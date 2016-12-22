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09 Декабря 2012, 15:01 | Персона

Профессор Борис Покровский: Дальневосточникам стоит изменить взгляд на жизнь и поверить в завтра региона

Имя профессора Бориса ПОКРОВСКОГО, заведующего лабораторией новых проектов и программ Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, хорошо известно тем, кто интересуется судьбой рыбного хозяйства региона. Он занимается исследованием эффективности перспективных проектов, возникающих в т. ч. в лабораториях ТИНРО-Центра, анализом и разработкой предложений по формированию стратегий развития рыбохозяйственной отрасли и не раз высказывался по этому поводу на страницах "ДК".

Приятный, позитивный, остроумный собеседник и просто мудрый человек, он располагает к себе с первой минуты, и говорить с ним хочется о большем, нежели аспекты профессиональной деятельности. В декабре Борис Покровский отмечает 70-летие. «ДК» воспользовался этим поводом для того, чтобы побеседовать о его дальневосточных корнях, современной молодежи и мотивации в чистом виде.

- Борис Иванович, вы родились во Владивостоке. А как глубоко простираются ваши корни в регионе, как оказались на Дальнем Востоке ваши родители?

- Мама родом из Приморья, родилась в 1910 году семье переселенцев, прибывших с Поволжья: дед работал в железнодорожном депо, бабушка была домохозяйкой. А отец в 1936 году был призван на Дальний Восток на срочную службу: сначала служил в Благовещенске, потом перебрался во Владивосток. Здесь они и встретились с мамой, создали семью и прожили всю жизнь.

- Кто-то из них повлиял на ваш профессиональный выбор?

- Они оба повлияли. Отец работал на судоремонтном заводе, мама в свое время училась в Восточном институте и увлекалась иностранными языками. Поэтому после школы я поступил на кораблестроительный факультет ДВПИ, а параллельно стал изучать английский язык в ДВГУ (до сих пор с благодарностью вспоминаю своего преподавателя, зав. кафедрой английской филологии Раису Дмитриевну ЕЛИСЕЕВУ!), что очень пригодилось в жизни.

Еще студентом, на общественных началах, переводил англоязычные журналы для стенда студенческой технической информации. С 3-го курса подрабатывал переводами судовых документов для Дальневосточного морского пароходства. Параллельно осваивал появившуюся тогда вычислительную технику, которая открывала принципиально новые возможности для автоматизации любых процессов. И к моменту окончания института меня пригласили в вычислительный центр ДВПИ, где я занимался решением различных задач для Управления китобойной флотилии. Позже в Москве в Центральном экономико-математическом институте защитил кандидатскую диссертацию, выпустил две книги - аналитический обзор для Госкомитета по науке и технике и пособие по применению вычислительной техники в управлении добывающим флотом. А в 1991 году, после перестройки, когда на дальневосточный рынок стал выходить иностранный бизнес, прошел конкурс на должность главного инженера в крупной корейской компании и проработал там 10 лет. Это была хорошая школа, с принципиально новым для меня отношением к работе и менеджментом. Я многому там научился - организации бизнес-процессов, ведению документации в международном стандарте, стратегии и тактике ведения переговоров и т. д.

А в 2003 году пришел в Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр - сначала на должность ведущего научного сотрудника, а потом возглавил лабораторию, которая, помимо научной оценки ресурсов и проектов, решает различные прикладные задачи. Эта работа, кроме профессионального интереса, увлекает необходимостью поиска новых подходов и методов. К тому же у нас собралась отличная команда.

В институте вообще царит очень хороший творческий климат - в ТИНРО существуют многолетние традиции творческой работы, и здесь работает коллектив, сложившийся на этих многолетних традициях. Эффективно выстроена мотивация сотрудников. И это дорогого стоит. Сегодня с мотивацией плоховато, особенно у школьников, студентов, молодых специалистов.

- Что вы подразумеваете под мотивацией?

- Увлеченность своей работой, прежде всего. Именно это заставляет человека искать новые знания, осваивать передовые технологии, находить яркие нестандартные решения…

- Существует мнение, что молодежь сегодня мотивируется исключительно материальными вещами…

- Не согласен. Молодежь была и остается разной. Сужу об этом не понаслышке: общаюсь со студентами-практикантами в ТИНРО-Центре, долгое время преподавал в вузах - ДВПИ и Дальрыбвтузе, у меня подрастают внуки… Безусловно, среди молодых людей есть и откровенные пофигисты, и те, кто нацелен только на зарабатывание денег. Но вместе с тем есть и те, что хотят наращивать свои знания и умения. Так, в нашей лаборатории работают два аспиранта - выпускники ДВФУ, чудесные ребята, очень целеустремленные и при этом не замыкающиеся исключительно на работе: один изучает историю Владивостока, другой - компьютерные технологии, оба много читают.

