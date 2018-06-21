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Вторник| 17 Июля, 17:12 |
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В Приамурье обсуждают ход реализации крупных газовых инвестпроектов
Такие встречи носят системный характер, ведь создана специальная рабочая группа по работе над газовыми проектами. Эту группу возглавляет губернатор Амурской области Александр Козлов. В нее входят представители регионального Правительства и ответственные исполнители из компаний, осуществляющих строительство магистрального газопровода и газоперерабатывающего завода (ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром переработка Благовещенск», ООО «СИБУР»), а также проектных организаций.
Также на комиссию были приглашены руководители УФНС России по Амурской области, Государственной инспекции труда в Амурской области, УМВД России по Амурской области, областной прокуратуры, управления ФСБ России по Амурской области.
«Мы проводим очередное заседание рабочей группы по реализации газовых проектов на территории области. Компаниями и органами власти проделана значительная работа по подготовке к строительству объектов. Уже идут работы на площадке Амурского ГПЗ, завозятся грузы для строительства магистрального газопровода. Завершается оформление земельных участков. По мере готовности проектно-сметной документации стройки будут наращивать свой темп и со следующего года строительно-монтажные работы перейдут в активную стадию. С реализацией газовых проектов мы связываем возможность задействовать трудовые ресурсы области и мощности промышленных предприятий, субъекты малого бизнеса», - отметил глава региона Александр Козлов.
Помимо хода реализации проектов строительства магистрального газопровода и ГПЗ на заседании рабочей группы обсуждается довольно широкий спектр вопросов. Так, речь идет о ходе предоставления и оформления прав на земельные участки, необходимые для нужд строителей, об организации доставки грузов в период возведения объектов. Ведь для завоза грузов будут задействованы практически все виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, водный и авиатранспорт.
На заседании обсудят вопросы использования и обеспечения сохранности транспортной инфраструктуры. Конечно, в первую очередь, речь пойдет о региональных и муниципальных автодорогах.
Еще один вопрос будет посвящен строительству жилого микрорайона на 5 тысяч человек в Свободном, а также возможностям его подключения к обеспечивающей инфраструктуре (коммунальной и социальной).
Одним из наиболее важных станет вопрос обеспечения участия в реализации проектов амурских предприятий и организаций. Так, в Правительстве области формируется список предприятий, которые будут рекомендованы строителям для организации поставок продукции и оказания услуг. На заседании обсудят их участие в закупочных процедурах.
Сегодня уже есть примеры работы местных предприятий на строительных площадках газовых проектов. Так, на возведении ГПЗ уже задействована компания ЗАО «Асфальт».
Известно, что для завоза материалов по реке необходимы специальные баржи с низкой посадкой. Правительство Амурской области активно выступает за размещение такого заказа на судостроительном заводе. В части производства строительных кранов газовиками может быть задействована компания «Бурея-кран».
Также на заседании будет поднят еще один важный вопрос, связанный с организацией работы по уплате налогов, ведь Приамурью для пополнения доходной части бюджета сейчас необходимо, чтобы все организации, приходящие на нашу территорию, были зарегистрированы здесь в качестве налогоплательщиков.
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