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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Октября, 20:34 |
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Более 14 регионов примут участие в главной выставке промышленности и связи Якутии
XII Межрегиональные специализированные выставки «СахаПромЭкспо. Недра Якутии. Спецтехника. Логистика. Экология. Газификация» и «Информационные технологии. Связь. Телекоммуникации. Безопасность» пройдут с 24 по 26 октября в спортивном комплексе «50 лет Победы», по адресу город Якутск, ул. Орджоникидзе, 28.
Выставки проводятся в рамках «Года Экологии в России», организаторами выставки выступают Министерство связи и информатизации, Министерство промышленности и геологии, Министерство охраны природы, Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Союз «Торгово-промышленная палата», общественные организации и ассоциации.
Операторы выставки: ООО «СахаЭкспоСервис», ООО «ВК СибЭкспоСервис»
Ежегодно в выставке принимают участие более 50 предприятий России, в данный момент подтвердили своё участие предприятия из 14 регионов России, представители городов Москва, Владимир, Челябинск, Нижний Новгород, Набережные Челны, Новосибирск, Воронеж, Екатеринбург, Хабаровск, Омск, Иваново, Красноярск, Иркутск, Владивосток, а также предприятия и предприниматели республики.
На выставке будут представлены научные исследования, машиностроение, производство и продажа навесного оборудования для спецтехники, производство, продажа и сервис экскаваторов и карьерного оборудования, метрологическое обеспечение скважинных геофезических технологий, производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, светодиодные светильники, изготовление электроизмерительных аналоговых и цифровых приборов, поставка компьютерной техники и ИТ-решений для государственных и корпоративных заказчиков, провайдеры телекоммуникационных услуг, цифровое телевизионное вещание, радиовещание, изготовление подвижных систем связи, спутниковый интернет, видеосвязь, спутниковый интернет, комплексное сопровождение закупок, станции и системы спутниковой связи специального и гражданского назначения, завод по производству оптического кабеля, информационная безопасность и многое другое.
Выставочная экспозиция расположится не только внутри спортивного комплекса, но и снаружи, на улице широко будет представлена спецтехника производителя «Камаз» и других.
В этом году, по словам организаторов, впервые принимает участие предприятие Госкорпорации «Росатом», и уже не первый раз Якутию посещает коллективная экспозиция предприятий промышленности и связи Омской области, во главе с заместителем министра промышленности.
Деловая программа включает проведение отраслевых круглых столов, мастер-классов и семинаров.
Мероприятие будет интересно профессионалам отрасли, студентам профильных учебных учреждений, горожанам и гостям столицы, каждый найдет для себя много полезной информации и может из первых уст узнать и увидеть новинки отрасли, новые материалы и оборудование, желающие могут принять участие в мастер-классах. По итогам выставки все участники будут награждены дипломами.
Выставка будет работать только три дня 24 и 25 октября с 10 до 18, 26 октября с 10 до 14. Вход на выставку свободный.
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