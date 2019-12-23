|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 27 Декабря, 11:27 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Груз ответственности на акватории порта
Нередко российское законодательство в ней конфликтует с международным, которому отдается приоритет. По-разному могут трактоваться судовладельцами и портами как нормативные правовые акты, регулирующие деятельность порта, так и свод его обычаев. Чтобы взаимодействие субъектов морского права не приносило убытки, необходимо понимать область применения ключевых юридических документов, регулирующих их деятельность на территории портов.
Для Дальнего Востока этот вопрос особенно актуален. К числу крупнейших по грузообороту морских портов в России относятся морские порты Дальневосточного бассейна: порт Восточный, порт Находка, порт Ванино. Отдельное место занимает Владивостокский морской торговый порт, единственный полностью универсальный порт, производственные мощности которого позволяют переваливать все виды генеральных, навалочных и контейнерных грузов, а также нефтепродукты, автомобили, тяжелую технику, негабаритные и крупнотоннажные грузы.
Правовой режим морских портов регулируется нормами национального законодательства и нормами международного права, которые обеспечивают максимально благоприятные условия для торгового мореплавания с учетом сложившейся мировой практики, направленной на облегчение процедуры захода и пребывания иностранных торговых судов в портах.
Длительное время Кодекс Торгового мореплавания Российской Федерации (далее - КТМ РФ), конкретно - его 9-я статья, был основным нормативным актом, регулирующим деятельность морских портов, пока в 2007 году не был принят Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон о морских портах), которым были определены основные понятия, правое регулирование и основы оказания услуг в морском порту. Вместе с тем, большинство норм Закона о морских портах носит декларативный характер, и являются бланкетными и отсылочными, то есть предлагают обратиться к другим нормам права или действующему законодательству.
Например, статья 3 закона о портах трактует правила поведения, сложившиеся и широко применяемые при оказании услуг в морском порту и непредусмотренные законодательством Российской Федерации, как обычаи морского порта. Свод обычаев определяет режим работы, предоставляемые услуги, правила и нормы оказания услуг с учетом продолжительности и постоянства их применения. Свидетельствование обычаев морского порта производится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Из свода обычаев порта можно узнать, для захода каких судов и в какое время открыт порт, перечень услуг, и какие из них являются обязательными, порядок приема-сдачи грузов и иную информацию.
К примеру, в профессиональной среде известен случай, когда на борту судна находился груз 9-го класса опасности, который необходимо было доставить в один из приморских портов. При подходе судна порт отказался принять груз, ссылаясь, что в данный момент грузы 9-го класса опасности не обрабатывают. Однако в Своде обычаев данного порта было указано, что грузы 9-го класса опасности обрабатываются наравне с другими. Судовладелец, ссылаясь на Свод обычаев порта, подтвердил свою правоту в споре с портом, тем самым избежав значительных финансовых и временных потерь при транспортировке груза.
Еще одним документом, регулирующим деятельность морского порта Российской Федерации, являются обязательные постановления порта. Отражают особенности определенного морского порта с учетом географических, гидрометеорологических, технологических и навигационных особенностей порта. Основные положения Обязательных постановлений порта содержат описание соответствующего порта, правила захода/выхода и стоянки судов в морском порту, правила плавания судов на акватории морского порта, сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов и проч.
Так, другой дальневосточный порт, ссылаясь на обязательные постановления порта, требования МОПОГ «Правила морской перевозки опасных грузов (РД 31.15.01-89)», посчитал, что хранение в портах опасного груза класса 6.1 (метанол) в танк-контейнерах запрещается, поскольку метанол - груз высокой степени опасности. Однако грузовладелец сослался на Международный кодекс по перевозке опасных грузов, указал, что метанол не относится к грузам высокой степени опасности и может храниться в танк-контейнерах. Поскольку Международный кодекс по перевозке опасных грузов обладает большей юридической силой, порт согласился с мнением грузовладельца. Таким образом, судовладелец не понес значительных финансовых издержек, опираясь на хорошее знание морского права.
