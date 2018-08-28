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05 Апреля 2016, 15:38 | Регион сегодня

Около 60 заявок приняты на участие в "АмурЭкспоФоруме" в Благовещенске и торгово-экономической ярмарке в Хэйхэ

На сегодняшний день принято около 60 заявок из Амурской, Московской, Ростовской областей, Хабаровского края, Якутии и Екатеринбурга.

В Правительстве Амурской области состоялось заседание совместного оргкомитета по проведению «АмурЭкспоФорума» в Благовещенске и торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ

В Благовещенске состоялось первое заседание совместного организационного комитета по проведению Амурской международной выставки-форума «АмурЭкспоФорум-2016» в Благовещенске и Международной торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ на уровне ответственных структур Амурской области и провинции Хэйлунцзян.

От Амурской области - это министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области, от провинции Хэйлунцзян - Департамент коммерции провинции и Народное Правительство г.Хэйхэ. 

Договоренность о создании совместного организационного комитета по проведению двух выставок и определении ответственных структур была достигнута на встрече губернаторов Амурской области Александра Козлова и провинции Хэйлунцзян Лу Хао в ноябре 2015 года в Харбине.

С российской стороны сопредседателем совместного оргкомитета определен заместитель председателя Правительства Амурской области Андрей Донец, с китайской - заместитель председателя Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Сунь Яо.

Делегацию области на заседании возглавил министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Игорь Горевой, делегацию провинции Хэйлунцзян – заместитель начальника Департамента коммерции провинции Мэн Линь и заместитель мэра города Хэйхэ Ян Хунчжи.

На заседании стороны обменялись информацией о ходе подготовки к двум выставкам, обсудили вопросы проведения и насыщения форумных мероприятий в Благовещенске и Хэйхэ. Также была достигнута договоренность, что стороны проведут работу по расширению географии участников выставок как с российской, так и с китайской стороны, и будут взаимно создавать благоприятные условия для экспонентов и гостей выставочных мероприятий.

Для китайской делегации также было организовано посещение и осмотр выставочной площадки «АмурЭкспоФорум-2016» в Общественно-культурном  центре в Благовещенске.

Напомним, что на рабочих переговорах делегаций Амурской области и города Хэйхэ в феврале стороны договорились, что начиная с этого года будет меняться очередность проведения выставочных мероприятий, в текущем году - сначала Торгово-экономическая ярмарка в Хэйхэ с 22 по 25 мая, а затем «АмурЭкспоФорум» в Благовещенске с 27 по 29 мая.

Главная тема выставочных мероприятий этого года: «Приграничные территории – точки роста в  российско-китайском партнерстве».

На сегодняшний день принято около 60 заявок из Амурской, Московской, Ростовской областей, Хабаровского края, Якутии и Екатеринбурга. Подробная информация относительно участия в «АмурЭкспоФоруме» размещена на сайтеwww.amurexpo.info.

По вопросам участия, спонсорства и партнерства в выставке: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315; тел. 8-914-538-03-32 (380-332), 8-924-673-05-04, тел./факс (4162) 222-742; e-mail: amurexpoforum@mail.ru,

Досье "Дальневосточного капитала": Выставка «АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. Организаторами являются Правительство Амурской области и Администрация г. Благовещенска. В форуме ежегодно участвуют организации, официальные делегации из регионов России и зарубежных стран. В 2015 году на 6000 кв. м. площади разместилось около 160 экспонентов. Выставку посетили около 10 тысяч человек, в т.ч. почти 4 тысяч китайских туристов. В 2015 году «АмурЭкспоФорум» получил 1 место в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: АмурЭкспоФорум 


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