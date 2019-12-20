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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 22 Декабря, 20:40 |
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Один в пыли не воин
К концу этого года владельцы угольных терминалов, обеспечивающих весомую долю бюджетов Приморского и Хабаровского краев, должны отчитаться об исполнении поручения главы государства о переходе на закрытую перевалку. Увы, но основная часть принятых стивидорами мер носит больше косметический характер и не решает основной проблемы - пылить терминалы будут в любом случае.
Пикантность ситуации в том, что на Дальнем Востоке заявлены сразу несколько новых крупных проектов по перевалке угля, а в условиях ограниченной провозной способности железной дороги грузопотока на всех действующих и новых игроков не хватит, даже если появятся новые рынки сбыта в лице экзотических Индии и Монголии. Поэтому громко звучащая экологическая повестка в любом случае возьмет на себя роль координатора рынка, отсеивая неспециализированные терминала в пользу крупных игроков, вложившихся не только в инфраструктуру, но и в продвинутые технологии.
Свободные рельсы
Согласно оптимистичным прогнозам, к 2035 году добыча угля в России должна вырасти с 550 до 670 млн тонн в год. Основным драйвером прироста должно стать увеличение экспорта. Но это задача не столько угольщиков, которые делают все, чтобы нарастить добычу, сколько сопутствующей инфраструктуры.
Сегодня Россия экспортирует уголь более чем в 50 стран мира, в 26 государств из них объемы поставок превышают 1 млн тонн в год. При этом основными заказчиками выступают восемь стран, из них три расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Китай, Корея и Япония. На подходе к ним - Малайзия и Индия.
В конце прошлого года отрасль столкнулась с традиционным вызовом - резким падением цен. В первую очередь это касается европейского рынка (до минимумов 2016 года), но опосредованно - и азиатского. Однако угольщиков это вряд ли остановит. Тем более что стало известно о планах Японии построить 12,6 тыс. МВт новых угольных электростанций на замену атомным станциям.
Одним из ключевых моментов для обеспечения роста экспорта в АТР остается развитие Восточного полигона - расширение БАМа и Транссиба. Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года предусматривает увеличение перевозок до 195 млн тонн (88 млн тонн в 2018 году) на восточном направлении. Большую часть из них должны забрать терминалы Приморья.
Без боли не выслушаешь
Эпопея с угольной пылью, на которую жаловались жители Приморского и Хабаровского краев, в июне 2017 года вышла на уровень президента РФ, когда в ходе «Прямой линии» на эту проблему ему пожаловался школьник из Находки. Последовал ряд инспекций и проверок, затем депутаты Госдумы предложили законопроект о запрете открытой перевалки угля (до сих пор не принят). В марте 2018 года на тот момент первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО призывал «Росморпорт» использовать все средства, вплоть до расторжения договоров аренды причалов, чтобы заставить угольных стивидоров в Находке соблюдать нормы.
Также власти Приморья рассматривали возможность введения экологического сбора со стивидорных компаний, переваливающих уголь в Находке, на нужды города.
Проблема в том, что термина «закрытая перевалка» нет ни в российском законодательстве, ни в мировой практике. А это значит, что убирать пылящие терминалы можно и нужно. На данный момент Минтранс подготовил законодательные поправки, позволяющие расторгать договоры аренды причалов со стивидорными компаниями, специализирующимися на перевалке угля, за нарушения экологических норм.
«В документе предусмотрено понятие существенного нарушения условий договора аренды находящегося в государственной собственности и относящегося к недвижимому имуществу объекта инфраструктуры морского порта, которое может повлечь за собой его досрочное расторжение полностью или частично по требованию арендодателя в судебном порядке. Таким нарушением является неисполнение арендатором, осуществляющим перевалку угля, вступившего в силу решения суда об административном приостановлении его деятельности. Имеется в виду решение суда в результате неисполнения арендатором по однородному правонарушению предписаний органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также экологический надзор», - пояснили в Минтрансе.
В действующей редакции пункта 9 статьи 31 ФЗ «О морских портах» в качестве основания для досрочного расторжения договора аренды определено использование объекта не по назначению. Функции передачи в аренду государственного имущества в морских портах РФ в настоящее время осуществляет ФГУП «Росморпорт».
