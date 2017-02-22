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Четверг| 23 Февраля, 05:25 |
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Более трети ипотечных кредитов ВТБ24 в Амурской области получили военнослужащие
За год банк выдал жителям Приамурья 475 ипотечных кредитов на сумму почти 850 млн рублей. Средний размер ипотечного займа в 2016 году составил 2 млн рублей.
85% кредитов было выдано на приобретение готового жилья. Более трети выдач пришлось на программу «Ипотека для военных» (более 150 кредитов), свыше 10% - кредиты для сотрудников РЖД (почти 50 кредитов).
Возможностью получить ипотечный кредит по двум документам без подтверждения дохода при наличии 40% первоначального взноса в рамках программы «Победа над формальностями» воспользовались более 40 жителей области.
Елена Бакуменко, управляющая операционным офисом ВТБ24 в Благовещенске, прокомментировала: «В 2016 году значимую роль в развитии ипотечного рынка сыграла программа господдержки, она в полной мере выполнила свою роль и поддержала важнейшие для страны жилищный сектор, строительную отрасль и рынок жилищного кредитования. Сейчас рынок уже может развиваться самостоятельно, за последний год ставки по ипотеке снизились и сейчас находятся на уровне 2014 года».
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