. Однако автоматизация отдельных процессов бизнеса зачастую не только не упрощает работу, но, наоборот, усложняет ее. Полумеры приводят к тому, что в компании заводится с десяток разрозненных систем и программ, и собрать данные из них воедино бывает крайне затруднительно. Поэтому многие крупные компании, работающие на Дальнем Востоке, проявляют интерес к комплексным информационным системам. Тем не менее широкого распространения в регионе они еще не получили.

Причину столь острожного применения комплексных систем для автоматизации бизнеса директор филиала ООО «Ксерокс СНГ» во Владивостоке Василий ПОСТУХОВ видит прежде всего в том, что для многих игроков рынка в Дальневосточном регионе неочевиден размер существующих затрат на поддержание процессов. Поэтому они не могут оценить эффект от внедрения системы и объем возможной экономии. «Учитывая этот фактор, наша компания предлагает заказчикам комплексные услуги по оценке объема расходов. Только после проведения такой аналитической работы может быть определен круг направлений для последующей оптимизации и сформирован пакет решений, в полной мере отвечающий потребностям заказчика», - говорит спикер.

Клиенты кто?

Если говорить об отраслях, в которых комплексная автоматизация наиболее востребована, то Дмитрий ГЕРМАН, генеральный директор «Ланит-ДВ», называет банковскую сферу, электроэнергетику, автомобильную промышленность.

Константин ВОРОБЬЕВ, коммерческий директор инжиниринговой компании «Акцент», говорит о том, что среди заказчиков на комплексный информационный продукт - самые разные отрасли экономики. Это и логистика, и государственные учреждения, и медицинские центры. Однако наиболее часто в компанию обращаются организации из сектора ритейл. «Мы объясняем это тем, что данная отрасль является одной из самых конкурентных и здесь каждый игрок борется за повышение эффективности. Безусловно, сегодня говорить о высокой производительности без комплексной автоматизации бессмысленно», - считает эксперт.

Василий Постухов, по опыту работы с дальневосточным бизнесом, отмечает, что отрасль, в которой работает тот или иной заказчик, напрямую не влияет на его заинтересованность в услугах комплексной автоматизации. «Скорее, здесь прослеживается зависимость от специфики компании, ее потребностей, размера бизнеса и используемых средств автоматизации, - говорит он. - Отраслевые проектные решения наиболее востребованы в организациях с разветвленной региональной инфраструктурой, затрудняющей контроль над эксплуатацией оборудования и распределением потоков. Такая специфика чаще всего характерна для крупных бизнес-структур, компаний с государственным участием и образовательных учреждений, которые готовы к долгосрочной реализации проектов по интеграции комплексных информационных систем».

К комплексной автоматизации сегодня прибегают в основном крупные компании - ведь для них это жизненно важные системы, напрямую влияющие на качество их работы. Однако за рубежом такие системы активно используют не только крупные корпорации, но и малый и средний бизнес.

«Здесь, наверное, есть наша недоработка - комплексный ИТ-проект принято считать очень дорогостоящим. Это не совсем так: примеры зрелого Запада и несущейся вперед Азии свидетельствуют о том, что высокие технологии одинаково хорошо обслуживают и корпорации, и небольшие магазинчики. Существует масса решений для малого и среднего бизнеса, которые как раз «заточены» для того, чтобы дать грамотному руководителю еще больше шансов вырасти до крупного игрока», считает Константин Воробьев.

Проекты есть

Несмотря на то что массового спроса на услуги комплексной информатизации в регионе пока не наблюдается, отдельные интересные проекты системные интеграторы реализуют регулярно, и заказчики получают от этого ощутимый, в том числе и экономический, эффект.

«Основной нашей задачей является создание максимально эффективного решения для нашего заказчика путем интеграции различных инженерных систем в единый работающий комплекс, - говорит Константин Воробьев. - А он, в свою очередь, несет в себе целый ряд выгодных эффектов, например, позволяет сделать бизнес-процессы компании более прозрачными и контролируемыми, снизить издержки на содержание персонала, повысить стабильность компании на рынке и защитить от внешних неблагоприятных воздействий, а также внутренних угроз. Нужно ли говорить, что за каждым таким проектом стоит колоссальная инженерная работа; они не реализуются в мгновение ока, а требуют тщательной подготовки со стороны интегратора и готовности сотрудничать со стороны заказчика. Среди таких дальновидных партнеров мы можем назвать ДВМП, МФЦ в Большом Камне, «Домотехнику», «Шинтоп» и т. д.».

