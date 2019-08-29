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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Сентября, 11:54 |
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5-й ВЭФ превзошел ожидания Трутнева в 6 раз
Основным событием форума стало пленарное заседание с участием лидеров пяти стран: президента РФ Владимира ПУТИНА, премьер-министра Японии Синдзо АБЭ, премьер-министра Индии Нарендры МОДИ, премьер-министра Малайзии Махатхира МОХАМАДА и президента Монголии Халтмаагийна БАТТУЛГИ.
В своей вступительной речи Владимир Путин сообщил об успехах социально-экономического развития Дальнего Востока и интересе инвесторов к макрорегиону. По его словам, за четыре года инвесторы вложили в экономику Дальнего Востока 612 млрд рублей, ввели в строй 242 новых производства, создали более 39 тысяч рабочих мест.
Итоги ВЭФ озвучил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. «1800 проектов, стартовавших на Дальнем Востоке, - это круто. - поделился он своим впечатлением. - Если бы меня пять лет назад, перед первым Восточным экономическим форумом спросили, какие я беру на себя обязательства перед пятым форумом, наверное, мне бы хватило решимости озвучить цифру проектов в триста. Я бы считал, что это здорово», - заметил он.
Всего на форуме было подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей. Значительный объем инвестиций в ДФО планируется вложить в горно-геологическую отрасль:
Соглашение с самым большим объемом инвестиций - 740 млрд рублей - было заключено между гонконгской компанией «Шервуд Энерджи Лимитед» (Sherwood Energy) и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Компания планирует реализовать на Дальнем Востоке комплексный проект по разведке, разработке, транспортировке и глубокой переработке природного газа. Ресурсной базой должны стать месторождения Западной Якутии.
«Русская медная компания» и Фонд развития Дальнего Востока заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству горно-обогатительного комбината на месторождении Малмыж в Хабаровском крае на сумму 142,5 млрд рублей.
АО НК «Туймаада-нефть» и ГБУ «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспортa» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках «Геологического изучения и промышленного освоения нефтегазовых участков в Республике Саха (Якутия)» на сумму 364,7 млрд рублей.
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и «Озерная горнорудная компания» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта строительства в Республике Бурятия Озерного ГОКа общим объемом частных инвестиций более 74 млрд рублей.
Масштабные инвестиции будут направлены в химическую отрасль, в частности, «Находкинский завод минеральных удобрений» и КРДВ подписали соглашение об осуществлении деятельности в ТОР в рамках реализации проекта по созданию экологически чистого комплекса по производству метанола и аммиака в Приморском крае на сумму 200,7 млрд рублей. Также АНО АПИ и Harbin Pharmaceutical Group Holding (Hayao) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по релокации фармацевтического завода «Хаяо» на Дальний Восток. Объем инвестиций в проект составит 10 млрд рублей, при этом будет создано 850 рабочих мест.
Инвестиционную привлекательность ДФО с точки зрения развития туризма подтверждает четырехстороннее соглашение о создании курорта на Камчатке с общим объемом инвестиций 39,2 млрд рублей. Его на ВЭФ подписали губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН, первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей ТЫРЦЕВ, председатель совета директоров компании-инвестора ООО «Парк „Три вулкана“» Сергей БАЧИН и руководитель федерального агентства по туризму Зарина ДОГУЗОВА. Проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства на территории опережающего развития «Камчатка». Инвестор планирует создать в районе сопки Горячей курорт с 1 тыс. гостиничных номеров (17 км горнолыжных трасс с двумя канатными дорогами).
Опять же, в туристический сектор Камчатки готово вложиться и ООО «Арктик Оушен Холдинг Групп» (дочерняя компания гонконгского холдинга SUN), заключившее соглашение с АНО АПИ о сотрудничестве в рамках реализации проекта по созданию туристического кластера «Азиатская деревня» в Камчатском крае в ТОР «Камчатка». Объем инвестиций в проект составит 57,2 млрд рублей.
