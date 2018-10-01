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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Октября, 20:07 |
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На "АмурЭкспоФорум-2016" привезут катера, сибирлиты, много рыбы и шоколада
В «АмурЭкспоФоруме-2016» будет участвовать целый ряд компаний, открывающие новые туристические маршруты. Китайских гостей встретят сувенирные лавки, оформленные в виде огромных красочных матрёшек.
Посетители выставки увидят водные катера, широкий ассортимент грузовой техники, газонокосилки. Будет представлена современная и более дешёвая по сравнению с аналогами технология плазменной резки по металлу, которая может использоваться в машиностроении, строительстве и дизайне.
На «АмурЭкспоФоруме» будет выставлен широкий ассортимент различных художественных кованых изделий, конструкций из бруса, оконных профилей и потолков. Посетители познакомятся с новыми строительными технологиями, увидят современные марки водонагревательных котлов и других коммунальных систем.
Впервые на амурский рынок вышла крупная компания по производству разнообразной упаковки из Иркутска.
Также в первый раз принята заявка от якутских ювелиров, которые привезут украшения с якутским изумрудом – сибирлитом. Его добывают только в республике Саха. Научное название сибирлита – хромдиопсид, что в переводе значит «двойной облик». Он обладает таким высоким эффектом двупреломления, что кажется, что ребра кристалла раздваиваются. Цвет – такой же зеленый, как и у изумруда. Также ювелиры выставят на продажу украшения со вставками из редкого материала - бивня мамонта.
Активно заполняется сектор продуктов питания: впервые на «АмурЭкспоФорум» приедет Троицкий рыбоперерабатывающий комбинат. Поэтому посетители выставки смогут приобрести самые разные виды рыбы по ценам производителя.
Кондитерская фабрика «Зея» планирует представить новинки производства. На выставке будет много колбасных изделий, мёда и много других разных продуктов. Предусмотрены дегустации для всех желающих. Угощать посетителей также будут и на Аллее национальных традиций, где разные народы представят свою кухню и декоративно-прикладное творчество. На площади ОКЦ также по традиции разместится этнический индейский коллектив из Боливии Ecuador Indians, который привезет новую музыкальную программу и разные необычные сувениры.
В этом году по просьбам участников и гостей выставки решено продлить время работы «АмурЭкспоФорума» на 1 час. Таким образом, все три дня – 27,28 и 29 мая экспозиции будут открыты с 10 до 19 часов.
Подробная информация, формы заявок и план работы – на официальном сайте www.amurexpo.info
Досье "Дальневосточного капитала": Выставка «АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. Организаторами являются Правительство Амурской области и Администрация г. Благовещенска. В форуме ежегодно участвуют организации, официальные делегации из регионов России и зарубежных стран. В 2015 году на 6000 кв. м. площади разместилось около 160 экспонентов. Выставку посетили около 10 тысяч человек, в т.ч. почти 4 тысяч китайских туристов. В 2015 году «АмурЭкспоФорум» получил 1 место в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards и был признан лучшим деловым событием Сибири и Дальнего Востока.
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