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31 Октября 2016, 13:33 | Регион сегодня |

Правовым регулированием вопросов охраны вечной мерзлоты займется парламент Якутии

Вечная мерзлота (многолетняя мерзлота) – это явление глобального масштаба, которая занимает 65% территории Российской Федерации и не менее 25 % площади всей суши земного шара

В условиях длительной и холодной зимы породы теряют много тепла и промерзают на значительную глубину, превращаясь в твёрдую мёрзлую массу. Даже жарким летом они не успевают полностью оттаять, и отрицательные температуры грунта сохраняются даже на небольшой глубине в течение сотен и тысяч лет.

Но ничто не может быть вечным. В результате потепления климата вблизи южной границы вечной мерзлоты произошло существенное сокращение площади многолетней мерзлоты. На севере разрушаются берега арктических морей, сокращаются площади арктических островов, по всей территории «вечной мерзлоты» активизировались криогенные процессы – образуются термокарстовые озёра, понижения, овраги, почвенные провалы, гигантские воронки, заболачивание. В этой связи в Государственном Собрании (Ил Тумэн) пятого созыва под председательством Александра Жиркова решили заняться правовым регулированием вопросов охраны и использования вечной мерзлоты.

28 октября 2016 года председатель постоянного комитета парламента Якутии по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев провёл совещание по вопросам правового регулирования охраны вечной мерзлоты, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.

В мероприятии приняли участие министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев, директор института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Михаил Железняк, старший научный сотрудник института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Александр Фёдоров, генеральный директор ООО «Саха Вэй» Эдуард Романов, руководитель аппарата Госсобрания (Ил Тумэн) Андрей Антонен, старшие референты аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) и Администрации Главы и Правительства республики.

Старший научный сотрудник института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Александр Фёдоров представил проект закона «Об охране и использовании вечной мерзлоты», разработанный инициативной группой.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна Владимир Прокопьев отметил, что обсуждаемый вопрос требует правового регулирования. Парламентарий напомнил, что данный вопрос обсуждался в рамках работы над Федеральным законом № 119-ФЗ о «дальневосточном гектаре». Депутаты говорили о том, что закон должен учитывать особенности вечной мерзлоты, и перед тем как выдавать участки под «дальневосточные гектары», необходимо проверить, не находятся ли под ним льдистые включения. Лёд, находящийся в грунте может дать оттайку, и через несколько лет после получения гектаров для сельхозугодий можно получить вместо него озеро. К сожалению, тогда не хватило научного материала, чтобы обосновать предложение.

Участники мероприятия приняли решение создать рабочую группу по правому регулирования вопросов охраны и использования вечной мерзлоты. Государственно-правовое управление парламента  проведёт правовую экспертизу проекта федерального закона «Об охране и использования вечной мерзлоты». Будет проведён анализ действующего законодательства, изучены варианты внесения проекта федерального закона в Государственную Думу.

Также решено рассмотреть вопрос разработки и принятия проекта закона Республики Саха (Якутия) «Об охране и использовании вечной мерзлоты в Республике Саха (Якутия)».

Таким образом, Ил Тумэн начал работу по правовому регулированию охраны и использования вечной мерзлоты. Следующее заседание рабочей группы состоится в первой декаде ноября.

К слову, в 2014 году был обнаружен провал почвы на десятки метров в безлюдной тундре на Ямале, диаметр кратера был 60-метровым, его глубина превышала 50 метров. По мнению учёных, ямальская воронка образовалась при оттаивании палеомерзлоты, вызванном глобальным потеплением. Этому способствовал десятилетний натиск тепла, пик которого пришёлся на 2012 год. Вечная мерзлота не выдержала. А что будет, если такая воронка образуется под жилыми домами?

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: парламент  мерзлота  Ил Тумэн 


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