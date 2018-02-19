|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Февраля, 22:45 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 1, 2018
22.02 |Мини-завод СПГ в Приморье закроет все потребности региона в данном виде топлива
22.02 |День корейского инвестора пройдет в Приморье
22.02 |Одиннадцатиэтажный гостиничный комплекс "Naga Vladivostok" возведут до конца года
22.02 |Жители Приморья примут участие в экологической акции "Час земли"
22.02 |Международная регата больших парусников впервые пройдет во Владивостоке
16 Февраля 2018, 14:31Есть ли IT-рынок на Дальнем Востоке? Дальний Восток в последние годы вызывает все больший интерес российских и международных инвесторов. В регионе запланированы и уже реализуются масштабные проекты, которые востребуют значительное количество персонала с современными компетенциями и опытом.
14 Февраля 2018, 17:07Мерзлота в Якутии перестает быть вечной Глобальное потепление влечет за собой множество последствий, среди которых одним из наиболее серьезных на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке России является деградация вечной мерзлоты. Вечная мерзлота в той или иной мере присутствует в стране на площади 10,7 млн км или 65% ее территории.
Актуально
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
22 Февраля 2018, 13:47 | Регион сегодня |
В Амурской области 6-километровый участок автодороги Зея – Тыгда готовится к сдаче в эксплуатацию
Участок дороги с 33 по 40 километр сильно пострадал во время наводнения 2013 года.
Об этом сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Было принято решение провести его реконструкцию. По контракту работы планировались на 3 года. За это время строители не только подняли дорогу и расширили полотно, но и заменили два мостовых перехода. При этом движение по дороге не перекрывалось. В декабре 2017 года участок принимала специальная комиссия, которая выявила некоторые нарушения, в частности, - замечания от ГИБДД - по установке дорожных знаков и расчистке полотна от снега. Сейчас все замечания устранены, подрядчик готовит документы к сдаче участка в эксплуатацию.
Теги: дороги строительство наводнение
Loading...
Новости раздела
- В Амурской области 6-километровый участок автодороги Зея – Тыгда готовится к сдаче в эксплуатацию
- Пельмени "Амур" лидируют в конкурсе гастрономического символа Амурской области
- Реконструкцию аэропорта в городе Зея планируют закончить в октябре
- В Амурской области возводят линейный пункт управления и компрессорную станцию газопровода "Сила Сибири"
- Активное строительство метанолового завода в Амурской области начнется в 2019 году
- Сахалин внедряет лучшие практики по повышению инвестиционной привлекательности
- Построен важный объект инфраструктуры Амурского ГПЗ
- В Хабаровске на чемпионате мира по бенди сборная России сыграет с командой Германии
- В Амурской области открыли автозаправочную станции Группы ННК
- Третий пуск с космодрома Восточный назначен на 1 февраля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram