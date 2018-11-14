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22 Ноября 2018, 09:00 | Регион сегодня

Первый крупный алмаз с Верхней-Муны назван в честь Оленёкского района Якутии

Факту добычи первого крупного алмаза ювелирного качества весом 51,49 карата, добытого на Верхне-Мунском месторождении, присвоено наименование "Оленёкский" – в честь района Якутии, в котором расположено месторождение.

«Принимая решение о присвоении имени кристаллу, мы хотели, прежде всего, отметить заслуги местного населения, оказавшего геологам неоценимую помощь в открытии Верхне-Мунского месторождения еще в 50-х годах прошлого века. И, конечно, отдать должное якутской земле и Оленёкскому району, которые не перестают удивлять нас своими богатствами», – прокомментировал наименование алмаза генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

По его словам, в настоящее время компания рассматривает возможность передачи алмаза мастерам гранильного предприятия «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА», которые смогут изготовить из него один или несколько бриллиантов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).

Как сообщалось ранее, Верхне-Мунское алмазное месторождение, расположенное в Оленёкском районе на западе Якутии, было официально запущено в эксплуатацию 31 октября 2018 года. Первым добытым на нем крупным алмазом стал прозрачный кристалл октаэдрической округлой формы с незначительным желтым оттенком, который был извлечен из руды трубки «Заполярная» – одной из четырех кимберлитовых трубок, разрабатываемых на Верхне-Мунском месторождении. Масса алмаза составляет 51,49 карат, а размеры – 23 х 22 х 15 мм. Ориентировочный возраст добытого кристалла – свыше 350 млн лет.

При разработке Верхне-Мунского месторождения АЛРОСА уделяет большое внимание поддержанию природного баланса и соблюдению интересов представителей коренных народов, проживающих в Олёнекском районе. Еще до начала работ АЛРОСА, в соответствии с правилами, провела общественные слушания, этнологическую и экологическую экспертизу проекта. По результатам всех экспертиз были получены положительные заключения. При строительстве 170-километрового технологического проезда (дороги) от месторождения до г. Удачный были учтены особенности животного мира Якутии. Компания постоянно проводит мониторинг миграции диких северных оленей в зоне деятельности Удачнинского ГОКа для поддержания численности популяции дикого северного оленя в районе промышленной добычи алмазов и сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.

Помимо этого, АЛРОСА заключила с Оленёкским районом соглашение, по которому компания будет ежегодно выделять 100 млн рублей на решение социальных задач района.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: алмазы  месторождения 


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