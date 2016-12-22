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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Дальнем Востоке бизнес выбирает комплексную информатизацию
Причину столь острожного применения комплексных систем для автоматизации бизнеса директор филиала ООО «Ксерокс СНГ» во Владивостоке Василий ПОСТУХОВ видит прежде всего в том, что для многих игроков рынка в Дальневосточном регионе неочевиден размер существующих затрат на поддержание процессов. Поэтому они не могут оценить эффект от внедрения системы и объем возможной экономии. «Учитывая этот фактор, наша компания предлагает заказчикам комплексные услуги по оценке объема расходов. Только после проведения такой аналитической работы может быть определен круг направлений для последующей оптимизации и сформирован пакет решений, в полной мере отвечающий потребностям заказчика», - говорит спикер.
Клиенты кто?
Если говорить об отраслях, в которых комплексная автоматизация наиболее востребована, то Дмитрий ГЕРМАН, генеральный директор «Ланит-ДВ», называет банковскую сферу, электроэнергетику, автомобильную промышленность.
Константин ВОРОБЬЕВ, коммерческий директор инжиниринговой компании «Акцент», говорит о том, что среди заказчиков на комплексный информационный продукт - самые разные отрасли экономики. Это и логистика, и государственные учреждения, и медицинские центры. Однако наиболее часто в компанию обращаются организации из сектора ритейл. «Мы объясняем это тем, что данная отрасль является одной из самых конкурентных и здесь каждый игрок борется за повышение эффективности. Безусловно, сегодня говорить о высокой производительности без комплексной автоматизации бессмысленно», - считает эксперт.
Василий Постухов, по опыту работы с дальневосточным бизнесом, отмечает, что отрасль, в которой работает тот или иной заказчик, напрямую не влияет на его заинтересованность в услугах комплексной автоматизации. «Скорее, здесь прослеживается зависимость от специфики компании, ее потребностей, размера бизнеса и используемых средств автоматизации, - говорит он. - Отраслевые проектные решения наиболее востребованы в организациях с разветвленной региональной инфраструктурой, затрудняющей контроль над эксплуатацией оборудования и распределением потоков. Такая специфика чаще всего характерна для крупных бизнес-структур, компаний с государственным участием и образовательных учреждений, которые готовы к долгосрочной реализации проектов по интеграции комплексных информационных систем».
К комплексной автоматизации сегодня прибегают в основном крупные компании - ведь для них это жизненно важные системы, напрямую влияющие на качество их работы. Однако за рубежом такие системы активно используют не только крупные корпорации, но и малый и средний бизнес.
«Здесь, наверное, есть наша недоработка - комплексный ИТ-проект принято считать очень дорогостоящим. Это не совсем так: примеры зрелого Запада и несущейся вперед Азии свидетельствуют о том, что высокие технологии одинаково хорошо обслуживают и корпорации, и небольшие магазинчики. Существует масса решений для малого и среднего бизнеса, которые как раз «заточены» для того, чтобы дать грамотному руководителю еще больше шансов вырасти до крупного игрока», считает Константин Воробьев.
Проекты есть
Несмотря на то что массового спроса на услуги комплексной информатизации в регионе пока не наблюдается, отдельные интересные проекты системные интеграторы реализуют регулярно, и заказчики получают от этого ощутимый, в том числе и экономический, эффект.
«Основной нашей задачей является создание максимально эффективного решения для нашего заказчика путем интеграции различных инженерных систем в единый работающий комплекс, - говорит Константин Воробьев. - А он, в свою очередь, несет в себе целый ряд выгодных эффектов, например, позволяет сделать бизнес-процессы компании более прозрачными и контролируемыми, снизить издержки на содержание персонала, повысить стабильность компании на рынке и защитить от внешних неблагоприятных воздействий, а также внутренних угроз. Нужно ли говорить, что за каждым таким проектом стоит колоссальная инженерная работа; они не реализуются в мгновение ока, а требуют тщательной подготовки со стороны интегратора и готовности сотрудничать со стороны заказчика. Среди таких дальновидных партнеров мы можем назвать ДВМП, МФЦ в Большом Камне, «Домотехнику», «Шинтоп» и т. д.».
