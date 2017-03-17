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17 Марта 2017, 14:00 | Тема номера |

Юрий ЛАДЫГИН, начальник ДВТУ: Мы готовы уйти от бумажного документооборота при взаимодействии с бизнес-сообществом

Новая модель развития Дальнего Востока, нацеленная на создание экспортно ориентированных и импортозамещающих производств, эффективную транспортно-логистическую инфраструктуру, встроенную в систему международных перевозок, потребовала не только масштабной корректировки таможенного законодательства, но и серьезной перестройки работы таможенной службы. О первых результатах "Дальневосточному капиталу" рассказал начальник Дальневосточного управления Юрий ЛАДЫГИН.

- Юрий Михайлович, с 1 октября 2016 года ДВТУ работает круглосуточно в пунктах пропуска свободного порта Владивосток, в режиме «одного окна» и предварительного информирования, в режиме свободной таможенной зоны для резидентов... Плюс к этому новые обязанности, за которые раньше отвечали Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Справляетесь?

- Закон вступил в силу, и мы обязаны по нему работать. Проделали огромную подготовительную работу, провели ряд организационно-штатных мероприятий. Это позволило высвободить 57 человек из внутренних резервов, в том числе за счет внедрения современных таможенных технологий. Укрупнили таможенные посты на тех направлениях, где, по нашим расчетам, существенно увеличится товаропоток. Обучили сотрудников.

Сегодня таможенники круглосуточно работают в Приморье: во всех морских пунктах пропуска свободного порта Владивосток, в аэропорту (Кневичи) и на ЖДПП «Пограничный». На автомобильных этот режим напрямую зависит от сопредельной стороны, а китайские коллеги считают, что пока нет нужного потока пассажиров и грузов. Но мы договорились увеличить время работы некоторых пунктов пропуска, когда это потребуется.

Для выполнения 22-й статьи ФЗ «О свободном порте Владивосток» экспертная комиссия в составе специалистов Федеральной таможенной службы, Роспотребнадзора и Россельхознадзора разработала методологические рекомендации. Наши сотрудники прошли обучение на факультете повышения квалификации Владивостокского филиала Российской таможенной академии. Мы также провели несколько видеоселекторных семинаров с участием нужных экспертов. Предполагается, что в будущем нам добавят штатную численность. Как только решатся финансовые вопросы, будем принимать на службу специалистов нужного профиля, распределив их на все пункты пропуска, где это будет необходимо.

- А есть ли сейчас потребность в круглосуточной работе таможни?

- Об автомобильных пунктах пропуска я уже говорил. Что касается морских, больших нагрузок в ночное время пока нет, но без работы таможенники не сидят. Занимаются оформлением прибывающих судов, контролируют выгрузку, оформляют транзит. Декларации же оформляются в светлое время суток.

- Появляются новые ниши для экспорта, например - зерновых, создаются предприятия, нацеленные на экспорт мясной и молочной продукции, других товаров. Готова ли таможня к существенному увеличению объемов товаропотока?

- Пока я не вижу проблем. Последние три года объем экспорта и количество поданных деклараций снижались.

Мы не стоим на месте, сделав за последние несколько лет качественный рывок. Электронное декларирование уже стало обыденным. Активно внедряются современные технологии: предварительное информирование (к слову, с 1 апреля 2017 года вводится обязательное предварительное информирование о товарах, доставляемых воздушным транспортом); электронный транзит; удаленный выпуск товаров; автоматический выпуск экспортных деклараций; идет эксперимент по электронному оформлению пассажирских таможенных деклараций и многое другое.

С октября 2016 года в рамках закона «О свободном порте Владивосток» организовано электронное взаимодействие государственных контрольных органов и заинтересованных лиц (администрации морского порта, перевозчиков, организаций, осуществляющих погрузо-разгрузочные операции и др.) при оформлении товаров и транспортных средств в морских пунктах пропуска («Портал Морской порт»).

Внедрена автоматизированная система таможенного оформления и контроля в автомобильных, железнодорожных и воздушных пунктах пропуска. Она обеспечивает электронный обмен информацией с государственными контрольными органами в рамках технологических карт межведомственного электронного взаимодействия. Все это позволяет участникам ВЭД однократно представлять информацию и значительно сократить время прохождения контроля на границе. Очень скоро мы планируем совсем отказаться от бумажных документов при взаимодействии бизнес-сообщества и государства.