Это ведомство уже предприняло попытку через суд разорвать договор, по которому у него арендует причалы АО «Находкинский морской торговый порт», за несоблюдение экологических требований.
Параллельно Росприроднадзор будет добиваться, чтобы в порту Находка была запрещена перевалка угля открытым способом. На фоне того, что возможности действующей инфраструктуры для перевалки угля практически исчерпаны, это звучит угрожающе для тех компаний, кто продолжает пылить.
В июне губернатор Приморья на встрече с журналистами заявил, что власти рассчитывают, что к 2020 году местные стивидорные компании перейдут на закрытую перевалку угля.
«Есть поручение президента России, в котором четко сформулировано, что к 2020 году стивидорные компании, находящиеся в городской черте, должны перей- ти на закрытую перевалку. Поэтому мы, следуя этому пункту, добиваемся того, чтобы это поручение было выполнено. И я уверен, добьемся этого», - сказал Олег КОЖЕМЯКО.
По требованию властей компании обязались разработать публичные графики выполнения пылезащитных мероприятий и регулярно отчитываться об их исполнении на встречах с жителями.
«Если те меры, которые сейчас выработали, не будут выполняться стивидорами, мы закроем эти компании, тогда другие уже задумаются», - отмечал г-н Кожемяко.
Сегодня за несоблюдение требований экологической безопасности операторы морских терминалов несут ответственность по КоАП в виде штрафов и возможной приостановки работы на срок до 90 суток. Так, в конце марта Находкинский городской суд приостановил деятельность ООО «Порт Ливадия» на 14 суток.
В конце сентября Приморье посетила руководитель Росприроднадзора Светлана РАДИОНОВА, уделившая особое внимание угольному вопросу. Глава ведомства сделала ряд резких заявлений.
«Я не удовлетворена тем качеством работы территориального управления, которую мы здесь провели. Да, мы сделали много, но не исчерпывающе. И тот праздничный доклад, который мне сегодня подготовили, это, наверное, хорошо, но не вызывает в полной мере доверия. Я считаю, что мы это должны пересмотреть, и 13 экологических экспертиз, которые мы уже выдали, еще раз просмотрим на предмет их полноты и выполнимости. В ноябре, декабре, январе сюда будут несколько раз направлены сотрудники, в том числе центрального аппарата, для проведения проверочных мероприятий», - сказала Радионова.
По ее словам, именно в зимние периоды отмечается наибольшее количество обращений граждан по вопросам угольной пыли.
Небезопасная закрытость
Стивидоры считают, что переход на закрытую перевалку не даст системного решения проблемы негативного влияния перевалки угля на окружающую среду, вызванной резким увеличением объема поставок угля через порты Дальнего Востока.
«Нами был проанализирован международный опыт - ни один крупный угольный порт в мире не использует полностью закрытую технологию перевалки и хранения угля, - говорила ранее заместитель руководителя «Управляющей портовой компании» (управляет специализированными угольными портами АО «Восточный порт» и АО «Ростерминалуголь») Ирина ОЛЬХОВСКАЯ. - Например, в Китае только через один терминал переваливается более 80 млн тонн угля в год - это больше, чем на всем российском Дальнем Востоке, и полностью закрытая технология там не применяется. Аналогичная ситуация в Европе, например, в Роттердаме.
Досье «Дальневосточного капитала": Сегодня терминалы, осуществляющие перевалку угля, делятся на три типа: универсальные (осуществляют перевалку угля и других грузов); угольные специализированные высокотехнологичные (имеют специализированное техфнологическое оборудование и природоохранное оборудование - оросительные и пылеподавляющие установки) и угольные прочие. К специализированным высокотехнологичным терминалам Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) на данный момент относит только четыре порта на всю Россию - АО «Восточный порт» (порт Восточный), АО «Торговый порт Посьет» (порт Посьет, оба - Приморский край), АО «Дальтрансуголь» (порт Ванино, Хабаровский край) и АО «Ростерминал- уголь» (порт Усть-Луга).
Дело в том, что закрытое хранение угля не безопасно - известны случаи возгорания таких складов. В случае взрыва или возгорания угля на закрытых складах экологический ущерб будет колоссальным, при этом закрытое хранение угля полностью не исключает вредного воздействия на окружающую среду.