Дмитрий Герман к наиболее интересным проектам относит систему управления структурированными кабельными системами Центрального Банка РФ - она, по мнению эксперта, уникальна и класса таких систем в Приморском крае не существует. «Она автоматически обнаруживает ИТ-оборудование, управляет ИТ-активами, аккумулируя детальные сведения о каждом подключенном устройстве и связях между ними, ведет непрерывную точную документацию, обнаруживает и устраняет ошибки, предоставляет возможность перемещения, добавления и изменения сетевых объектов, - говорит он. - Также один из ярких примеров комплексных проектов - это МФЦ в Артемовском ГО. Там интегрирован ряд систем: структурированные кабельные системы, системы кондиционирования и вентиляции, безопасности, охранно-пожарная сигнализация с единым адресным центром и возможностью добавления различных дополнительных блоков, системы управления электронной очередью, бесперебойного гарантированного и бытового электроснабжения. Это был классический проект под ключ. Он прошел идеально быстро - 3 месяца, и заказчик, и мы гордимся этим проектом, и надеемся, что сможем реализовать подобные центры по Приморскому краю».
При комплексной информатизации бывают и физически сложные и опасные проекты, когда работы ведутся буквально «под напряжением». «Работая над проектом для ДРСК в Нерюнгри, наши специалисты проводили работы по замене существующего грозотроса на грозотрос со встроенным оптическим кабелем, - говорит Дмитрий Герман. - Протяженность трассы - 18,4 км. Помимо основной трассы, соединяющей Нерюнгринскую ГРЭС и подстанцию №40, были выполнены заходы на подстанцию №42, ремонтно-производственную базу №3 Южно-Якутских электрических сетей и подстанцию №47. Кроме того, волоконно-оптический кабель прокладывали через 5 водных преград, 18 автодорог, 2 железные дороги, одна из них электрифицированная, 16 пересечений с высоковольтными линиями передач.
Созданная система позволяет осуществить удаленный мониторинг работы подстанций и предотвратить возникновение аварийных ситуаций в населенных пунктах».
К масштабным проектам генеральный директор «Ланит-ДВ» также относит дистанционное образование в малокомплектных школах, проект «Медицина», ЭШПК.
Среди проектных решений Xerox на Дальнем Востоке наиболее востребован программно-аппаратный комплекс «Электронная библиотека». Он в первую очередь предназначен для вузов, библиотек и государственных учреждений, которые используют современные АБИС, обладают редкими и архивными материалами, имеют распределенную структуру филиалов и, возможно, издательский отдел. Эта система позволяет оцифровывать фонды, тиражировать контент по требованию, создавать полнотекстовые электронные ресурсы и предоставлять к ним доступ пользователям из любых регионов и стран. Например, данное решение было успешно внедрено в Центральной библиотеке им. А. П. Чехова во Владивостоке.
Перспективы
Несмотря на то, что пока комплексные информационные системы - это штучный продукт и далеко не все потенциальные заказчики осознали необходимость его внедрения, перспективы этого направления участники рынка оценивают оптимистично.
«Мы находимся на растущем рынке, - говорит Константин Воробьев. - И если сегодня наиболее востребованными являются базовые системы: создание локальных вычислительных сетей, обеспечение доступом в Интернет, физическая безопасность объектов, то вместе с ростом бизнеса и развитием региона все больше будут востребованы и более интеллектуальные решения. Например, центры обработки данных, системы сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте (SCADA) и т. д. И первые такие проекты уже реализуются».
«Информатизировать можно любой бизнес-процесс, - считает Дмитрий Герман. - Может на первый взгляд показаться странным, но информатизация касается даже таких процессов, как переговоры и принятие управленческих решений. К примеру, частая практика - летать в командировки по всем филиалам компании, тратить бюджет и время. С другой стороны, можно установить качественное оборудование видеоконференцсвязи, создать эффект полного телеприсутствия. В таком случае бизнес-процессы ускорятся значительно, а качество связи позволит избежать недопонимания. Это направление, на мой взгляд, также из разряда перспективных».
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2014 год.
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