Новый импульс получит отрасль судостроения и судоремонта. На ВЭФ подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта между ООО «Антей», ПАО «Находкинский судостроительный завод» и АНО АПИ, направленное на реализацию инвестиционного проекта по строительству серии современных высокопроизводительных рыболовных судов. Объем инвестиций в проект составит свыше 10 млрд рублей. Проект предусматривает 300 рабочих мест.
Масштабные инвестиции на Дальнем Востоке пойдут на нужды высокотехнологического развития. 442,5 млрд рублей вложит в ряд инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и арктической зоны РФ банк «Открытие». Соответствующее соглашение на полях ВЭФ банк подписал с АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта». Средства пойдут на развитие сети из семи дальневосточных индустриальных парков в городах Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Советская Гавань, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ, а также пилотных проектов по созданию и эксплуатации центра ядерной медицины в Республике Бурятия и проекта по созданию и эксплуатации круглогодичного детского лагеря в Республике Саха (Якутия).
Международное сотрудничество
С точки зрения развития международного сотрудничества данный ВЭФ стал одним из самых успешных. Участниками форума стали 8,5 тысяч человек из 65 государств, 1,3 тысячи журналистов со всего мира освещали это мероприятие.
В рамках деловой программы ВЭФ-2019 состоялось более 90 деловых мероприятий, шесть страновых бизнес-диалогов. Самые массовые делегации были из Японии - 588 человек, Китая - 395 человек, Республики Корея - 285 человек, Индии - 204. Большие делегации в этом году прибыли из Монголии - 69 человек, США - 63, Сингапура - 58, Вьетнама, Великобритании, Малайзии, КНДР. В рабочих сессиях приняли участие 440 компаний.
Очевидно, что постоянно значимость форума для международных экономических и политических контактов растет. С 2015 года, времени проведения первого ВЭФ, его представительство выросло вдвое. Как подчеркнул Владимир Путин, в этом есть «убедительное свидетельство растущего интереса к российскому Дальнему Востоку, к тем возможностям для сотрудничества, которые предлагает этот, без всякого преувеличения, колоссальный регион».
Форум посетили главы иностранных государств и правительств: премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, президент Монголии Халтмагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ. На ВЭФ также присутствовали высокопоставленные официальные лица других государств: заместитель премьер-министра Вьетнама Чинь Динь Зунг; вице-премьер Корейской Народно-Демократической Республики Ри Рён Нам; заместитель премьер-министра, министр экономики, министр здравоохранения Люксембурга Этьен Шнайдер; заместитель премьер-министра, министр экономики и финансов Республики Корея Хонг Нам Ги; председатель Комитета экономического сотрудничества по северному направлению Республики Корея Квон Гу Хун и другие. В частности, участие в нем приняли 12 иностранных министров из таких государств, как Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Сингапур, Япония. Главы 21 субъекта Российской Федерации, 14 министров и 15 руководителей федеральных агентств и служб.
Отдельно следует выделить участие Джиованни Винченцо Инфантино, президента Международной федерации футбола, 9-го президента ФИФА. В ходе Форума он заявил о намерении открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета.
Более 440 компаний работали на Форуме на уровне глав, в том числе такие знаковые представители иностранного бизнеса, как управляющий Japan Bank for International Cooperation Тадаси Маэда; президент, главный исполнительный директор Kinross Gold Corporation Пол Джонатан Роллинсон; председатель, директор-представитель, главный исполнительный директор JGC Corporation Масаюки Сато.
Впервые гостями ВЭФ стали главы крупнейших японских компаний - Japan Airlines Co Ltd и Toyota Motor Corporation, а также глава южнокорейской государственной газовой компании Korea Gas Corporation г-н Чэ Хи Бон, одной из главных в мире компаний-импортеров СПГ.
