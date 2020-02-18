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В Сунтарском улусе Якутии заселились лесные бизоны
В селе Кемпендяй Сунтарского улуса состоялось историческое событие — в местности «Талыгыр» выпустили партию лесных бизонов, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.
Как отметил глава района Анатолий Григорьев, проект по расширению ареала лесного бизона будет способствовать развитию экологического туризма.
«Мы все давно мечтали об этом. Бизоны, несомненно, будут привлекать внимание, и поток туристов, желающих увидеть этих могущественных и красивых животных, увеличится», - отметил глава района.
Начальник управления Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Минэкологии Якутии Андрей Попов сообщил о планах передачи администрации Сунтарского района еще одной партии лесных бизонов.
«Следующую партию в количестве 10 телят завезём в 2023 году. Надеемся, что эти бизоны успешно пройдут акклиматизацию и станут полноправными членами фауны Сунтарского улуса», — сказал Попов.
Отметим, что мероприятия по расселению лесного бизона на территории Сунтарского улуса проводятся в целях создания жизнеспособной популяции вида на территории Лено-Вилюйского междуречья Якутии.
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