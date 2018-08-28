|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 19 Сентября, 20:49 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Строительство маслоэкстракционного завода началось в ТОР "Белогорск"
В настоящее время на площадке введено 30% требуемой мощности тепловых сетей, запущен канализационный коллектор, готов фундамент цеха экстракции и возводятся фундаменты еще двух цехов — рафинации и цеха по измельчению сои. Построены гаражи, склад временного хранения оборудования, столовая и лаборатория — на 70%.
Завод «Амурский» станет единственным в России производством по изготовлению из соевого пищевого шрота изолята, пищевых волокон и соевых олиго-сахаридов. В проект предполагается инвестировать 1,1 млрд рублей.
По завершении первого этапа реализации проекта начнут работу два цеха: по производству рафинированного дезодорированного масла и по производству кормового и пищевого шрота. Запуск первой очереди завода мощностью 165 тыс. тонн сои в год намечен на 2016 год.
- В рамках ВЭФ-2018 Амурская область подписала 12 соглашений о сотрудничестве
- В Амурской области будут производить до 1 млн тонн метанола в год
- Вузы и научные организации Приамурья станут партнерами технопарка "Русский" и центра "Сколково"
- В Зейском районе Амурской области первый снег повалил деревья
- Всероссийский форум для предпринимателей стартовал в Приамурье
- Глава Приамурья предложил дать поручение Правительству страны о субсидировании ряда авиасообщений
- Владивосток простится с почётным гражданином Юрием Григорьевичем Диденко
- Резиденты ТОР "Камчатка" намерены увеличить поставки рыбопродукции на внутренний рынок
- В Приморье морская ферма планирует занять 5000 га
- Амурская область выпустила свою криптовалюту AmurCoin
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.