|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 28 Января, 15:18 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приамурье начнется строительство двух мусоросжигательных заводов
О перспективах развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами и переходе Приамурья на новую систему обращения с ТКО рассказали сегодня на пресс-конференции в областном правительстве.
Заместитель министра природных ресурсов Амурской области Василий Офицеров сообщил, что в 2020 году в Приамурье начнется строительство двух мусоросжигательных заводов, на эти цели из федерального бюджета будет выделено 1,2 миллиарда рублей в рамках национальной программы «Экология». Предприятия построят в Бурейском районе и городе Свободном, ввести их в эксплуатацию должны в 2021 году.
Всего же до 2028 года в Приамурье построят 5 мусоросжигательных заводов и 19 мусоросортировочных станций, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в правительстве Амурской области.
Что касается перехода Приамурья на новую систему обращения с ТКО, то в области на данный момент подготовлена вся необходимая нормативная база, в январе была проведена масштабная работа по замеру твёрдых коммунальных отходов. Подобные замеры в течение года пройдут четыре раза в зависимости от сезона. Следующие проведут в марте, также соответствующая работа пройдет летом и осенью. Эти данные в числе прочих повлияют на изменение тарифа в 2020 году.
Кроме того на пресс-конференции разъяснили принцип формирования тарифа для населения. При расчете платы за вывоз мусора в Амурской области решили учитывать площадь жилья, а не число жильцов квартиры.
В этом смысле амурчан не ждет ничего нового. Жители области и сейчас, до начала «мусорной» реформы, с 2006 года платят за вывоз мусора исходя из количества «квадратов». Только сейчас эта услуга является жилищной и называется в квитанции «вывоз твердых бытовых отходов», а с 1 апреля станет коммунальной. Периодичность вывоза устанавливается в зависимости от периода накопления контейнера и сезона (зимой – не реже 1 раз в 3 дня, летом – не реже 1 раза в 1 день). При этом все слои населения, которые пользуются льготой на оплату коммунальных услуг, получат ее и при расчете за вывоз и утилизацию ТКО.
Важно, что если гражданин не проживает в принадлежащем частном доме, или проживает там непостоянно, то он имеет право заключить сезонный договор с региональным оператором за фактический объем образованных отходов или получить перерасчет размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временного отсутствия в занимаемом жилом помещении. При этом собственникам помещения необходимо предоставить Региональному оператору подтверждающие документы и заявление. Последнее касается и собственников квартир в МКД.
Что касается юридических лиц, то они также имеют возможность заключать договоры с регоператорами на фактический объем образованных отходов.
Отдельно специалисты рассказали об обустройстве контейнерных площадок в сельских территориях. Эта обязанность лежит на муниципальных властях, но в связи с недостатком бюджетных средств не все могут справиться с этой задачей самостоятельно. Поэтому сейчас Правительство области разрабатывает порядок предоставления субсидий муниципалитетам на эти цели. Пока же сбор мусора будет вестись без использования контейнерных площадок – а именно – спецмашины будут объезжать по утвержденному графику территории и собирать ТКО.
Кроме того, на пресс-конференции сообщили, что в первом полугодии 2019 года планируют ужесточить административную ответственность за несанкционированный вывоз мусора и ввести штрафы для юридических лиц за незаключение договоров на вывоз коммунальных отходов.
«Мусорной реформы в России не было никогда. Мы сегодня вынуждены делать то, что должны были сделать десятки лет назад. Это наша с вами обязанность. Я надеюсь, что совместные усилия сведутся к тому, что мы изменим свое отношение к образованию отходов. Оно потихоньку начинает меняется, где-то появляются контейнеры для раздельного сбора мусора, стали появляться организации по сортировке коммунальных отходов. Работа ведется поступательно, но не может пройти за один день. Эта долгая системная работа. Главное помнить, что основная задача мусорной реформы – экологическая составляющая, это очистка нашей территории. Чтобы жить нам стало чище и легче», - подытожил Василий Офицеров.
- В Приамурье начнется строительство двух мусоросжигательных заводов
- Амурская область примет участие в Российском инвестиционном форуме
- Принято решение не замораживать строительство космодрома Восточный
- Из Амурской области в Китай отправлено 390 000 тонн сои
- На Дальнем Востоке решили применить опыт строительства на полуострове Крым
- В Амурской области за год побывало 101,4 тыс. китайских туристов
- Дальневосточный губернатор начал масштабную антикоррупционную проверку
- Бегство министров из правительства Хабаровского края приобрело характер эпидемии
- Для предприятий ТОР колледжи Приамурья выпустят свыше 120 специалистов
- Авиакомпания "Сибирь" S7 вводит новый прямой рейс из Благовещенска в Москву
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.