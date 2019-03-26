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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Апреля, 01:15 |
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Амурских сельхозтоваропроизводителей соберут под одной крышей
Она будет располагаться в одном из крупных супермаркетов Благовещенска на площади почти 1200 квадратных метров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Ярмарка соберет инициативных предпринимателей Приамурья, готовых реализовать свою продукцию. В настоящее время на месте, где будет располагаться фермерский уголок, начался монтаж конструкций. По словам организаторов, ярмарка будет оформлена в русском народном стиле, но при этом отвечать тенденциям европейского качества.
"Первое, что увидят посетители, зайдя к нам – это чистоту, уют, деревню. Мы решили сделать для всех продавцов единую униформу, но при этом сохранить традиции сельского уклада жизни. Самое главное наше условие – фермеры должны реализовать именно свою продукцию, посредников сюда мы не пустим. Ближайшая подобная ярмарка находится в Новосибирске, а на Дальнем Востоке такого опыта еще нет, будем первооткрывателями. Ассортимент продукции практически не ограничен, это могут быть напитки, продукты питания и так далее, главное, чтобы это было сделано руками фермеров и в Амурской области", - рассказала управляющий Наталья Легенкина.
Посетители смогут найти на прилавках свежее мясо, птицу, рыбу, яйца, консервированные продукты, дикоросы, ягоды, выпечку, кондитерские изделия, молоко. Например, староверы, проживающие в Свободненском районе, планируют поставлять на ярмарку свою знаменитую моцареллу. Амурчанам сыр полюбился в жареном виде. Собственный магазин на площадях ярмарки уже планируют открыть и медовики. Кроме мёда пасечники будут продавать уникальные продукты глубокой переработки пчелиного лакомства.
В данный момент на территории Амурской области функционируют 2 розничных рынка сельскохозяйственной направленности. Это "Амурский крестьянский центр" на 387 торговых мест в г. Благовещенске и "универсальный" на 174 торговых места в Свободном.
Кроме того, в Благовещенске, Белогорске, Зее, Райчихинске, Шимановске, Тынде, на территории Ивановского, Мазановского, Серышевского районов традиционно проводятся ярмарки выходного дня. Только за IV квартал прошлого года функционировало 12 таких площадок на 618 торговых мест. К реализации была представлена продукция агропромышленного комплекса: мясо, мясная гастрономия, молоко, молочная продукция, овощи, фрукты.
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