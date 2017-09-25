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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Якутия примет участие в программе укрепления образования школы "СКОЛКОВО"
Об этом сообщает пресс-служба региона.
Речь идет о проведении исследования потребностей в подготовке специалистов для приоритетных отраслей экономики регионов, участвующих в проекте, и разработке дорожной карты по развитию и адаптации системы среднего профессионального образования к требованиям регионального рынка труда с участием региональных работодателей, руководителей образовательных организаций, представителей министерств и ведомств.
На основе полученных результатов будут разработаны рекомендации по подготовке требуемых специалистов и внедрению необходимых изменений на уровне профессиональных образовательных организаций.
Программу обсудили эксперты бизнес-школы с региональным Министерством образования и науки в ходе рабочей поездки по республике.
«Мы получили ваше согласие принять участие в программе по укреплению начального и среднего профессионального образования и это ключевой фактор. Потому что без личной заинтересованности региональной власти будет сложно реализовать эту инициативу», – отметила руководитель международной программы сотрудничества Валерия Сахарова.
Также представители Московской школы управления «Сколково» предложили провести на базе компьютерного симулятора «Managing the TVET Institution» тренинги для управленческого состава профессиональных образовательных организаций и представителей региональных министерств, ответственных за развитие системы среднего профессионального образования. Полученные навыки помогут участникам таких тренингов разработать дорожные карты реструктуризации образовательных программ под задачи развития экономико-образующих отраслей региона.
Стоит отметить что по поручению Президента России Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с регионами разработает программу подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока. Такая программа должна быть разработана и утверждена до середины января 2018 года.
По оценкам АРЧК ДВ, в регионе к 2023 году будут созданы 115 тысяч новых рабочих мест. 70% от всех создаваемых мест будут приходиться на квалифицированные рабочие специальности, а 30% - на уникальных специалистов высокой квалификации.
По словам генерального директора Агентства Валентина Тимакова, в Агентство регулярно приходят запросы от компаний на привлечение как уникальных специалистов, так и массовые вакансии.
«Зачастую, когда речь идет о привлечении уникальных специалистов, которые обладают определенными компетенциями и имеют узкую специализацию, работодатели сталкиваются с отсутствием подготовленных кадров на местном рынке и вынуждены привлекать специалистов из других регионов, так как подготовка по таким специальностям не велась в регионе уже на протяжении многих лет», - сообщил Валентин Тимаков.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка неоднократно подчеркивал, что стартовавшие и планируемые к реализации на Дальнем Востоке инвестиционные проекты создают высокий спрос на рабочую силу. Для их качественной подготовки Дальний Восток должен получить систему образования, соответствующую опережающему развитию экономики макрорегиона.
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