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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 05 Апреля, 01:15 |
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Льготный лизинг на приобретение оборудования предлагают предпринимателям края
Предпринимателям стали доступны продукты Региональной лизинговой компании Республики Саха (Якутия). РЛК оказывает помощь малому и среднему бизнесу по всему Дальнему Востоку. Получателями могут стать предприятия и организации с доходом до 800 млн рублей и числом работников не более 100 человек. Купить в лизинг с рассрочкой от 13 месяцев до 7 лет можно новое оборудование стоимостью от 5 до 200 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Мы провели семинар о льготном лизинге, по результатам которого стало понятно, что продукты РЛК действительно интересны предпринимателям региона. В связи с этим, консультантов компании подключили к "горячей линии" поддержки бизнеса Хабаровского края. По телефону 8-800-555-39-09 представители МСП региона могут бесплатно звонить в Якутск и получать информацию из первых рук, - рассказали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края.
Компания предлагает процентную ставку в два раза ниже рыночной: 6% годовых - для российского оборудования и 8% - для иностранного. За 5 лет удорожание оборудования составит всего 15%. Ограничений получателей лизинга по видам деятельности нет. Клиент сам может выбирать подходящие агрегаты, а компания займется финансовыми вопросами и поставкой.
- У компании достаточно широкая линейка продуктов: спорт и туризм, высокотехнологичное и инновационное производство, оборудование для моногородов и ТОСЭР. Для сельхозпроизводителей созданы особые условия, - отметили в министерстве.
Напомним также, что единый справочный центр для предпринимателей начал работу в январе текущего года. По телефону 8 800 555 39 09 бизнесмены и инвесторы региона могут записаться на бесплатную консультацию к юристу, экономисту, бухгалтеру, запросить информацию о действующих мерах господдержки и т.д. С начала запуска горячей линии, поступило более 500 звонков.
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