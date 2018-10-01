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Пятница| 05 Октября, 20:07 |
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Космодром "Восточный" станет главным событием 2016 года
По словам первого заместителя главы коллегии военно-промышленной комиссии Ивана ХАРЧЕНКО, который сегодня работает на космодроме, обеспечен требуемый класс чистоты в монтажно-испытательном комплексе ракетоносителя.19 января начнутся вскрытие контейнеров и сборка ракеты-носителя, дальнейшие её автономное и комплексные испытания на техническом комплексе Об этом заявил врио руководителя Федерального космического агентства Александр ИВАНОВ.
Доводится до нужного класса чистоты МИК космических аппаратов. «При этом обеспечено автономное помещение, в котором непосредственно будет находиться сам космический аппарат. До конца января заканчиваются мероприятия по противопожарной защите. К концу января мы отправляем аппарат на космодром. Примерно в середине февраля начнутся испытания космического аппарата. Мы здесь также находимся в графике, - отметил Иван Харченко. - Что касается стартового комплекса - пока по графику 25 марта у нас стоит срок окончания автономных испытаний. При этом условии на апрель месяц мы успеем провести комплексные испытания и осуществить лётные испытания».
Уже подписаны акты ввода в эксплуатацию на два из 4-х домов, которые планировалось сдать до конца года. Сотрудники Роскосмоса получили смотровые ордера, начинается процесс заселения. По информации Спецстроя, ещё один дом будет сдан до конца этого года. Сдача 4-го дома запланирована на 12 января.
Проведены все необходимые мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности, особенно в праздничные дни.
Дмитрий Рогозин поздравил с наступающими праздниками и попросил не расслабляться. «Вопрос по космодрому Восточный – главный. В 2016 году он станет главным событием. Не подведите».
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