Морские порты служат для перевалки грузов с морских судов на средства внутреннего транспорта и наоборот. Закон о морских портах под перевалкой грузов понимает комплексный вид услуг и (или) работ по перегрузке грузов и (или) багажа с одного вида транспорта на другой вид транспорта при перевозках в прямом международном сообщении и непрямом международном сообщении, прямом и непрямом смешанном сообщении, в том числе перемещение грузов в границах территории морского порта и их технологическое накопление, или по перегрузке грузов без их технологического накопления с одного вида транспорта на другой вид транспорта. Услуги по перевалке грузов оказываются операторами морских терминалов на основании договора перевалки груза, где под оператором морского терминала понимается транспортная организация, осуществляющая эксплуатацию морского терминала, операции с грузами, в том числе их перевалку, обслуживание судов, иных транспортных средств. Несмотря на большой объем договора перевалки грузов, контрагентам следует внимательно изучать его условия и, в случае несогласия, направлять протокол разногласий порту. В том числе необходимо обращать внимание на положения договора, отсылающие к внутренним документам порта, которые не всегда находятся в свободном доступе, но очень часто налагают дополнительные обязанности, не указанные в договоре.
Деятельность оператора морского терминала, связанная с оказанием услуг по перевалке грузов в морском порту, осуществляется в соответствии с требованиями к обеспечению безопасности мореплавания, установленными законодательством Российской Федерации, а также актами капитана морского порта.
Например, согласно Обязательным постановлениям в морском порту Восточный (утв. Приказом Минтранса РФ № 10 от 11.01.2011) осуществляется перевалка опасных грузов всех классов опасности ИМО. Причем порт Восточный - единственный на Дальнем Востоке, кто осуществляет перевалку грузов 1-го класса опасности (взрывчатые и пиротехнические вещества) и 7-го класса опасности (радиоактивные материалы).
Общие правила об ответственности оператора морского терминала установлены положениями Конвенции ООН «Об ответственности операторов транспортных терминалов в международной торговле» от 19 апреля 1991 года. Согласно статьям 3, 5 данной Конвенции оператор несет ответственность за ущерб, являющийся результатом утраты или повреждения груза, а также задержки в передаче груза, если обстоятельства, вызвавшие задержку, имели место в пределах периода ответственности оператора за груз, если только оператор не докажет, что он, его служащие или агенты либо другие лица, услуги которых он использует для предоставления транспортных услуг, приняли все меры, которые могли разумно требоваться, чтобы избежать таких обстоятельств и их последствий. Оператор несет ответственность за груз с момента его принятия в свое ведение до момента его передачи или предоставления в распоряжение лицу, управомоченному принять его.
Основания ответственности оператора морского терминала определены статьей 24 закона о морских портах. Оператор морского терминала несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение грузов, произошедшие по его вине. Размеры ответственности подробно определяются в договоре перевалки грузов. По общему правилу, установленному пунктом 1 статьи 25 закона о морских портах, до предъявления оператору морского терминала иска, вытекающего из договора перевалки груза, обязательным является предъявление оператору морского терминала соответствующей претензии, которая может быть предъявлена в течение шести месяцев со дня наступления событий, послуживших основаниями для предъявления претензий, а иски, вытекающие из договора перевалки, могут быть предъявлены в течение года со дня наступления событий, послуживших основаниями для предъявления таких исков. Несоблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора послужит основанием для оставления искового заявления без рассмотрения.
Специально для журнала «Дальневосточный капитал» - адвокат Виталий БЕРЕГОВСКИЙ, юрист Анна ЕГОРОВА.
- Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
- Груз ответственности на акватории порта
- Один в пыли не воин
- Крабовладельцы
- Государство нам в помощь
- 5-й ВЭФ превзошел ожидания Трутнева в 6 раз
- Новые масштабы нацпрограммы
- Курс на диверсификацию: Как меняется горнодобывающая отрасль в ДФО
- Полиметалл: делая невозможное возможным
- Сбербанк "заморозит" цену
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.