- Чем поколение молодых коллег отличается от поколения ваших сверстников?

- С одной стороны, им проще: благодаря Интернету доступен такой объем информации, о котором мы в их годы могли только мечтать… Но в этом одновременно и сложность - отфильтровать нужное, не скатиться вниз. Ведь легче всего зацепиться за вещи, которые лежат на поверхности - желтые новости, развлекуху… Это сбивает с толку тех, у кого нет надежного «компаса». И совсем другое дело, если у тебя есть хороший «путеводитель».

- И кто должен становиться этим самым компасом, мотивировать в нужном направлении?

- Не так давно общались со знакомым искусствоведом, и, когда я сказал о том, что искусство должно поднимать планку, он ответил: «Искусство никому ничего не должно». Так и с мотивацией. Это как фундамент, без которого невозможно возвести надежную конструкцию и который позволяет расти ввысь. Директивы и назидания в этом смысле не очень-то эффективны, это должно быть в голове и, в идеале, закладываться в детстве - идти из семьи.

- А вам самому много удавалось проводить времени с детьми, а затем и с внуками?

- По крайней мере, я всегда старался находить на это время, сумел заразить сыновей любовью к спорту, который здорово дисциплинирует и закладывает целеустремленность: чем выше занятость ребенка, тем больше в итоге он успевает. Праздная безмятежность еще никого не сделала счастливым. И сегодня мне не стыдно ни за моих сыновей, ни за внуков: старший учится в десятом классе, младший - в пятом. У мальчишек так же плотно организован досуг: спорт, дополнительные занятия, хотя мы находим время пообщаться, порой подискутировать. Так, недавно со старшим обсуждали персону и реформы СТОЛЫПИНА.

- Вы же еще занимались преподавательской деятельностью?

- Да, сначала в ДВПИ, а затем, когда плотнее стал заниматься рыбохозяйственными исследованиями, участвовал в переговорах с японцами и американцами, - в Дальрыбвтузе. К тому же одна из книг была рекомендована в этому вузе в качестве учебника. С радостью вспоминаю этот отрезок жизни: я не только делился со студентами знаниями, как преподаватель, но и очень много получал в ответ. Нам есть чему учиться у молодых: мобильности, креативу, скорости и смелости принятия решений…    

А вообще, считаю, мне очень повезло: я всю жизнь занимаюсь любимым делом.

- Для этого нужно иметь крепкий и надежный тыл…

- Безусловно. Это моя супруга Людмила. В следующем году будет 50 лет, как мы с ней познакомились. И я безмерно благодарен судьбе за эту встречу. Она тоже всю жизнь работала - технологом пищевой промышленности - и смогла и состояться в профессии, и поддерживать семейный очаг.

- Что приносит удовольствие вне работы, помимо общения с семьей?

- Времени свободного вообще-то мало. Но если выдается - с удовольствием читаю, в основном на английском языке. Интересна зарубежная экономическая пресса - нравится тип и подача информации: Far Eastern Economic Review, The Wall Street Journal, The New York Times. Кроме того, с удовольствием читаю отечественную мемуарную литературу.

- Ваша профессиональная деятельность была сопряжена с частыми командировками…

- Да, в советское время объехал большинство союзных республик, потом были Корея, Япония, США…

- Не возникало желания уехать - с Дальнего Востока, из страны?

- У меня была возможность уехать в Санкт-Петербург или за рубеж. Но я, как гласит народная мудрость, «здесь родился, здесь и пригодился».

- Эта привязанность к кому или чему - людям, профессиональной среде, природе?

- Срабатывает все вместе - атмосфера в целом. К тому же город сегодня становится все краше, улучшается его инфраструктура. А если еще со временем появится новый тип жителя - небезразличный, чувствующий ответственность за то место, где живет, - вообще будет здорово.

У Дальнего Востока также хорошие перспективы: открываются новые крупные производства - нефтехимическое, сжиженного газа и т. д., растут и появляются новые автомобильные предприятия, углубляется лесопереработка, развивается транспортный узел… Наверное, дальневосточникам пора перестать хандрить по привычке, стоит изменить взгляд на жизнь и поверить в завтра края и региона.

- Дети и внуки разделяют вашу позицию?

- Думаю, да. Хочется, чтобы они продолжали развиваться на дальневосточной земле. А как сложится - время покажет.

- Кто соберется у вас за юбилейным столом?

- Это будет не очень широкий круг людей: близкие, родные, коллеги. Те, с кем я шагал по жизни все эти годы.

- И что было бы самым ценным подарком?

- Хочется и дальше ощущать себя нужным, востребованным и, главное, способным приносить пользу и родному предприятию, и рыбохозяйственной отрасли региона в целом.

Татьяна СУШЕНЦОВА, "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: Владивосток  ТИНРО-центр 


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