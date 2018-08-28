|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 21 Сентября, 18:17 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"АмурЭкспоФорум" в Благовещенске и Международная торгово-экономическая ярмарка в Хэйхэ пройдут синхронно
Делегацию области на переговорах возглавил министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Игорь Горевой, делегацию г.Хэйхэ – заместитель мэра города Ян Хунчжи.
Стороны согласовали сроки проведения двух конгрессно-выставочных мероприятий, обсудили выбор главной темы, формирование деловой и культурной программы. На сегодняшний день принято 15 заявок от предприятий Амурской области, Якутии, Новосибирска, Хабаровска и Владивостока. Информация о выставке, контакты организаторов размещены на официальном сайте www.amurexpo.info.
Планируется, что в текущем году выставки пройдут с 22 по 25 мая г.Хэйхэ, а в Благовещенске - с 27 по 29 мая. С учетом предложений сторон и пожеланий российских и китайских экспонентов в ближайшее время будет согласована и анонсирована главная тема.
Досье "Дальневосточного капитала": Выставки в Благовещенске и Хэйхэ в таком синхронном формате будут проходить уже в третий раз, в 2014 году они проходили в сентябре, в 2015 году – в августе. В прошлом году выставка-форум «АмурЭкспоФорум-2015» стала победителем регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, который прошёл во Владивостоке с 18 по 20 сентября, в номинации «Лучшее событие деловой направленности Сибири и Дальнего Востока».
Кроме этого в ходе визита делегация области передала руководству Народного Правительства г.Хэйхэ поздравления от руководства области по случаю традиционного китайского праздника – Праздника Весны.
- Во Владивостоке активизируют борьбу с "серой" зарплатой
- В рамках ВЭФ-2018 Амурская область подписала 12 соглашений о сотрудничестве
- В Амурской области будут производить до 1 млн тонн метанола в год
- Вузы и научные организации Приамурья станут партнерами технопарка "Русский" и центра "Сколково"
- В Зейском районе Амурской области первый снег повалил деревья
- Всероссийский форум для предпринимателей стартовал в Приамурье
- Глава Приамурья предложил дать поручение Правительству страны о субсидировании ряда авиасообщений
- Владивосток простится с почётным гражданином Юрием Григорьевичем Диденко
- Резиденты ТОР "Камчатка" намерены увеличить поставки рыбопродукции на внутренний рынок
- В Приморье морская ферма планирует занять 5000 га
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.