Минимизировать экологические риски можно не столь радикальными методами - тем более что соответствующие технологии существуют и уже успешно применяются на Дальнем Востоке на терминалах «Восточного порта», «Дальтрансугля» и «Порта Посьет». Они предполагают использование специального оборудования, крытых вагоноопрокидывателей, конвейерной системы погрузки угля на суда, работу очистных со- оружений, спецтехники, систем орошения.
Внедрение подобных технологий требует больших инвестиций, поэтому они применяются именно на специализированных угольных терминалах. Проблема в том, что большинство терминалов Дальнего Востока, которые сейчас занимаются углем, строились для работы с другими видами грузов, а перевалкой угля занялись ситуативно, из-за высокого спроса. Чтобы снизить экологические риски, необходимо более внимательно контролировать подобную деятельность, чтобы владельцы этих предприятий обеспечивали безопасную перевалку угля, инвестировали в соответствующие технологии.
Приморье перевооружается
Во время V Восточного экономического форума (ВЭФ) АО «Восточный порт» запустило в эксплуатацию Третью очередь специализированного угольного комплекса. Первая погрузка с Третьей очереди была осуществлена для крупнейшей металлургической компании Индии - JSW Steel Ltd. Поставщик - АО «УК «Кузбассразрезуголь».
Третья очередь специализированного угольного комплекса АО «Восточный порт» - крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд рублей, успешно реализованный без государственного финансирования.
Инвестпроект обеспечил удвоение мощностей АО «Восточный порт» с 25 млн тонн до 50-55 млн тонн. В декабре 2016 года АО стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства Третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Весь объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны. «Восточный порт» в 2018 году увеличил объем перевалки на 4,3% по сравнению с показателем 2017 года - до 24,2 млн тонн.
АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел») планирует в 2021 году завершить работу по переходу на полностью беспыльную технологию перевалки угля, сведя к минимуму использование портальных кранов при погрузке продукции в трюм судна.
Специалисты порта уже приступили к проектированию размещения на причале автоматизированной судопогрузочной машины с выдвижной стрелой, что позволит перемещать уголь по крытым конвейерным лентам напрямую в трюм судна. Мощность судопогрузочной машины составит до 3 тыс. тонн в час.
«Это замыкающая операция в процессе перемещения угля. Таким образом, с вводом в эксплуатацию данного оборудования порт завершит работу по переходу на полностью беспыльную технологию перевалки. Запуск новой машины планируется в 2021 году. Работы проводятся в рамках масштабного проекта технического перевооружения», - поясняют в «Мечеле».
Уточняется, что запуск в работу судопогрузочной машины позволит полностью исключить пыление угля в производственном процессе стивидорной компании.
Суходол в работе
Строительство специализированного порта «Суходол» в одноименной бухте Приморья планируется завершить в 2021 году.
«У нас по графику окончание строительства в 2021 году. Строительство идет опережающими темпами, может быть, пробная партия будет отгружена раньше. Но есть плановый срок, его мы точно, несомненно, выполним», - сообщил губернатор Кемеровской области Евгений ЦИВИЛЕВ на ВЭФе.
В настоящее время ФГУП «Росморпорт» (подведомственное Росморречфлоту) проводит конкурс на проведение дноуглубительных работ для формирования акватории нового угольного порта. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.
Согласно конкурсной документации, общий объем дноуглубительных работ в акватории бухты Суходол составит 7 млн кубометров грунта. До начала дноуглубления подрядчику предстоит провести водолазное обследование акватории, промерить глубины и разработать рабочую документацию проекта, который предполагает строительство угольных причалов, а также подходного канала. Реализацией проекта занимается ООО «Морской порт «Суходол» (с. Романовка, Шкотовский район).
Мощность перевалки первой и второй очередей нового терминала составит 12 млн тонн угля, на которую планируется выйти к 2021 году. В 2022 году предполагается построить третью очередь с увеличением мощности на 8 млн тонн - до 20 млн тонн. Стоимость строительства порта, согласно презентации проекта, составляет 35,4 млрд рублей.
