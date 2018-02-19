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Четверг| 22 Февраля, 21:45 |
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В драмтеатре Комсомольска-на-Амуре "поселился" амурский тигр
Напомним, скульптуры амурских тигров были представлены в 2016 году на Красной площади в Москве в рамках арт-проекта «Парад диких кошек». Всего для проекта было создано пять фигур, каждая из которых оформлена по-своему. Помимо городецкой росписи, в коллекции были тигры, украшенные гжелью и мезенской росписью, японской гравюрой, а также орнаментом по мотивам иллюстраций Геннадия Павлишина. В том же 2016 году скульптуры выставлялись на Восточном экономическом форуме. В 2017 году на выставке ЭКСПО в Астане и на Фестивале Русского географического общества в Москве.
«Несмотря на суровые зимы в Комсомольском районе Хабаровского края, амурские тигры адаптировались к этим условиям. Так, например, тигр Упорный в своих странствиях не раз приходил к границам Комсомольска-на-Амуре, чтобы понаблюдать за городом с другого берега, – комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. – Мы убеждены, что культура и сохранение природы неразрывно связаны друг с другом. Только культурно образованный человек понимает для чего нужен тигр в тайге, и, если смотреть шире, для чего нужны животные в лесу. Скульптура амурского тигра в театре будет напоминать людям об их предназначении и о том, что им необходимо бережнее относиться к планете».
Сейчас все пять скульптур тигров с «Парад диких кошек» находятся у новых владельцев. Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг стал обладателем скульптуры, украшенной Мезенской росписью. Тигр в стиле японской гравюры – у заместителя генерального директора ООО «Управляющая портовая компания» Ирины Ольховской. Они приобрели арт-объекты на благотворительном аукционе в поддержку редких видов животных на Восточном экономическом форуме – 2016.
Скульптура, оформленная по мотивам художника Геннадия Павлишина и получившая название "Удэге", разместилась в павильоне «Нур Алем» в Астане. Скульптура «Гжель» установлена на аллее Шымкентского государственного зоологического парка.
Пятая фигура, оформленная городецкой росписью, теперь будет украшать фойе драмтеатра Комсомольска-на-Амуре.
«Комсомольский-на-Амуре драматический театр только недавно вновь заработал после реконструкции и нам очень приятно, что открытие началось с подарков. Данный арт-объект, произведение искусства, займет достойное место и станет любимцем или любимицей (скульптура больше похожа на самочку) гостей и зрителей. Мы уверены, что со временем он может даже превратиться в наш талисман, – отметила директор Комсомольского-на-Амуре театра драмы Елена Шабовта.
Амурский тигр – самый северный, самый крупный и один из самых редких подвидов тигра на Земле. В настоящий момент в дикой природе России обитает около 523-540 особей, что составляет почти 95% от его мировой популяции.
Центр «Амурский тигр» - организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Задачи Центра – изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России посредством реализации природоохранных, научных, образовательных и культурно-просветительских проектов. Свою деятельность Центр осуществляет без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц.
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