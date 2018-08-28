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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 28 Сентября, 17:11 |
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В программу газификации будет вовлечено более 300 населенных пунктов Амурской области
Площадка под строительство будущего ГПЗ начнет формироваться уже в мае–июне 2015 года. К работам привлекут более тысячи человек. Зампред Правительства области, курирующая вопросы экономики, Марина Дедюшко рассказала, что предстоит сделать в самые ближайшие дни:
«Мы ориентируемся, что в июне вопрос по земле будет закрыт. Правительство уже сейчас приступило к оформлению земельных участков. Если ранее существовали проблемы по изъятию земли у собственников, то сейчас острота вопроса снижена. Дело в том, что сегодня в России разворачиваются масштабные, серьезные инвестиционные проекты. В федеральное законодательство были внесены изменения, и теперь, если проект представляет большую значимость для региона, Правительство области имеет право по узаконенной процедуре изымать земельные участки. Для этого проводится оценка земли, согласно которой участки выкупаются у собственников. Собственники не останутся без компенсации. Так, стоимость земли в Свободненском районе ориентировочно определена – не более 70 тыс. рублей за один гектар».
По словам заместителя председателя Правительства региона, газификация области и, в частности, строительство ГПЗ и газохимического комбината, имеет для Приамурья огромное значение.
Газоперерабатывающий завод позволит создать более 7 тыс. рабочих мест. Ежегодный прирост налоговых доходов составит порядка 3 млрд. рублей. «Это масштабный инвестиционный проект, - продолжает Марина Владимировна, - который даст серьезный импульс развитию ТОР в Свободненском районе. Будут задействованы малый и средний бизнес по переработке продукции газоперерабатывающего завода.
После строительства газохимического комбината в Приамурье будет сформирована полноценная газовая отрасль: начиная от транзита газа и заканчивая выпуском продукции третьего передела».
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