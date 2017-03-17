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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Марта, 18:01 |
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Инноваторы Хабаровского края становятся резидентами "Сколково"
Об этом было заявлено на встрече с членами «Клуба друзей «Сколково», организованной Дальневосточным агентством содействия инновациям (ДАСИ) совместно с Дальневосточным представительством Фонда.
«Клуб друзей Фонда «Сколково» на Дальнем Востоке – это коммуникационно-практическая площадка, на которой предприниматели, развивающие свои производственные и инновационные проекты, знакомятся с инструментами и сервисами Фонда «Сколково», получают практические навыки по их привлечению, - рассказал директор ДАСИ Дмитрий Хвостиков.
Дальневосточное агентство содействия инновациям является ключевым связующим звеном между Фондом и инновационными предприятиями. В его задачи входит информационная, методическая и практическая помощь потенциальным резидентам. За последние годы резидентами Фонда «Сколково» стали Институт научно-технических инноваций из Комсомольска-на-Амуре, хабаровская инновационная компания «Континент-Тау» и «Дальневосточная торфяная компания» (Хабаровск - Хор).
Вера КАЛИНИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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