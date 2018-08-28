|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 30 Сентября, 08:35 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Около 60 заявок приняты на участие в "АмурЭкспоФоруме" в Благовещенске и торгово-экономической ярмарке в Хэйхэ
В Правительстве Амурской области состоялось заседание совместного оргкомитета по проведению «АмурЭкспоФорума» в Благовещенске и торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ
В Благовещенске состоялось первое заседание совместного организационного комитета по проведению Амурской международной выставки-форума «АмурЭкспоФорум-2016» в Благовещенске и Международной торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ на уровне ответственных структур Амурской области и провинции Хэйлунцзян.
От Амурской области - это министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области, от провинции Хэйлунцзян - Департамент коммерции провинции и Народное Правительство г.Хэйхэ.
Договоренность о создании совместного организационного комитета по проведению двух выставок и определении ответственных структур была достигнута на встрече губернаторов Амурской области Александра Козлова и провинции Хэйлунцзян Лу Хао в ноябре 2015 года в Харбине.
С российской стороны сопредседателем совместного оргкомитета определен заместитель председателя Правительства Амурской области Андрей Донец, с китайской - заместитель председателя Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Сунь Яо.
Делегацию области на заседании возглавил министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Игорь Горевой, делегацию провинции Хэйлунцзян – заместитель начальника Департамента коммерции провинции Мэн Линь и заместитель мэра города Хэйхэ Ян Хунчжи.
На заседании стороны обменялись информацией о ходе подготовки к двум выставкам, обсудили вопросы проведения и насыщения форумных мероприятий в Благовещенске и Хэйхэ. Также была достигнута договоренность, что стороны проведут работу по расширению географии участников выставок как с российской, так и с китайской стороны, и будут взаимно создавать благоприятные условия для экспонентов и гостей выставочных мероприятий.
Для китайской делегации также было организовано посещение и осмотр выставочной площадки «АмурЭкспоФорум-2016» в Общественно-культурном центре в Благовещенске.
Напомним, что на рабочих переговорах делегаций Амурской области и города Хэйхэ в феврале стороны договорились, что начиная с этого года будет меняться очередность проведения выставочных мероприятий, в текущем году - сначала Торгово-экономическая ярмарка в Хэйхэ с 22 по 25 мая, а затем «АмурЭкспоФорум» в Благовещенске с 27 по 29 мая.
Главная тема выставочных мероприятий этого года: «Приграничные территории – точки роста в российско-китайском партнерстве».
На сегодняшний день принято около 60 заявок из Амурской, Московской, Ростовской областей, Хабаровского края, Якутии и Екатеринбурга. Подробная информация относительно участия в «АмурЭкспоФоруме» размещена на сайтеwww.amurexpo.info.
По вопросам участия, спонсорства и партнерства в выставке: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315; тел. 8-914-538-03-32 (380-332), 8-924-673-05-04, тел./факс (4162) 222-742; e-mail: amurexpoforum@mail.ru,
Досье "Дальневосточного капитала": Выставка «АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. Организаторами являются Правительство Амурской области и Администрация г. Благовещенска. В форуме ежегодно участвуют организации, официальные делегации из регионов России и зарубежных стран. В 2015 году на 6000 кв. м. площади разместилось около 160 экспонентов. Выставку посетили около 10 тысяч человек, в т.ч. почти 4 тысяч китайских туристов. В 2015 году «АмурЭкспоФорум» получил 1 место в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Амурской областной детской клинической больнице банк ВТБ передал сертификат на 1,5 млн рублей
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Во Владивостоке открыли мемориальную доску легендарному капитану дальнего плавания
- Дальневосточный заповедник "Бастак" и китайский "Бачадао" договорились о сотрудничестве
- Во Владивостоке активизируют борьбу с "серой" зарплатой
- В рамках ВЭФ-2018 Амурская область подписала 12 соглашений о сотрудничестве
- В Амурской области будут производить до 1 млн тонн метанола в год
- Вузы и научные организации Приамурья станут партнерами технопарка "Русский" и центра "Сколково"
- В Зейском районе Амурской области первый снег повалил деревья
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.