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Эпидемиологическая ситуация в Якутии осложняется

Айсен Николаев озвучил свежие данные о количестве подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в регионе

В республике, как и в целом по стране, случаев заражения коронавирусной инфекцией становится больше. Основной причиной распространения болезни являются завозные случаи. Об этом 14 апреля в ходе традиционного брифинга сообщил Глава Якутии Айсен Николаев.

«Выяснилось, что один из крупнейших медицинских центров по травматологии, расположенный в Санкт-Петербурге был инфицирован. Сегодня там с подозрением на коронавирус находятся порядка тысячи человек, у нескольких сотен пациентов и работников медицинского центра анализы уже подтверждены. Так как это федеральный медицинский центр, туда на лечение направлялись и жители из других регионов страны. За март месяц в этом центре проходили лечение 10 жителей республики. Среди них семейная пара из Горного улуса, у которой официально подтвержден диагноз на коронавирус, и женщина из Вилюйского улуса, у которой тоже положительный анализ на коронавирусную инфекцию», - сообщил Айсен Николаев.

Все остальные граждане, проходившие лечение в Санкт-Петербурге, тоже выявлены, у всех взяты анализы, но их обработка будет проходить в течение ближайших дней, потому что они проживают в разных районах республики. Все они находятся на изоляции. «Надеемся, что у них пробы анализов будут отрицательными», - отметил глава региона.

В Алдане 13 апреля, были выявлены два новых положительных случая – у мужа женщины, которая прибыла в Алдан из Кисловодска через Москву, и у хозяина местного рынка. Все они госпитализированы и проходят лечение, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). 

Непростая ситуация и в Ленске. В одном из вахтовых посёлков «Газпрома» возник очаг заражения. Три случая подтверждено, среди них есть и местные жители. Еще у троих работников имеются подозрения. Они помещены в Ленскую инфекционную больницу. Глава республики отметил, что информация по факту случаев заражения среди вахтовых работников ООО «Газпром добыча Ноябрьск» доведена до заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и Президента ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Вчера в Ленск прилетел самолет «Газпрома» из Ноябрьска, у контактов зараженных отбираются анализы, проводится первичный осмотр. Часть работников, у которых имеются подозрения на коронавирус, самолетом «Газпрома» будет вывозиться в Ноябрьск.

«В настоящее время въезд и выезд в вахтовом посёлке закрыты. Проводятся все противоэпидемиологические мероприятия. Уверен, что при взаимодействии с оперативными штабами республики и Ленского района ПАО «Газпром» решит проблему ликвидации очага заражения», - отметил Айсен Николаев. 

Глава также озвучил, что в республике увеличивается количество больных пневмонией. Имеется не до конца подтвержденный случай у жительницы города Якутска, у которой наблюдается внебольничная пневмония. Точная информация по ней будет известна до конца дня или завтра утром. Женщина изолирована и находится под наблюдением врачей.

Фотографии Марии Васильевой, ЯСИА

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: коронавирус  Газпром  Якутия 


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