Сейчас полным ходом идет автоматическая регистрация экспортных деклараций: машина без участия человека принимает ее в электронном виде и регистрирует за считанные минуты, если нет расхождений, неточностей и ошибок в заполнении. Работа по этой технологии с товарами, не облагаемыми вывозной таможенной пошлиной, началась с мая 2014 года, и с октября 2016 года - с товарами, облагаемыми пошлиной. С апреля 2016 года мы начали внедрять технологию автоматической регистрации импортных деклараций и технологию автоматического выпуска экспортных товаров (пока автовыпуск действует для товаров, по которым нет экспортных пошлин, и еще для ряда случаев).

По итогам прошлого года ДВТУ достигнуты неплохие результаты: 30% экспортных деклараций были зарегистрированы в автоматическом режиме, что в шесть раз больше, чем в 2015 году. Пик пришелся на декабрь, когда так было оформлено 54% поданных деклараций.

- И все же на Восточном экономическом форуме один из резидентов ТОР пожаловался, что очень долго, в сравнении с его опытом работы на западных границах, шло оформление партии груза в КНР. Он предсказал, что «таможня захлебнется, когда начнется массовый экспорт». Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию.

- Тут дело не в таможне, а в неразвитости инфраструктуры, в несоответствующем обустройстве пунктов пропуска. Возьмем МАПП «Пограничный», можно сказать, главный автомобильный пункт пропуска на Дальнем Востоке. Его пропускная способность ограничена 100 автомобилями, а таможенники оформляют по 120, было как-то и 140. Там не хватает полос движения, поэтому почти всегда очереди…

К сожалению, аналогичная ситуация и на других пунктах пропуска на российско-китайской границе. Это серьезно влияет на результативность проводимых ДВТУ мероприятий и, конечно, может стать главной проблемой, когда объемы экспорта начнут расти. Но это зона ответственности ФГКУ «Росгранстрой».

Мы же со своей стороны готовы отлаживать и совершенствовать механизмы ускорения работы таможни. Все заминки, возникающие при реализации закона о свободном порте на практике, мы оперативно устраняем.

- Сколько компаний на Дальнем Востоке воспользовались режимом свободной таможенной зоны? Можно ли оценить первый опыт и экономический эффект?

- На середину февраля, по нашим данным, зарегистрировано около 130 компаний в качестве резидентов свободного порта и 113 - на территориях опережающего развития. Режимом свободной таможенной зоны воспользовались пока только двое - маслоэкстракционный завод «Амурский» в ТОР «Белогорск» и Дальневосточный завод «Звезда» в ТОР «Большой Камень». Они ввезли производственное оборудование. Экономический эффект зависит от стоимости помещенных под эту процедуру товаров.

- Когда, по вашим прогнозам, начнется существенное увеличение объемов несырьевого экспорта?

- Сначала приведу статистику по Дальневосточному федеральному округу: в 2014 году участниками внешнеэкономической деятельности Дальнего Востока (не только через таможни ДВТУ, но и через другие таможенные органы России) экспортировано товаров стоимостью $28,7 млрд, в 2015 году - $20,6 млрд, в 2016 году - $18,6 млрд. Так что роста объемов экспорта, в том числе несырьевой направленности, пока не наблюдается, налицо падение, хотя темпы снижения за последний год заметно сократились.

Но Российский экспортный центр прогнозирует, что к 2018 году объем несырьевого экспорта в целом по стране, по сравнению с 2016 годом, увеличится на 15%. Полагаю, это связано, прежде всего, с государственной поддержкой и активностью участников внешнеэкономической деятельности, готовых экспортировать конкурентоспособную продукцию. Наверняка и дальневосточники внесут в это свой вклад.

- Правительство одобрило в конце минувшего года концепцию развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», нацеленных на рост перевозок транзитных грузов и существенное увеличение доходов от этих услуг. Между тем закон о транзите до сих пор не принят. Компенсирует ли его отсутствие режим свободного порта?

- Режим свободного порта, безусловно, создает благоприятные условия для транзита. Здесь все - круглосуточная работа пунктов пропуска, режим «одного окна» и т. д. - ориентировано на снятие административных барьеров и ускорение доставки грузов.

С мая 2016 года мы отслеживаем каждую партию транзитных грузов, следующих по нашим транспортным коридорам. Конечно, пока это «математика малых цифр», но темпы роста хорошие. Так, в прошлом году по двум МТК перевезено 52,5 тыс. тонн грузов - увеличение более чем в пять раз к 2015 году. И мы делаем все, чтобы эти грузы лишней минуты не простаивали. 

Ирина Дробышева.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2017 год. 

Теги: ДВТУ 


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