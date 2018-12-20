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28 Января 2019, 10:00 | Регион сегодня |

В Приамурье начнется строительство двух мусоросжигательных заводов

Из федерального бюджета будет выделено 1,2 миллиарда рублей в рамках национальной программы "Экология"

О перспективах развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами и переходе Приамурья на новую систему обращения с ТКО рассказали сегодня на пресс-конференции в областном правительстве.

Заместитель министра природных ресурсов Амурской области Василий Офицеров сообщил, что в 2020 году в Приамурье начнется строительство двух мусоросжигательных заводов, на эти цели из федерального бюджета будет выделено 1,2 миллиарда рублей в рамках национальной программы «Экология». Предприятия построят в Бурейском районе и городе Свободном, ввести их в эксплуатацию должны в 2021 году.

Всего же до 2028 года в Приамурье построят 5 мусоросжигательных заводов и 19 мусоросортировочных станций, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в правительстве Амурской области.

Что касается перехода Приамурья на новую систему обращения с ТКО, то в области на данный момент подготовлена вся необходимая нормативная база, в январе была проведена масштабная работа по замеру твёрдых коммунальных отходов. Подобные замеры в течение года пройдут четыре раза в зависимости от сезона. Следующие проведут в марте, также соответствующая работа пройдет летом и осенью. Эти данные в числе прочих повлияют на изменение тарифа в 2020 году.

Кроме того на пресс-конференции разъяснили принцип формирования тарифа для населения. При расчете платы за вывоз мусора в Амурской области решили учитывать площадь жилья, а не число жильцов квартиры.

В этом смысле амурчан не ждет ничего нового. Жители области и сейчас, до начала «мусорной» реформы, с 2006 года платят за вывоз мусора исходя из количества «квадратов». Только сейчас эта услуга является жилищной и называется в квитанции «вывоз твердых бытовых отходов», а с 1 апреля станет коммунальной. Периодичность вывоза устанавливается в зависимости от периода накопления контейнера и сезона (зимой – не реже 1 раз в 3 дня, летом – не реже 1 раза в 1 день). При этом все слои населения, которые пользуются льготой на оплату коммунальных услуг, получат ее и при расчете за вывоз и утилизацию ТКО.

Важно, что если гражданин не проживает в принадлежащем частном доме, или проживает там непостоянно, то он имеет право заключить сезонный договор с региональным оператором за фактический объем образованных отходов или получить перерасчет размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временного отсутствия в занимаемом жилом помещении.  При этом собственникам помещения необходимо предоставить Региональному оператору подтверждающие документы и заявление. Последнее касается и собственников квартир в МКД.

Что касается юридических лиц, то они также имеют возможность заключать договоры с регоператорами на фактический объем образованных отходов.

Отдельно специалисты рассказали об обустройстве контейнерных площадок в сельских территориях. Эта обязанность лежит на муниципальных властях, но в связи с недостатком бюджетных средств не все могут справиться с этой задачей самостоятельно. Поэтому сейчас Правительство области разрабатывает порядок предоставления субсидий муниципалитетам на эти цели. Пока же сбор мусора будет вестись без использования контейнерных площадок – а именно – спецмашины будут объезжать по утвержденному графику территории и собирать ТКО.

Кроме того, на пресс-конференции сообщили, что в первом полугодии 2019 года планируют ужесточить административную ответственность за несанкционированный вывоз мусора и ввести штрафы для юридических лиц за незаключение договоров на вывоз коммунальных отходов.

«Мусорной реформы в России не было никогда. Мы сегодня вынуждены делать то, что должны были сделать десятки лет назад. Это наша с вами обязанность. Я надеюсь, что совместные усилия сведутся к тому, что мы изменим свое отношение к образованию отходов. Оно потихоньку начинает меняется, где-то появляются контейнеры для раздельного сбора мусора, стали появляться организации по сортировке коммунальных отходов. Работа ведется поступательно, но не может пройти за один день. Эта долгая системная работа. Главное помнить, что основная задача мусорной реформы – экологическая составляющая, это очистка нашей территории. Чтобы жить нам стало чище и легче», - подытожил Василий Офицеров.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Амурская область  строительство  Приамурье  мусоросжигательные заводы 


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