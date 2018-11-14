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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Ноября, 17:32 |
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На Дальнем Востоке по желанию сельчан введён "сухой" закон
Сегодня в окончательном чтении Ил Тумэном принят закон, вводящий полный запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории Кыллахского наслега Олёкминского района. Законопроект был внесен по инициативе наслежного Совета депутатов муниципального образования "Кыллахский наслег", куда входят села Даппарай и Кыллах Олёкминского района, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Предпосылкой для принятия решения послужило обращение самих граждан в наслежный Совет депутатов. Был проведён подворный опрос на территории сел Кыллах и Даппарай, в котором приняли участие 177 жителей. Все они проголосовали за принятие закона о полном запрете продажи алкоголя на территории двух сёл.
Парламентарии поддержали инициативу Совета депутатов Кыллахского наслега и высказали своё мнение по практике принятия законопроектов, запрещающих розничную торговлю алкогольной продукцией на уровне муниципалитетов. По информации Алексея Еремеева, выступившего одним из разработчиков данной законодательной практики, сегодня на территории Якутии закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции принят в 182 муниципальных образованиях и сельских поселениях.
Справка: Село Даппарай является административным центром наслега. По данным 2018 года, в наслеге проживают 1058 человек: 543 мужчины, 515 женщин и 281 ребенок. Численность населения села Кыллах составляет 251 человек, из них мужчин – 133, женщин – 118, детей – 43.
В наслеге есть общеобразовательная школа, детский сад «Кыталык», центр культуры и отдыха «Алгыс», отделение почты России, участок Олёкминского РЭС, маслоцех ООО «Кладовая Олёкмы», центральная котельная, филиал Олёкминской централизованной библиотечной системы, участковая больница, магазины. Официальных объектов торговли, реализующих алкоголь, в муниципальном образовании нет. Вместе с тем, имеются факты незаконной торговли алкоголем гражданами, не зарегистрированными в качестве предпринимателей, сообщает пресс-служба Ил Тумэна.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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