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Петр Гоголев: Поправки Ил Тумэна учтены во втором чтении закона о государственной поддержке предпринимательства в Арктике
Напоминаем, в Ил Тумэне межведомственной рабочей группой под руководством Петра Гоголева были выработаны предложения к законопроекту, которые стали основой для дальнейшего обсуждения законопроекта в Комитете Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.
На XIII пленарном заседании Ил Тумэна народные депутаты 26 февраля приняли отзыв к проекту федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». Председатель парламента Якутии Петр Гоголев отметил, что концепция данного закона была поддержана с условием учета пакета предложений республики во втором чтении рассмотрения законопроекта в Госдуме РФ. Общими усилиями народных депутатов совместно с депутатом Государственной Думы Г.И. Данчиковой велась постоянная работа по учету позиции Республики Саха (Якутия).
Представители парламента Якутии неоднократно принимали участие в обсуждении законопроекта в Госдуме и Совете Федерации РФ, в заседаниях рабочей группы. В частности, большую работу провела Елена Голомарева - председатель Комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики. Она внесла предложения, касающиеся принятия отдельных мер государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктической зоне.
В результате принято решение, что при взаимодействии с Общественным советом Минвостокразвития будет подготовлен стандарт ответственности резидентов во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами. Правительством России будет также утверждена программа государственной поддержки их традиционной хозяйственной деятельности.
Якутские парламентарии с удовлетворением отмечают поддержку депутатами Госдумы предложений Республики Саха (Якутия), подчеркнул Председатель Ил Тумэна Петр Гоголев. Большинство поправок, внесенных Государственным Собранием (Ил Тумэн), учтены в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении.
Так, кроме поддержки традиционной хозяйственной деятельности КМНС, в рамках второго чтения из законопроекта исключены нормы: о принудительном отчуждении земельных участков (изъятии земельных участков) для государственных нужд в целях размещения объектов инфраструктуры Арктической зоны; о коллегиальном органе управления Арктической зоной, на который возлагалось рассмотрение и принятие мер, направленных на развитие субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, относящихся к Арктической зоне.
В целях обеспечения общественного контроля за деятельностью резидентов Арктической зоны Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) было предложено создание Общественного совета при уполномоченном федеральном органе с включением представителей общественных организаций, общероссийских объединений профессиональных союзов, работодателей, потребителей, научных организаций, экспертных организаций, физических лиц. Законопроект в настоящее время содержит статью об Общественном совете Арктической зоны.
В целях поддержки малого и среднего предпринимательства по предложению Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) снижен объем капитальных вложений заявителя для приобретения статуса резидента Арктической зоны до одного миллиона рублей.
Поддержано предложение якутских парламентариев о включении в состав комиссии по рассмотрению заявок для приобретения статуса резидента Арктической зоны представителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Арктической зоны. Предложение о включении в состав комиссии представителей законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Арктической зоны в настоящее время не поддержано.
Учтено предложение Государственного Собрания (Ил Тумэн) о льготах в отношении резидентов Арктической зоны по федеральным региональным и местным налогам и возмещении части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Как отметил Петр Гоголев, в настоящее время не поддержано предложение Государственного Собрания (Ил Тумэн), что отдельные меры государственной поддержки должны оказываться всему населению Арктической зоны. Ил Тумэн также внес предложение о закреплении в законе положения о заключении соглашений недропользователей с регионами об участии в социально-экономическом развитии территорий промышленного освоения.
«Законопроект в настоящем виде вполне соответствует целям и задачам, поставленным перед нами руководством страны. Уверен, с учетом правоприменительной практики и в интересах северян закон будет совершенствоваться. Государственное Собрание (Ил Тумэн) всегда будет конструктивно подходить к данному вопросу», - сказал парламентарий.
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