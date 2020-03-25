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Спикер Ил Тумэна Петр Гоголев первый среди руководителей дальневосточных законодательных органов в медиарейтинге
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за март 2020 года. Лидерами медиарейтинга стали Алексей ШАПОШНИКОВ (Москва), Вячеслав МАКАРОВ (Санкт-Петербург), Владимир КОНСТАНТИНОВ (Крым).
Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев по итогам марта занял 11 место из 85. По итогам февральского рейтинга он занимал 21-е место, по итогам январского 29-е место.
Спикер парламента Якутии Петр Гоголев (+10) занимает первую позицию среди дальневосточных глав законодательных органов по позициям в медиарейтинге.
СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петра Гоголева: Ил Тумэн ведет работу в Государственной Думе над проектом федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»; Якутские парламентарии предложили включить в нацпроект «Экология» защиту реки Лены; Спикер парламента Якутии Петр Гоголев на пленарном заседании Ил Тумэна выступил по поправкам в Конституцию РФ.
Еще два дальневосточника вошли во вторую десятку рейтинга: Андрей ХАПОЧКИН, председатель Сахалинской областной Думы занял 13-ю позицию. Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр РОЛИК - на 15-ом месте медиарейтинга глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за март 2020 года.
В аутсайдерах председатель Законодательной Думы Хабаровского края Ирина ЗИКУНОВА – 77-е место из 85 участников рейтинга, председатель Думы Чукотского автономного округа Александр МАСЛОВ – в тройке замыкающих, на 83-ем месте.
В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: март 2020 года.
Источник: Медиалогия
Журнал "Дальневосточный капитал"
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