«Звездой» международной программы Восточного экономического форума, безусловно, стала Индия. Нью-Дели и Москва заключили на Восточном экономическом форуме десятки соглашений на $5 млрд.
Главной новостью экономических отношений между нашими странами стало то, что Индия выделит России кредит в один миллиард долларов на развитие дальневосточных регионов.
«Это беспрецедентный случай, это наша стартовая площадка на Дальнем Востоке», - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на Восточном экономическом форуме. По его словам, правительство респуб- лики «очень активно работает в этом регионе».
На данный момент одной из самых успешных областей сотрудничества между ДФО и Индией является огранка алмазов. В этом же направлении пойдут и значительные инвестиции в обозримом будущем. Во всяком случае, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и генеральный директор компании «КГК ДВ» Рамани ВИТХАЛБХАЙ подписали соглашение о создании в Приморском крае целого алмазного кластера, который объединит в себе комплекс гранильных производств, таможни, горнорудной компании «Алроса» и алмазной биржи. По оценкам экспертов, стоимость реализации данного проекта составит более 1,5 млрд рублей.
Ощутим завтра
Большинство реализуемых в рамках инвестиционных соглашений проектов проходит в режиме преференций для компаний, что сказывается на объеме налогов, поступающих в местный бюджет субъектов ДФО. По сути, население Дальнего Востока продолжает «голосовать ногами», обостряя и без того не лучшую в демографическом плане ситуацию. Президент России Владимир Путин обратил на это особое внимание на пятом ВЭФ.
По его словам, численность населения является одним из важнейших индикаторов экономического развития и эффективности государственных программ. «Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, красной зоне, - сказал президент. - Тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, пока больше, чем тех, кто приезжает. Правда, приток растет - это очевидный факт, это статистика», - добавил он, указав, что приток населения еще не перекрывает отрицательную динамику. Что же планируется сделать для того, чтобы переломить данную тенденцию?
По словам Владимира Путина, чтобы ситуация изменилась, местные власти должны уделять больше внимания проблемам здравоохранения, обеспеченности жильем и сфере образования. В частности, впервые он заявил, что в ДФО будет предоставляться ипотека под 2% годовых молодым семьям.
Вторым, довольно ощутимым уже сейчас, результатом ВЭФ для всех жителей ДФО станет точка в полемике российской власти с руководством «Аэрофлота». В августе глава «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ заявил, что «плоские» тарифы являются убыточными и компании следует уходить от подобных мер. «Плоские тарифы в ДФО отменены не будут, и дискутировать тут не о чем», - в ответ заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции ВЭФ.
Со своей стороны, министр транспорта Евгений ДИТРИХ рассказал о предложении Минтранса о закреплении в законодательстве «стимулирующих механизмов для фиксации преференций для авиакомпаний, осуществляющих и планирующих расширение перелетов на Дальний Восток».
Кроме того, он обещал «продумать и иные меры для повышения провозных емкостей в Дальневосточный федеральный округ из других регионов России или в пределах округа». Также стоит напомнить, что ранее на ВЭФ Владимир Путин заявил, что летающие на Дальний Восток авиакомпании должны иметь приоритет при распределении допусков к доходным маршрутам.
По сути
В ходе заседания Госсовета президент назвал «придурками» тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний. Стратегически это, пожалуй, и есть главный итог пятого ВЭФ для Дальневосточного федерального округа.
Фото из фотобанка Росконгресс , ТАСС
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Наши партнерыLoading...RedTram28 Августа 2019, 12:15Судоремонт возвращается в Приморье Для Приморского края морской транспорт, судостроение и судоремонт являются приоритетными отраслями, так как все они связаны непосредственно с рыбным комплексом, от успешной работы которого зависят наполнение краевого бюджета и сохранение рабочих мест
А чуть выше новость о сокращениях на авиационном заводе в виду оптимизации производства и расходов, что то одно другому противоречит или как уже принято деньги инвестиционные поделят между собой определенный круг лиц и все на этом!?
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