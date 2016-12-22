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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Константин ВОРОБЬЕВ: "Акцент" готов сопровождать бизнес на пути создания ИТ-инфраструктуры
Такая ситуация знакома многим. Но пока не всем очевидно, что вопросы автоматизации просто невыгодно решать «симптоматически». О том, что такое комплексная автоматизация и какие плюсы она дает, в интервью «Дальневосточному капиталу» рассказывает коммерческий директор компании «Акцент» Константин ВОРОБЬЕВ.
- Константин, компания «Акцент» открыто рассказывает о своей работе, и мы часто именно от вас слышим, что комплексная автоматизация - это правильно. Поясните, в чем суть? Почему компаниям не стоит ограничиваться частичной информатизацией конкретных бизнес-процессов?
- Я люблю аналогии! Представьте: когда человек решает вести здоровый образ жизни, не номинально, чтобы родственники отстали, а по-настоящему, осознанно, для себя, он подходит к этому вопросу всесторонне: избавляется от вредных привычек, выбирает адекватную физическую активность, устанавливает режим дня, правильно питается. Иными словами, он подходит к решению проблемы комплексно, т. к. отдает себе отчет в том, что, проигнорировав один из аспектов, он не достигнет цели быть здоровым и чувствовать себя прекрасно.
Много ли столь ответственных перед самими собой людей среди ваших знакомых? Это отнюдь не из простых задач, поэтому многие ограничиваются полумерами, успокаивая свою совесть. Эта метафора помогает понять и преимущества комплексной автоматизации предприятия перед частичной.
- Но, возможно, руководителей отталкивает само понятие «комплекс», ведь он подразумевает под собой нечто сложное и, наверняка, трудноуправляемое?
- На такие случаи у меня есть ответ: «- Как съесть слона? - По частям!»
Любой процесс делится на этапы, задачи, подзадачи. Первоочередным шагом на пути к «здоровой» с точки зрения информационных технологий компании является создание комплексной ИТ-инфраструктуры. Тоже непонятно? Разберемся!
Простыми словами, ИТ-инфраструктура - это совокупность систем, благодаря которым для бизнеса становятся доступными все современные возможности, такие как доступ в сеть Интернет, корпоративный wi-fi, совместная работа сотрудников в бизнес-приложениях, почтовые сервисы, IP-телефония, видеосвязь с филиалами и т. д.
Системы, составляющие такой комплекс, часто называют жизненно важными. Они опутывают здание или офис, как кровеносная система, захватывая каждый уголок. Их наличие не только регламентируется законом, но и действительно играет ключевую роль для функционирования помещения. К ним относятся: структурированные кабельные системы, на основании которых строятся локальные корпоративные сети; системы контроля и управления доступом, обеспечивающие внешнюю и внутреннюю безопасность компании; системы пожаротушения, защищающие наиболее критичные объекты, например серверные комнаты; системы охранно-пожарной сигнализации, призванные минимизировать потери при возникновении чрезвычайной ситуации; системы гарантированного и бесперебойного электроснабжения, поддерживающие работу критически важного оборудования при отключении или сбоях в электроснабжении. Кстати, этот список можно продолжить.
- Это и есть фронт работ системного интегратора?
- Безусловно, не весь! Если речь идет о строящемся здании, при разработке проекта все перечисленные выше системы проектируются нашими инженерами, интегрируются друг с другом, приобретая максимальную эргономику и эффективность. В таком случае правильным решением будет установка программного обеспечения SCADA, которое позволит автоматизировать управление всеми системами и свести к минимуму риски и затраты на содержание персонала.
Часто системы жизнеобеспечения приходится создавать в готовом и даже не новом помещении. Это не является проблемой для опытного системного интегратора. Новейшие разработки в совокупности с набором соответствующих компетенций позволяют нам реализовывать проекты любой сложности на высоком уровне.
Только после того, как в компании создана надежная, масштабируемая ИТ-инфраструктура, можно говорить о внедрении систем автоматизации склада, бухгалтерии или CRM-систем для отдела продаж.
- Резюмируя наш диалог, делаю вывод, что комплексная автоматизация критически важна для современного бизнеса, но реализовать ее можно только поэтапно, имея стратегию развития.
- Совершенно верно! И «Акцент» готов сопровождать ваш бизнес на всех этапах этого сложного, но увлекательного процесса!
Юрий РОГОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2014 год.
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