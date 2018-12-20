|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 22 Января, 13:44 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Якутия готова вывозить на бриллианты и продукты на российский и международный рынки
Какие несырьевые продукты Якутия будет предлагать для экспорта и почему республика считается передовым регионом в плане консолидации, рассказал в программе "Прямой разговор" ГТРК "Саха" министр по внешним связям и делам народов Гаврил Кириллин.
Согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», до 2024 года Якутия должна добиться увеличения объема несырьевого экспорта до миллиарда долларов, а к 2032 году — выйти на показатель в 1,5 млрд долларов, сообщает ЯСИА.
По итогам 2017 года несырьевой экспорт республики достиг 250 млн долларов. Этот объем рассчитывают увеличить в четыре раза в ближайшие 5-6 лет. «Это амбициозная задача, которая поставлена перед нами главой республики. На текущий момент точками роста в этой области являются бриллианты, продукция агропромышленного комплекса, туристические и образовательные услуги", — объяснил Гаврил Кириллин.
В связи с запуском проектов во многих направлениях несырьевой экономики, по словам Кириллина, планируется «сделать ставки» сразу на несколько сфер: открытие Верхне-Мунского месторождения поддержит промышленный экспорт, начало работы в ТОР «Кангалассы» алмазо-гранильного кластера даст новый старт вывозу на российский и международный рынки переработанных на «родине» драгкамней.
Кроме того, большое внимание будет уделяться производству продуктов АПК для внешней продажи — мяса, рыбы и дикоросов. Министр напомнил, что известный бренд «Сделано в Якутии», под которым выступают в том числе производители пищевой продукции, будет и дальше продвигаться за пределами региона.
«В последнее время мы много времени говорим об экспорте услуг в сфере IT, где у нас уже работают много предприятий. Мы будем и дальше работать с ними, чтобы достичь планируемой цифры«, — подчеркнул министр значение роста инновационных технологий в регионе.
Также в ходе беседы Кириллин прокомментировал значение Года консолидации для ведомства. По его словам, на сегодняшний день в республике проживают 129 национальностей, представлены 16 конфессий, действуют 75 национальных объединений.
«Якутия является одним из передовых регионов в деле гармонизации межэтнических отношений. Мы должны уделять большое внимание вопросам сохранения межнационального согласия в республике«, — подчеркнул министр. ЯСИА
- Якутия готова вывозить на бриллианты и продукты на российский и международный рынки
- В Якутию прибыла группа поддержки итальянского марафонца Паоло Вентурини
- В дальневосточном вузе открыт экономический факультет
- В Якутии резерват "Большое Токо" должен стать заповедником до конца года
- АЛРОСА будет добывать алмазы в Зимбабве
- Китайская компания возьмется за строительство обогатительной фабрики в Южной Якутии
- Экстремальные туры в Якутию пользуются высоким спросом
- На Дальнем Востоке открыт первый Парк высоких технологий общей площадью 9000 кв метров
- В Якутске встретили огонь зимних игр "Дети Азии"
- Якутия хочет свой бензин
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.