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Новый самолет "Байкал" должен заменить АН-2
Делегация Улан-Удэнского авиационного завода и Уральского завода гражданской авиации обсудила с "Полярными авиалиниями" вопросы применения и эксплуатации легкого многоцелевого самолета "Байкал".
Как отметил представитель Уральского завода гражданской авиации Олег Богомолов, на данном этапе необходимо сформировать требования к новому летательному аппарату с учетом пожеланий авиакомпаний, которые намерены эксплуатировать "Байкалы" в будущем. Такое поручение было дано заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Юрием Борисовым в конце февраля этого года в ходе рабочего совещания на Улан-Удэнском авиационном заводе, сообищили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
"Полярные авиалинии" одними из первых заявили о заинтересованности в данном самолете. Он должен заменить АН-2. По итогам встречи, со стороны авиакомпании сформированы основные требования к "Байкалу", которые позволили бы после запуска в серийное производство, обеспечить его конкурентоспособность.
Сторонами оформлен соответствующий протокол. В нем отражены пожелания будущего эксплуатанта. Они будут учтены при формировании окончательных технических требований к новому легкому многоцелевому самолету "Байкал", разработка и производство которого планируются в том числе с использованием имеющихся научно-технических разработок, сообщает пресс-служба АО "АК "Полярные авиалинии".
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