Порт «Вера»
В последнее время в Приморье активизировались структуры УК «Востокуголь», заявившие о готовности решить проблему расширения наиболее сложного узкого места на БАМе - Северомуйского тоннеля.
«Европа, по сути, умерла как рынок, и все ринулись на Восток, а провозных мощностей ОАО «РЖД» не хватает. Мы не можем сейчас провезти на восток больше 15-20 млн тонн в год, а мощности по добыче у нас вырастут до 50 млн тонн. Это слишком большая разница, чтобы сидеть и ничего не делать. ОАО «РЖД» очень старается, идут масштабные работы по развитию БАМа и Транссиба, расширяются выходы из Кузбасса. Но мы видим, что на все денег объективно не хватит. Поэтому мы готовы построить Северомуйский тоннель-2. Мы строим порты на Дальнем Востоке - порт «Вера» и другие. Пропускная способность превысит 50 млн тонн. Там есть и другие порты, готовые переваливать наш уголь. Но проблема все та же - как довезти. Поэтому мы и ставим себе задачу: в 2024 году, на 50-летие БАМа, запустить тоннель и обеспечить провоз наших 50 млн тонн угля», - рассказал «Коммерсанту» глава управляющей строительством УК «Востокуголь» Александр ИСАЕВ.
Угольный морской терминал «Порт «Вера» расположен на территории Приморского края в районе мыса Открытый. Выход на проектную мощность в 20 млн тонн запланирован на 2022 год. Терминал расположен в значительном удалении от населенных пунктов. Рельеф местности таков, что терминал окружен натуральными преградами, препятствующими распространению пылевой взвеси. Терминал главным образом ориентирован на перевалку угля с Сугодинско-Огоджинского месторождения в Амурской области, но также будет обслуживать других российских экспортеров.
Акционеры «Востокугля» в этом году закрыли сделку по покупке у ООО «Открытый порт Находка» (бенефициар - Зиявудин МАГОМЕДОВ, находящийся под арестом с марта 2018 года) проекта угольного терминала «Север». В рамках сделки приобретены объекты незавершенного строительства, ранее стоимость строительства всего терминала оценивалась в 12,8 млрд рублей.
«Востокуголь» предложил за счет собственных средств построить объекты федеральной морской инфраструктуры для терминала, а также расширить железнодорожные подходы в рамках транспортного узла «Восточный-Находка».
Группа «Мечел», осваивающая Эльгу, ранее объявила о том, что вложила в создание автоматизированного терминала в АО «Торговый порт Посьет» в рамках техперевооружения свыше 4 млрд рублей.
В настоящее время порт Посьет способен переваливать до 9 млн тонн грузов в год, а после завершения модернизации его мощность в долгосрочной перспективе возрастет до 12 млн тонн в год. «В первом полугодии 2019 года угольная продукция из порта Посьет направлялась в Японию (38% экспорта), Южную Корею (30%), Китай (28%), Вьетнам, Индонезию и Индию. Благодаря реализации масштабного проекта технического перевооружения мы повысили привлекательность порта для клиентов из Азиатско-Тихоокеанского региона и намерены постепенно наращивать грузопотоки», - сообщил гендиректор ООО «УК Мечел-Транс» Алексей ЛЕБЕДЕВ.
Заход FESCO
Свою долю на рынке может застолбить Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП). По словам президента группы Александра ИСУРИНА, FESCO планирует ввести в эксплуатацию специализированный угольный терминал в бухте Троицы в порту Зарубино в 2024 году, инвестиции в проект составят $260 млн.
«У нас есть готовность инвестировать в этот проект. Есть принципиальная договоренность с компанией «Эрдэнэс-Таван Толгой» (угольная добывающая компания, Монголия), рассчитываем дополнительно привлечь другие заинтересованные стороны. Инвестиции в проект могут составить $215 млн на первую фазу развития, суммарно $260 млн. Инвестиции FESCO будут зависеть от структуры капитала самого проекта», - сообщил Исурин на полях ВЭФа.
Строительство I этапа специализированного угольного терминала в бухте Троицы мощностью 6 млн тонн планируется завершить в 2022 году. Ввод в эксплуатацию II очереди проекта планируется в 2024 году, мощность перевалки составит до 10 млн тонн угля в год.
