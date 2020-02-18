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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Россети ФСК ЕЭС" обеспечила энергоснабжение крупнейшего месторождения золота в России
Обеспечена выдача из Единой национальной электрической сети 5,95 МВт мощности для внешнего энергоснабжения крупнейшего россыпного месторождения золота России «Большой Куранах (погребенная россыпь)», которое разрабатывает компания GV Gold.
На энергообъекте вместо двух трансформаторов на 10 МВА каждый установлено силовое оборудование общей мощностью 32 МВА. Выполнена модернизация двух линейных ячеек с монтажом нового вакуумного выключателя, заменой трансформаторов тока и ограничителей перенапряжения.
Мощность подстанции 220 кВ «Нижний Куранах» составляет 126 МВА. Энергообъект входит в состав 750-километрового транзита 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот – Майя», который позволил в 2019 году присоединить к Единой энергосистеме России ранее изолированный центральный энергорайон Республики Саха (Якутия). Также подстанция «Нижний Куранах» обеспечивает энергоснабжение объектов нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан».
Разработкой россыпного месторождения Большой Куранах (погребенная россыпь) занимается ЗАО «Саха Голд Майнинг» (бизнес-единица GV Gold). Объект расположен в Алданском районе Республики Саха (Якутия). Доказанные и вероятные запасы месторождения составляют 1,5 млн унций золота. ФСК ЕЭС (www.fsk-ees.ru) – одна из крупнейших в мире по протяженности линий и трансформаторной мощности публичных электросетевых компаний. В зоне ответственности ФСК находятся порядка 145,9 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 958 подстанций общей установленной мощностью более 351,9 тыс. МВА. Компания обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в 79 регионах России, обслуживая площадь около 15,1 млн кв. км. Входит в ПАО «Россети», крупнейший энергетический холдинг страны, которому принадлежит 80,13% акций компании. Численность персонала ФСК ЕЭС составляет 22 тыс. человек. Доля работников с высшим профессиональным образованием превышает 60%. Председатель Правления – Андрей Муров.
Магистральные электрические сети Востока (МЭС Востока) - филиал ПАО «ФСК ЕЭС», работают на территории Дальневосточного федерального округа. В зону его обслуживания входят пять субъектов Российской Федерации с населением свыше 5,2 млн человек. МЭС Востока отвечает за бесперебойную работу более 17,6 тыс. км линий электропередачи и 97 подстанций 220-500 кВ суммарной мощностью более 17.4 тыс МВА. Филиал обеспечивает электрическую связь ОЭС Востока с энергосистемой Сибири, экспорт электроэнергии в КНР. В оперативном подчинении находятся три предприятия магистральных электросетей (ПМЭС) – Хабаровское, Амурское и Приморское. В МЭС Востока работают 2 085 человек. Генеральный директор филиала – Алексей Мальцев.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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