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Четверг| 23 Ноября, 01:12 |
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В Ил Тумэне началось рассмотрение проекта бюджета Якутии
Представляя законопроект на пленарном заседании, министр финансов Якутии Валерий Жондоров отметил, что доходы государственного бюджета Якутии на 2018 год составят 169 млрд. 772 млн. рублей, на 2019 г. – 156 млрд. 638 млн. рублей и на 2020 г. – 166 млрд. 680 млн. рублей. Расходы – 171 млрд. 300 млн. рублей в 2017 году, 158 млрд. 481 млн. рублей и 168 млрд. 129 млн. рублей – в 2018 и 2019 гг. соответственно, сообщили журналу "дальневосточный капитал" в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Обращает внимание значительное снижение объёма дефицита бюджета Якутии, что связано с ограничениями для поддержки необходимого уровня государственного долга на безопасном экономическом уровне. Объём дефицита в 2018 г. составит 1 млрд. 527 млн. рублей, в 2019 г. – 1 млрд. 843 млн. рублей и 1 млрд. 448 млн. рублей в 2020 г.
При формировании законопроекта, инициированного главой Якутии Егором Борисовым, учтены основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития РФ и РС (Я), основные направления бюджетной и налоговой политики страны и республики, объёмы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с проектом закона Российской Федерации «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Проект бюджета по доходам сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития республики на 2018-2020 годы, а по среднегодовому курсу рубля за доллар – по базовому варианту социально-экономического развития РФ до 2020 года: в 2018 г. – 64,7 рублей за один доллар США, в 2019 г. – 66,9 рублей и в 2020 год – 68,0 рублей за доллар США.
Бюджет республики представлен в виде комплекса 23 государственных программ, направленных на достижение семи стратегических целей и непрограммной части.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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