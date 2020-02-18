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В музее Нью-Йорка представлена экспозиция Якутии
В знаменитом музее современного искусства Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке открылась выставка Countryside, The Future – «Сельская местность: будущее», в рамках которой представлена экспозиция Республики Саха (Якутия). Выставка, собирающая посетителей со всего мира, будет работать в течение полугода, - сообщает сайт Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС (Я).
Выставка подготовлена обладателем Притцкеровской премии и «Золотого льва» Венецианской биеннале Ремом Колхасом и Гарвардской высшей школой дизайна. На выставке в Музее Гуггенхайма представлен опыт развития территорий по всему миру по таким направлениям, как искусственный интеллект и автоматизация, массовая миграция, территориальное управление, экосистемы человека и животных, субсидии и налоговые льготы и другие события, которые меняют сельские пейзажи.
Экспозиция старается ответить на вопрос, каким будет будущее этих территорий, как будет меняться ландшафт местности, какой будет архитектура за пределами крупных городов и как на эти земли будет влиять миграция.
В огромном пространстве музея Гуггенхайма под Якутию выделено 3 экспозиции. Первая посвящена исследованиям и проблемам сохранения вечной мерзлоты. Второй раздел – о том, как сейчас происходят в изменения в ландшафте. В секции показывают научный фильм, графики, диаграммы изменений – всеми материалами поделился Институт мерзлотоведения и Лаборатория музея мамонта. В третьем разделе представлены серии фотографий “Тикси” Евгении Арбугаевой и отрывки из якутских фильмов.
"Три года назад к нам обратились московские коллеги с просьбой помочь в поиске материалов о Якутии. Так, мы познакомились с Жанной Быстрых, которую коллеги называют «правой рукой Рема Колхаса». В 2017 году она привезла в Якутию троих студентов из Гарвардской школы дизайна, которым мы помогли познакомиться с коллегами, занимающимися изучением вечной мерзлоты. Кроме того, у гостей большой интерес вызвал феномен якутского кино и они были очень впечатлены, что в Якутии так много творческих людей. Уже тогда Рем Колхас был впечатлён материалами и решил, что на выставке будут представлены не только тематические материалы, но будут экспонироваться кадры из якутских фильмов. Мне посчастливилось побывать на открытии выставки, которая была представлена по итогам колоссальной пятилетней работы и лично познакомиться с Ремом Колхасом", - сообщила руководитель Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС (Я) Ирина Алексеева.
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