Для реализации проекта FESCO cоздаст совместное предприятие «Эрдэнэс-Таван Толгой». Новая компания собирается получить статус резидента Свободного порта Владивосток.
Индия ждет
На полях V Восточного экономического форума в присутствии глав России и Индии было подписано соглашение о сотрудничестве в области добычи коксующегося угля в Дальневосточном федеральном округе между Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) и индийской компанией Сoal India Limited. А в начале октября этого года на площадке посольства Республики Индия в Москве состоялись двусторонние переговоры между российскими и индийскими компаниями.
Гендиректор АПИ Леонид ПЕТУХОВ считает, что коксующийся уголь с месторождений Дальнего Востока в перспективе может заменить на сталелитейных предприятиях австралийскую продукцию.
«В Индии в ближайшие 10 лет прогнозируется увеличение потребления угля вдвое. Индия заинтересована в совместных с Россией проектах по разработке коксующегося угля и намерена наращивать экспорт этого вида топлива из РФ. Мы помогаем продвигаться индийским и российским компаниям по этому направлению», - сказал Леонид Петухов.
В 2019 году ряд российских угледобывающих компаний - ЕВРАЗ, «Колмар» и «Мечел» - отправили пробные партии угля в Индию. От индийских компаний получен положительный ответ по качеству топлива и логистике поставок.
Сегодня основными поставщиками угля в Индию являются Австралия, Колумбия, ЮАР и США.
«Нужно наращивать темпы по увеличению объемов поставки. Сейчас доля поставки российского угля в Индию составляет около 1%, что, конечно же, очень мало», - отмечает глава АПИ.
На данный момент рассматривались перспективы вхождения индийских компаний в российские проекты в качестве партнеров или реализация самостоятельных кампаний. Индийский бизнес проявляет интерес к обоим вариантам, вместе с тем обозначив необходимость проработки вопроса строительства и модернизации транспортной инфраструктуры (железнодорожной и портовой) для доставки угля в порты и его последующей выгрузки.
Порт Ванино: О финансировании договорились
В порту Ванино (находится в Хабаровском крае на северо-западном берегу бухты Ванина в Татарском проливе) в настоящее время реализуется сразу несколько новых проектов.
В 2008 году между мысом Бурным и мысом Мучукей-Дуа АО «Дальтрансуголь» (входит в АО «СУЭК») построило специализированый угольный терминал. Порт предназначен для перевалки угля СУЭК до конечных потребителей в Китае, Южной Корее, Японии и на Тайване.
«При запуске терминала АО «Дальтрансуголь» мы ориентировались на необходимость перевалки всего 12 млн тонн в год, но, благодаря строительству ОАО «РЖД» Кузнецовского тоннеля и увеличению провозной способности, была реализована вторая очередь, с ростом до 24 млн тонн в год. В рамках Магистрального плана по развитию инфраструктуры мы приступили к реализации 3-й очереди терминала - до 40 млн тонн годовой перевалки. Инвестиции в первый этап проекта составят около 12 млрд рублей», - сказал заместитель гендиректора - директор по логистике АО «СУЭК» Денис ИЛАТОВСКИЙ.
В марте следующего года ожидается запуск первой части транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля на северном берегу бухты Мучке АО «ВаниноТрансУголь» (входит в группу «Колмар») с объемом инвестиций 37 млрд рублей.
ВЭБ и ВТБ выдали первый транш в рамках фабрики проектного финансирования на строительство этого терминала.
Кредитное соглашение о финансировании строительства терминала ВЭБ, ВТБ и ООО «ВаниноТрансУголь» подписали в ноябре 2019 года. Общий объем финансирования, который предоставят банки-партнеры на проект, - 34 млрд рублей.
Досье «Дальневосточного капитала": Группа «Колмар» - российский холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии. «Колмар груп» на 70% принадлежит председателю совета директоров холдинга Анне ЦИВИЛЕВОЙ, еще 30% - у ООО «Волга Груп» Геннадия ТИМЧЕНКО.
