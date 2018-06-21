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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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25 Апреля 2016, 11:21 | Регион сегодня
В Амурской области цементный завод компании ООО "С Технологии" готов к выпуску продукции
В мае цементный завод, расположенный на территории Ивановского района Амурской области, выпустит первую продукцию. Мощность введенного в эксплуатацию цементного завода компании ООО "С Технологии" - до 500 тыс. тонн в год.
Как сообщает министерство транспорта и строительства Амурской области, предприятие планирует выпускать цемент марки: Портландцемент ЦЕМ Н/А-Ш 32,5н и Портландцемент ЦЕМ I 42,5н.
«Ранее цемент данных марок завозился в Амурскую область из соседних регионов - Приморского края, Еврейской автономной области и Китайской Народной Республики. С мая нынешнего года регион сможет сам обеспечить строительным материалом амурские компании», - рассказал министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.
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