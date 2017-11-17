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Четверг| 30 Ноября, 18:04 |
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На "Берингии 2018" каюрам предстоит пройти почти 2100 километров
По предварительным подсчётам, каюрам предстоит пройти почти 2100 километров. Дистанция свяжет село Мильково Камчатского края и село Марково Чукотского автономного округа. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Камчатского края, Председатель оргкомитета «Берингии» Алексей Войтов.
«Сегодня, в последний календарный день осени, прошёл первый оргкомитет по "Берингии". Утверждён маршрут 2018 года: решение о том, что предстоящая гонка пойдёт из Милькова в Марково, официально закреплено. Это будет беспрецедентный маршрут. На карте он составляет порядка 2050 километров, но на местности, когда "Берингия" реально пойдёт по камчатским сёлам, дистанция может незначительно поменяться, - сказал Алексей Войтов. - Переход от Милькова до Тиличик – это традиционный маршрут "Берингии", которым гонка проходит в чётные годы. Им каюры пойдут уже в третий раз. А участок от Тиличик до Марково – новый, он будет частично пролегать по Олюторскому району и по всему Пенжинскому. Здесь "Берингия" была всего два раза - в 1991 и 1992 годах, но в новейшей истории гонка там не ходила, поэтому для нас этот участок пока самый сложный».
В рамках подготовки к предстоящему старту оргкомитет «Берингии 2018» взаимодействует с Правительством Чукотского автономного округа. Коллеги из ЧАО уже предоставили данные о маршруте прохождения нового участка.
«В прошлом году было подписано соглашение с Чукотским автономным округом о взаимодействии при проведении гонки "Берингия". В связи с этим наши коллеги с Чукотки уже предварительно прошли маршрут из Марково до самого северного села на Камчатке – Аянки. Треки нам скинули, поэтому мы предварительно знаем, как можно пройти этот высокогорный участок, - сказал Алексей Войтов. - Спасибо чукотским коллегам за подготовительную работу. Надеюсь, мы и дальше будем так же, рука об руку, делать эту гонку 2018 года».
По проекту, маршрут гонки будет поделён на 25 этапов. Самый короткий переход свяжет село Карага с посёлком Оссора – 18 км. Самыми протяжёнными - по 100 километров - будут переходы между контрольными пунктами Еловка – Озерная, Ивашка - Карага, Тиличики - Хаилино, Хаилино – база оленеводов, Оклан – Слаутное.
Участок маршрута от Тиличик до Марково включает в себя 10 этапов общей протяжённостью порядка 800 километров.
«Участок от Тиличик до Марково пока нам известен только как отрезок на карте. Сейчас очень плотно общаемся с чукотской стороной. Ребята, которые в апреле этого года прошли небольшой участок маршрута, обращают наше внимание на наличие там очень пухлого снега. Будем связываться с главами поселений Пенжинского района, чтобы к приходу гонки там хоть как-то утрамбовывали дорогу, - сообщил член оперативной группы оргкомитета «Берингии» Артём Чернов. – Сейчас также смотрим места для полевых стоянок, поскольку по маршруту есть участки, где нет никакой инфраструктуры для организации ночёвок. Готовимся усиленно, доукомплектоваваем походное имущество. В любом случае, приоритетом для нас всегда является безопасность гонщиков и собак, поэтому максимально работаем именно в этом направлении».
Кроме того, на прошедшем оргкомитете были утверждены основные даты проведения «Берингии 2018». Детская гонка «Дюлин» в следующем году пройдёт 1 марта на биатлонном комплексе Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Торжественное открытие «Берингии» и гонка-пролог пройдут там же 3 марта. Торжественные мероприятия, посвящённые старту основной гонки, состоятся в Милькове 10 марта, а 11 числа там состоится технический старт «Берингии». Ожидается, что гонка 2018 года продлится до 11 апреля. Но точная дата финиша будет зависеть от погодных условий.
Напомним, традиционная экстремальная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» проходит с 1990 года. В 2017 году за звание победителя «Берингии» боролись 14 каюров, представляющих 6 муниципальных образований Камчатского края и 2 каюра из Чукотского автономного округа. Победителем гонки стал Валентин Левковский, который прошел трассу в 1514 км за 100 часов 33 минуты.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На "Берингии 2018" каюрам предстоит пройти почти 2100 километров
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