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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 21 Сентября, 18:17 |
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Количество международных почтовых отправлений через Благовещенскую таможню выросло в 13,5 раз
По сообщению ведомства, через таможенную границу перемещено более 2 млн тонн грузов, общей стоимостью $399,5 млн. Стоимость экспортных грузов общим весом 1 млн 947 тыс. тонн составила $258,2 млн. В импортном направлении оформлено 97,5 тыс. тонн грузов общей стоимостью $141,3 млн.
.В структуре экспорта товаров по стоимости 36,4 % составили продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, 31,16% -минеральные продукты, 16,19 % - древесина и целлюлозно-бумажные изделия, 15,51% - машины, оборудование и транспортные средства.
В импорте товаров в стоимостном выражении более 45,36% - машины, оборудование и транспортные средства, 23,14% - продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, 11,51% - металлы и изделия из них, 9,03% - продукция химической промышленности,6,43 % - текстиль, текстильные изделия и обувь.
Таможенную границу пересекло более 779 тыс. человек и свыше 75 тыс. транспортных средств.
В регионе деятельности таможенного органа значительно повысился уровень качества таможенных услуг с использованием современных технологий таможенного оформления и таможенного контроля товаров, транспортных средств, физических лиц, ручной клади и багажа, международных почтовых отправлений (МПО). В 2015 году таможней оформлено более 587 тыс. МПО, что в 13,5 раз больше, по сравнению с 2014 годом.
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