Дмитрий Герман к наиболее интересным проектам относит систему управления структурированными кабельными системами Центрального Банка РФ - она, по мнению эксперта, уникальна и класса таких систем в Приморском крае не существует. «Она автоматически обнаруживает ИТ-оборудование, управляет ИТ-активами, аккумулируя детальные сведения о каждом подключенном устройстве и связях между ними, ведет непрерывную точную документацию, обнаруживает и устраняет ошибки, предоставляет возможность перемещения, добавления и изменения сетевых объектов, - говорит он. - Также один из ярких примеров комплексных проектов - это МФЦ в Артемовском ГО. Там интегрирован ряд систем: структурированные кабельные системы, системы кондиционирования и вентиляции, безопасности, охранно-пожарная сигнализация с единым адресным центром и возможностью добавления различных дополнительных блоков, системы управления электронной очередью, бесперебойного гарантированного и бытового электроснабжения. Это был классический проект под ключ. Он прошел идеально быстро - 3 месяца, и заказчик, и мы гордимся этим проектом, и надеемся, что сможем реализовать подобные центры по Приморскому краю».

При комплексной информатизации бывают и физически сложные и опасные проекты, когда работы ведутся буквально «под напряжением». «Работая над проектом для ДРСК в Нерюнгри, наши специалисты проводили работы по замене существующего грозотроса на грозотрос со встроенным оптическим кабелем, - говорит Дмитрий Герман. - Протяженность трассы - 18,4 км. Помимо основной трассы, соединяющей Нерюнгринскую ГРЭС и подстанцию №40, были выполнены заходы на подстанцию №42, ремонтно-производственную базу №3 Южно-Якутских электрических сетей и подстанцию №47. Кроме того, волоконно-оптический кабель прокладывали через 5 водных преград, 18 автодорог, 2 железные дороги, одна из них электрифицированная, 16 пересечений с высоковольтными линиями передач.

Созданная система позволяет осуществить удаленный мониторинг работы подстанций и предотвратить возникновение аварийных ситуаций в населенных пунктах».

К масштабным проектам генеральный директор «Ланит-ДВ» также относит дистанционное образование в малокомплектных школах, проект «Медицина», ЭШПК.

Среди проектных решений Xerox на Дальнем Востоке наиболее востребован программно-аппаратный комплекс «Электронная библиотека». Он в первую очередь предназначен для вузов, библиотек и государственных учреждений, которые используют современные АБИС, обладают редкими и архивными материалами, имеют распределенную структуру филиалов и, возможно, издательский отдел. Эта система позволяет оцифровывать фонды, тиражировать контент по требованию, создавать полнотекстовые электронные ресурсы и предоставлять к ним доступ пользователям из любых регионов и стран. Например, данное решение было успешно внедрено в Центральной библиотеке им. А. П. Чехова во Владивостоке.

Перспективы

Несмотря на то, что пока комплексные информационные системы - это штучный продукт и далеко не все потенциальные заказчики осознали необходимость его внедрения, перспективы этого направления участники рынка оценивают оптимистично.

«Мы находимся на растущем рынке, - говорит Константин Воробьев. - И если сегодня наиболее востребованными являются базовые системы: создание локальных вычислительных сетей, обеспечение доступом в Интернет, физическая безопасность объектов, то вместе с ростом бизнеса и развитием региона все больше будут востребованы и более интеллектуальные решения. Например, центры обработки данных, системы сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте (SCADA) и т. д. И первые такие проекты уже реализуются».

«Информатизировать можно любой бизнес-процесс, - считает Дмитрий Герман. - Может на первый взгляд показаться странным, но информатизация касается даже таких процессов, как переговоры и принятие управленческих решений. К примеру, частая практика - летать в командировки по всем филиалам компании, тратить бюджет и время. С другой стороны, можно установить качественное оборудование видеоконференцсвязи, создать эффект полного телеприсутствия. В таком случае бизнес-процессы ускорятся значительно, а качество связи позволит избежать недопонимания. Это направление, на мой взгляд, также из разряда перспективных».  

Елена АРДАЛЬЯНОВА.  Журнал "Дальневосточный капитал", май,  2014 год.

Теги: Ланит-ДВ  it  информатизация 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика