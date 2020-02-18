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06 Марта 2020, 09:06 | Регион сегодня

Якутия формирует предложения для внесения изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными

Некоторые положения закона не учитывают региональных особенностей и вносят дополнительные расходы в бюджеты муниципальных образований

С 1 января 2020 года вступили в силу части федерального закона «Об ответственном обращении с животными, касающиеся приютов, обращения с животными без владельцев, государственного и общественного контроля. Законопроект разъясняет основные требования при обращении с животными, правила их содержания, регистрации, выгула, перевозки, а также поясняет общие принципы работы приютов для животных.

26 февраля на пленарном заседании Ил Тумэна был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон РС (Я) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований РС (Я) отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных». Законопроект был принят в первом чтении, но народные депутаты указали на необходимость внесения изменений в федеральный закон, по которому безнадзорные собаки должны помещаться в приют и содержаться там до естественной смерти.

Сегодня, 5 марта, в Ил Тумэне состоялось заседание межведомственной рабочей группы по рассмотрению и формированию предложений в Государственную Думу РФ по внесению изменений в ФЗ №498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Заседание межведомственной группы прошло с участием вице-премьера Правительства Якутии Дениса Белозёрова. 

Предложения по внесению изменений в федеральное законодательство озвучили руководитель Департамента ветеринарии РС (Я) Василий Бураев, народный депутат республики Павел Ксенофонтов и председатель Общероссийского общественного движения «Живая Россия» Закира Иванова. Все они отметили, что некоторые положения закона об ответственном обращении с животными не учитывают региональных особенностей и вносят дополнительные расходы в бюджеты муниципальных образований. 

Участники межведомственной группы предлагают указать, что мероприятия по контролю над численностью и состоянием безнадзорных животных проводятся с учётом местных особенностей в соответствии с нормативными актами регионов Российской Федерации. Все озвученные предложения будут скомпонованы и отредактированы для правильного изложения предлагаемых поправок. 

Вице-премьер Денис Белозёров отметил необходимость согласования всех сформированных межведомственной группой предложений с законодательными органами других субъектов Российской Федерации до направления в Госдуму. Данное предложение было поддержано участниками межведомственной группы. 

По итогам заседания председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по селу и аграрной политике Андрей Находкин отметил, что межведомственная группа в срок до 20 марта должна сформировать все предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, а 23 марта планируется провести очередное заседание. 

 

Фотографии Василия Кононова, Ил Тумэн

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

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