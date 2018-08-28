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12 апреля Госдума рассмотрит законопроект о "дальневосточном гектаре" во втором чтении
В заседании приняли участие депутаты, сенаторы, представители Минвостокразвития, делегации Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края. Участники заседания отметили высокое качество проработки законопроекта и механизмов выделения «дальневосточных гектаров», начиная от выбора участка, подачи заявления и кадастрового оформления и вплоть до заключения договора и непосредственного предоставления земли в пользование.
По итогам первых думских чтений в адрес депутатов поступило 94 поправки, большая часть которых была учтена при доработке законопроекта. По словам статс-секретаря – заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Кирилла Степанова, учтены большинство замечаний и уточнений.
"Благодаря поправкам документ стал лучше”, – отметил Кирилл Степанов.
Предполагается, что «дальневосточные гектары» будут выделяться постепенно. На первом этапе участки будут выделяться не по всему ДФО, а лишь в отдельных муниципальных образованиях дальневосточных регионов. Выдача гектаров в девяти «пилотных» муниципалитетах начнется с 1 июня. С 1 октября свой гектар смогут получить дальневосточники, а с 1 декабря такую возможность получат все граждане России.
«Сроки, предусмотренные в законопроекте, достаточные. Они позволяют выявить риски, связанные с правоприменением, и устранить их уже на “пилотном” этапе. Если что-то будет пробуксовывать или вызывать сомнения, то можно оперативно проработать эти вопросы во время осенней сессии Госдумы. Времени более чем достаточно», – сказал замминистра Минвостокразвития.
Получить «дальневосточный гектар» в безвозмездное пользование, аренду или собственность смогут только граждане Российской Федерации или участники госпрограммы по переселению соотечественников. При этом получить земельные участки в собственность участники программы переселения соотечественников смогут только при условии получения российского гражданства. Пользование земельным участком прекращается, если участник госпрограммы по переселению соотечественников не получил гражданство Российской Федерации по истечении действия свидетельства участника этой программы, или если он перестал в ней участвовать.
Отдельной статьей в законопроекте прописано недопустимость купли-продажи, дарения, аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления имуществом, иных прав собственности, владения и пользования «дальневосточными гектарами» иностранным лицам или лицам без гражданства, а также юридическим лицам, в уставном капитале которого имеется доля иностранного государства, международной организации, иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства.
Статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Кирилл Степанов подчеркнул, что в подготовленном законопроекте «юридической и правовой неопределенности нет. Текст закона понятен, он реализуем с практической точки зрения, что подтверждено в экспертном заключении Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства».
Как отмечал ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «в первую очередь закон будет интересен самым дальневосточникам. Наверное, достаточно сложно управлять земельным участком, находясь в Саратове или Пензе. Гораздо более удобно, если этот участок рядом с тобой или ты здесь живешь. Вместе с тем вероятно, что часть людей благодаря механизму выделения земли приедет на Дальний Восток и обоснуется здесь».
Идея о предоставлении желающим земельного участка на Дальнем Востоке была озвучена вице-премьером Правительства России Юрием Трутневым Президенту России Владимиру Путину в ходе встречи 19 января 2015 года. Проект федерального закона разработан Минвостокразвития во исполнение поручения Президента России Владимира Путина, данного по итогам Восточного экономического форума.
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