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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 22:02 |
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Авиакомпании обеспечили отпускной сезон жителям Дальнего Востока
Авиаперевозчики выполняют основную задачу – удовлетворить потребности пассажиров в период отпусков.
Летом к выполняемым круглый год рейсам из Хабаровска добавляются дополнительные, рассчитанные на сезонное увеличение потребности населения в авиаперевозках. По оценкам экспертов, настолько высокий уровень туристической активности дальневосточников бывает также в период новогодних каникул, когда большой спрос на маршруты в страны Юго-Восточной Азии, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе ОАО "Хабаровский аэропорт".
В августе чартерные перевозки из Хабаровска будут осуществляться на направлениях в Японию, Таиланд, Вьетнам, Южную Корею, Китай. В основном, билеты на них можно приобрести в рамках пакетов, предлагаемых туркомпаниями. По словам специалистов, практически все билеты на чартерные рейсы в августе распроданы. Многие популярные направления доступны и за счет регулярного авиасообщения.
Из летних спецпредложений для дальневосточных путешественников можно отметить направление Хабаровск – Ниигата – Хабаровск, выполняемое АК "Якутия" с 26 июля по 30 августа по вторникам. Традиционный для этого сезона маршрут интересен туристам именно тем, что позволяет совместить культурную программу с пляжным отдыхом.
Напомним, авиакомпания S7 осуществляет регулярные полеты из столицы Дальнего Востока в Токио (аэропорт Нарита) дважды в неделю.
В августе 2016 года в международный аэропорт Хабаровск приходит авиакомпания NordStar, известная как "Таймыр". В период с 2011 по 2014 года авиаперевозчик выполнял рейсы Хабаровск – Владивосток и Хабаровск – Красноярск. С 14 августа NordStar начинает полеты на курортный остров Хайнань (КНР). Прямые чартерные рейсы на Boeing 737-800 будут отправляться из столицы Дальнего Востока по воскресеньям. Организатором рейса является международный туроператор ООО "Русь-Тур", при этом есть возможность и самостоятельного приобретения билетов. В компании отмечают "эффект отложенного спроса" на данное направление, которое отсутствовало около двух лет.
На вопрос о влиянии на рынок повышения консульского сбора для отправляющихся в КНР российских туристов гендиректор "Русь-Tур" Виталий Псёл сообщил пресс-службе ОАО "Хабаровский аэропорт": "Повышение стоимости консульского сбора негативно скажется на самостоятельном туризме, при этом повысит спрос на организованный туризм, так как в составе тура возможно включение путешественников в групповой безвизовый список либо оформление визы по прилету, в этом случае стоимость остается прежней".
В столицу КНР регулярные авиаперевозки из Хабаровска осуществляют S7 и входящая в ГК "Аэрофлот" авиакомпания "Аврора" (она также выполняет рейсы в Харбин). По понедельникам и пятницам совершает регулярные чартерные рейсы по маршруту Хабаровск – Цзямусы авиакомпания "Ираэро". Через китайский Чанчун в тайский Бангкок осуществляет полеты АК "Уральские авиалинии".
В Таиланд летают из Хабаровска два авиаперевозчика: "Икар" связывает регулярными чартерными рейсами дальневосточную столицу с Пхукетом по воскресеньям, Royal Flight выполняет полеты в Бангкок один раз в 11 дней.
Авиакомпания "Икар" осуществляет чартерный рейс на регулярной основе по субботам в Камрань (Вьетнам), на этом же направлении вплоть до 10 октября планирует выполнять рейсы авиакомпания Asur Air.
"Наличие установленного расписания на чартерные перевозки у АК "Икар" из Хабаровска является большим достижением нынешнего года. Фиксированная дата вылета и прибытия обеспечивает удобство пассажирам, которые могут планировать свои отпуска, четко распоряжаясь своим временем", – отметил начальник отдела расписания ОАО "Хабаровский аэропорт" Юрий Доркин.
"Якутия" выполнит в августе пять рейсов на южнокорейский курорт Яньян. По-прежнему востребованными круглый год являются регулярные рейсы в Сеул (авиакомпании Asiana и "Аврора").
"Далеко не все наши пассажиры предпочитают отдых за рубежом, есть категория, заинтересованная в полетах на внутрироссийских направлениях – Краснодарский край, Крым. Работа авиакомпаний на этих направлениях началась еще весной. Есть и ценители отдыха непосредственно на Дальнем Востоке, где много прекрасных мест, уникальные охота и рыбалка, для них сформированы внутрирегиональные маршруты", – рассказал заместитель исполнительного директора по коммерции ОАО "Хабаровский аэропорт" Николай Ильин.
У приверженцев отдыха на Дальнем Востоке в бархатный сезон пользуются популярностью рейсы "Авроры" из Хабаровска во Владивосток и в Кавалерово (Приморский край). Кроме того, с 24 июля этот авиаперевозчик увеличивает количество рейсов на маршруте Хабаровск – Оха с четырех до шести в неделю (по воскресеньям – два рейса). Маршрут интересен как хабаровчанам, так и жителям Сахалина. Стоимость тарифа от 4,5 тыс. руб., время в пути – 1 час 50 мин. Перевозки выполняются на самолетах семейства DHC-8, оборудованных комфортабельным пассажирским салоном на 50-70 кресел и увеличенным багажным отсеком.
"Регулярное авиасообщение между Охой и Хабаровском авиакомпания "Аврора" выполняет с 1 февраля 2016 года, и увеличение количества рейсов адекватно повышению спроса жителей северной части острова Сахалин на перевозки в период летних отпусков и каникул. К тому же, ввиду планового закрытия аэропорта Южно-Сахалинска по понедельникам и четвергам на ремонт ВПП, мы перенаправляем часть островного пассажиропотока напрямую в Хабаровск для дальнейшего путешествия в центральную часть России рейсами компаний Группы Аэрофлот", – отметил генеральный директор АК "Аврора" Константин Сухоребрик.
Между тем, 20 июля на Дальнем Востоке официально стартовала подготовка всех аэропортов, авиапредприятий и прочих отраслевых организаций к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов. Проводятся внутренние проверки, выполняется подготовка личного состава, техники, оборудования.
Досье "Дальневосточного капитала": Международный аэропорт Хабаровск (Новый) – крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа, соединяющий все удаленные регионы Российского Дальнего Востока между собой, с центральной частью России и странами АТР. Главным оператором по наземной деятельности в нем является ОАО «Хабаровский аэропорт». Акционеры ОАО «Хабаровский аэропорт» – ЗАО «Кварц-Инвест» (79%), Panadero Investments Ltd. (11%) и Корпорация «Международный аэропорт Инчхон» (10%).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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