«Совокупный объем первого транша составляет 19,2 млрд рублей, в дальнейшем средства будут направляться в соответствии с утвержденным графиком строительства. В рамках синдицированного кредита ВЭБ профинансирует более трети стоимости первой очереди проекта», - отметил первый заместитель председателя ВЭБа Николай ЦЕХОМСКИЙ.
Весной этого года Анна Цивилева сообщала, что первую очередь угольного терминала в бухте Мучке порта Ванино планируется запустить в первом квартале 2020 года, вторую, также на 12 млн тонн угля, в 2023 году. Возведение причала «ВаниноТрансУголь» начал в апреле 2018 года. Уже построены линия электропередачи и подъездные железнодорожные пути.
О планах построить угольный перегрузочный терминал в районе мыса Бурного мощностью 15 млн тонн угля в год заявило ООО «Дальневосточный Ванинский порт». Инвестором проекта выступает АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК) Руслана БАЙСАРОВА, владеющего лицензией на разработку Элегестского угольного месторождения. Инвестиции в этот проект оценивались в 30 млрд рублей. При этом новый порт увязан с полномасштабной разработкой Элегеста и строительством железной дороги Элегест - Кызыл - Курагино.
Длинные планы Сахалина
На Сахалине далеко идущие планы у ООО «Восточная горнорудная компания» (ВГК). Ранее было озвучено, что компания в 2021 году возведет линию по транспортировке угля протяженностью 28 км в Углегорском районе. Объем инвестиций в проект предварительно оценивается в 7,8 млрд рублей.
«Угольный конвейер соединит Солнцевский разрез и морской порт Шахтерск, развитие и перспективы которого напрямую связаны с планами по увеличению добычи угля и его экспорту в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», - говорил председатель совета директоров ВГК Олег МИСЕВРА.
Запуск линии в работу позволит увеличить объемы транспортировки угля с разреза в порт с 7,5 млн тонн по итогам 2018 года до 20 млн тонн в перспективе.
Всего ВГК в ближайшие четыре года планирует вложить в развитие добычи и экспорта угля на территории Углегорского района порядка 20 млрд рублей.
Досье «Дальневосточного капитала": «Восточная горнорудная компания» - крупнейший производитель энергетических углей на Сахалине, добывает энергетические угли марки 3БР в основном на Южном участке Солнцевского месторождения бурого угля в Углегорском районе Сахалинской области. С места добычи уголь автотранспортом доставляется в порт Шахтерск на западном побережье острова.
Сигнал услышат?
Угольщики уже выразили озабоченность отставанием сроков ввода железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. В конце октября гендиректор «Колмар груп» Валерий ЦИВИЛЕВ обратился к вице-премьеру Юрию ТРУТНЕВУ с просьбой о содействии. В письме, на которое ссылается «Коммерсант», говорится, что к 2020 году компания собирается запустить две шахты и обогатительную фабрику в Нерюнгри, обеспечив отгрузку 8 млн тонн угля с ростом до 17 млн тонн к 2023 году, и ввести первую очередь терминала в Ванино на 12 млн тонн. Но для этого не хватает пропускной и провозной способности железной дороги от Беркакита до Ванино, в первую очередь - на участке Беркакит - Тында и Комсомольск - Ванино. Так, на первом участке планируется вывоз 17 млн тонн грузов «Колмара», 6-7 млн тонн «Якутугля» и 2 млн тонн прочих, тогда как исторический максимум там - 14 млн тонн.
В этом контексте в письме подчеркивается сдвиг мероприятий по модернизации Восточного полигона в рамках обновленной инвестпрограммы РЖД до 2022 года. Так, на участке Комсомольск - Ванино предусмотрен перенос работ на два-три года, что не даст возможности обеспечить вывоз предусмотренных протоколом президентской комиссии по ТЭКу 85 млн тонн - только 43 млн тонн.
Ограничение отгрузок поставит под угрозу обслуживание кредитов «Колмара» и «может привести к банкротству компании», сообщается в письме.
РЖД планируют компенсировать сокращение строек на Восточном полигоне утяжелением составов и повышением частоты движения. Но эти меры не везде будут действенными. Так, в самом критическом положении оказываются компании, которые только что ввели месторождения или порты или завершили основные инвестиции, для них сдвиг сроков ввода инфраструктуры означает выход за пределы программ.
Юрий РОГОВ
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