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Пятница| 05 Октября, 15:40 |
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На космодроме Восточный идут испытания комплекса первого пуска ракеты-носителя "Союз-2"
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин проинспектировал в очередной раз космодром Восточный.
«Мы присутствуем при важных испытаниях всего комплекса организации первого пуска ракеты-носителя «Союз-2». Ракета находится на стартовом комплексе на огневом кольце, она проходит, как мы шутим, генеральную примерку - и к стартовому комплексу, и к мобильной башне обслуживания. Сегодня также идут испытания всех электрических систем, сетей самой ракеты. Завершаются уже не автономные, а комплексные испытания систем космодрома Восточный. Через пару дней они завершатся, будут подведены итоги работы, высказаны замечания специалистов. Здесь работают специалисты с Байконура, они оценивают космодром в высокой степени готовности. Больших, критических, серьезных замечаний не высказывается», - прокомментировал Дмитрий Рогозин итоги осмотра объектов пускового минимума. Также он отметил, что испытания 21-22 марта идут даже с некоторым опережением плана - примерно на неделю.
«Пуск - это не завершение всех работ, а чрезвычайно важный этап строительства космодрома Восточный», - подчеркнул вице-премьер.
Сегодня на совещании со специалистами Спецстроя, Роскосмоса было определено, что все работы по строительству первой очереди космодрома Восточный будут завершены до конца года и будет заложена основа для строительства второго этапа. В 2023 году с нового российского космодрома планируется осуществить первый пуск пилотируемого корабля.
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